https://ria.ru/20250117/kitay-1994108378.html

Зампредседатель КНР примет участие в церемонии инаугурации Трампа

Зампредседатель КНР примет участие в церемонии инаугурации Трампа - РИА Новости, 17.01.2025

Зампредседатель КНР примет участие в церемонии инаугурации Трампа

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн примет участие в церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщил МИД КНР. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T04:30:00+03:00

2025-01-17T04:30:00+03:00

2025-01-17T04:30:00+03:00

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ПЕКИН, 17 янв - РИА Новости. Заместитель председателя КНР Хань Чжэн примет участие в церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщил МИД КНР. "По приглашению американской стороны специальный представитель председателя КНР Си Цзиньпина, заместитель председателя КНР Хань Чжэн примет участие в церемонии инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января в Вашингтоне", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что китайская сторона всегда придерживалась принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества в подходе к отношениям с США и их развитию. "Мы готовы укреплять диалог и коммуникацию с новым американским правительством, надлежащим образом управлять разногласиями, расширять взаимовыгодное сотрудничество и совместно продвигать стабильное, здоровое и устойчивое развитие китайско-американских отношений, прокладывая правильный путь для взаимодействия между Китаем и США в новую эпоху", - отметили в МИД.

https://ria.ru/20250115/orban-1993910654.html

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в мире, китай, сша, дональд трамп, хань чжэн, си цзиньпин