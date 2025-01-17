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Топ-менеджер ГК "Благо" Хайдин покончил с собой - РИА Новости, 17.01.2025
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20:22 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/khaydin-1994288841.html
Топ-менеджер ГК "Благо" Хайдин покончил с собой
Топ-менеджер ГК "Благо" Хайдин покончил с собой - РИА Новости, 17.01.2025
Топ-менеджер ГК "Благо" Хайдин покончил с собой
Топ-менеджер группы компаний "Благо" Александр Хайдин покончил с собой в садоводстве в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в оперативных... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T20:22:00+03:00
2025-01-17T20:22:00+03:00
происшествия
ленинградская область
выборгский район
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Топ-менеджер группы компаний "Благо" Александр Хайдин покончил с собой в садоводстве в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. "Пятнадцатого января в 16.40 в дежурную часть 89-го отдела полиции УМВД по Выборгскому району Ленинградской области поступило сообщение от управляющего СНТ о том, что в гараже найден Хайдин Александр, который покончил с собой", – рассказал собеседник агентства. По его словам, жена Хайдина попросила управляющего садоводства проверить, почему ее муж не выходит на связь. Группа компаний "Благо" является крупным производителем растительного масла. Официальным подтверждением информации о гибели Хайдина РИА Новости пока не располагает.
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, выборгский район, россия
Происшествия, Ленинградская область, Выборгский район, Россия
Топ-менеджер ГК "Благо" Хайдин покончил с собой

Топ-менеджер ГК "Благо" Хайдин покончил с собой в Ленинградской области

© Фото : ГК "Благо"Топ-менеджер группы компаний "Благо" Александр Хайдин
Топ-менеджер группы компаний Благо Александр Хайдин - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : ГК "Благо"
Топ-менеджер группы компаний "Благо" Александр Хайдин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Топ-менеджер группы компаний "Благо" Александр Хайдин покончил с собой в садоводстве в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
"Пятнадцатого января в 16.40 в дежурную часть 89-го отдела полиции УМВД по Выборгскому району Ленинградской области поступило сообщение от управляющего СНТ о том, что в гараже найден Хайдин Александр, который покончил с собой", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, жена Хайдина попросила управляющего садоводства проверить, почему ее муж не выходит на связь.
Группа компаний "Благо" является крупным производителем растительного масла. Официальным подтверждением информации о гибели Хайдина РИА Новости пока не располагает.
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