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Топ-менеджер ГК "Благо" Хайдин покончил с собой
Топ-менеджер ГК "Благо" Хайдин покончил с собой - РИА Новости, 17.01.2025
Топ-менеджер ГК "Благо" Хайдин покончил с собой
Топ-менеджер группы компаний "Благо" Александр Хайдин покончил с собой в садоводстве в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в оперативных... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T20:22:00+03:00
2025-01-17T20:22:00+03:00
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происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Топ-менеджер группы компаний "Благо" Александр Хайдин покончил с собой в садоводстве в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. "Пятнадцатого января в 16.40 в дежурную часть 89-го отдела полиции УМВД по Выборгскому району Ленинградской области поступило сообщение от управляющего СНТ о том, что в гараже найден Хайдин Александр, который покончил с собой", – рассказал собеседник агентства. По его словам, жена Хайдина попросила управляющего садоводства проверить, почему ее муж не выходит на связь. Группа компаний "Благо" является крупным производителем растительного масла. Официальным подтверждением информации о гибели Хайдина РИА Новости пока не располагает.
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происшествия, ленинградская область, выборгский район, россия
Происшествия, Ленинградская область, Выборгский район, Россия
Топ-менеджер ГК "Благо" Хайдин покончил с собой
Топ-менеджер ГК "Благо" Хайдин покончил с собой в Ленинградской области