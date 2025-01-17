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Зампредседатель КНР примет участие в церемонии инаугурации Трампа - РИА Новости, 17.01.2025
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04:30 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/kitay-1994108378.html
Зампредседатель КНР примет участие в церемонии инаугурации Трампа
Зампредседатель КНР примет участие в церемонии инаугурации Трампа - РИА Новости, 17.01.2025
Зампредседатель КНР примет участие в церемонии инаугурации Трампа
Заместитель председателя КНР Хань Чжэн примет участие в церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщил МИД КНР. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T04:30:00+03:00
2025-01-17T04:30:00+03:00
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дональд трамп
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ПЕКИН, 17 янв - РИА Новости. Заместитель председателя КНР Хань Чжэн примет участие в церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщил МИД КНР. "По приглашению американской стороны специальный представитель председателя КНР Си Цзиньпина, заместитель председателя КНР Хань Чжэн примет участие в церемонии инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января в Вашингтоне", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что китайская сторона всегда придерживалась принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества в подходе к отношениям с США и их развитию. "Мы готовы укреплять диалог и коммуникацию с новым американским правительством, надлежащим образом управлять разногласиями, расширять взаимовыгодное сотрудничество и совместно продвигать стабильное, здоровое и устойчивое развитие китайско-американских отношений, прокладывая правильный путь для взаимодействия между Китаем и США в новую эпоху", - отметили в МИД.
https://ria.ru/20250115/orban-1993910654.html
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в мире, китай, сша, дональд трамп, хань чжэн, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Хань Чжэн, Си Цзиньпин
Зампредседатель КНР примет участие в церемонии инаугурации Трампа

МИД Китая: зампредседатель Хань Чжэн примет участие в инаугурации Трампа

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкХань Чжэн
Хань Чжэн - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Хань Чжэн. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 янв - РИА Новости. Заместитель председателя КНР Хань Чжэн примет участие в церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщил МИД КНР.
"По приглашению американской стороны специальный представитель председателя КНР Си Цзиньпина, заместитель председателя КНР Хань Чжэн примет участие в церемонии инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января в Вашингтоне", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что китайская сторона всегда придерживалась принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества в подходе к отношениям с США и их развитию.
"Мы готовы укреплять диалог и коммуникацию с новым американским правительством, надлежащим образом управлять разногласиями, расширять взаимовыгодное сотрудничество и совместно продвигать стабильное, здоровое и устойчивое развитие китайско-американских отношений, прокладывая правильный путь для взаимодействия между Китаем и США в новую эпоху", - отметили в МИД.
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