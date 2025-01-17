https://ria.ru/20250117/kitay-1994108378.html
Зампредседатель КНР примет участие в церемонии инаугурации Трампа
Зампредседатель КНР примет участие в церемонии инаугурации Трампа - РИА Новости, 17.01.2025
Зампредседатель КНР примет участие в церемонии инаугурации Трампа
Заместитель председателя КНР Хань Чжэн примет участие в церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщил МИД КНР. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T04:30:00+03:00
2025-01-17T04:30:00+03:00
2025-01-17T04:30:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
хань чжэн
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970729474_0:37:2773:1597_1920x0_80_0_0_96a2d1ef49844a17de0e5e0078059a4a.jpg
ПЕКИН, 17 янв - РИА Новости. Заместитель председателя КНР Хань Чжэн примет участие в церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщил МИД КНР. "По приглашению американской стороны специальный представитель председателя КНР Си Цзиньпина, заместитель председателя КНР Хань Чжэн примет участие в церемонии инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января в Вашингтоне", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что китайская сторона всегда придерживалась принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества в подходе к отношениям с США и их развитию. "Мы готовы укреплять диалог и коммуникацию с новым американским правительством, надлежащим образом управлять разногласиями, расширять взаимовыгодное сотрудничество и совместно продвигать стабильное, здоровое и устойчивое развитие китайско-американских отношений, прокладывая правильный путь для взаимодействия между Китаем и США в новую эпоху", - отметили в МИД.
https://ria.ru/20250115/orban-1993910654.html
https://ria.ru/20250116/politico-1994044921.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970729474_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_291d8780859fcdef11a9311fb06fd81c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, дональд трамп, хань чжэн, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Хань Чжэн, Си Цзиньпин
Зампредседатель КНР примет участие в церемонии инаугурации Трампа
МИД Китая: зампредседатель Хань Чжэн примет участие в инаугурации Трампа