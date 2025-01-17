https://ria.ru/20250117/gruzija-1994179673.html

Кобахидзе предложил Азербайджану и Армении многостороннее сотрудничество

Кобахидзе предложил Азербайджану и Армении многостороннее сотрудничество - РИА Новости, 17.01.2025

Кобахидзе предложил Азербайджану и Армении многостороннее сотрудничество

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время визита в Баку предложил Азербайджану и Армении инициативу трехстороннего сотрудничества в различных сферах,... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T12:56:00+03:00

2025-01-17T12:56:00+03:00

2025-01-17T12:56:00+03:00

в мире

грузия

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время визита в Баку предложил Азербайджану и Армении инициативу трехстороннего сотрудничества в различных сферах, передает пресс-служба грузинского правительства. Кобахидзе заявил об этом на заседании межправительственной грузино-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку. Он находится с визитом в столице Азербайджана вместе с правительственной делегацией. "Я уверен, что совместными усилиями мы преодолеем все трудности, но при этом будем использовать существующие возможности для еще более эффективного сотрудничества. Мы искренне заинтересованы в реализации конкретных практических шагов и продвижении сотрудничества в регионе. Грузия предлагает сторонам инициативу трехстороннего сотрудничества, которая предусматривает вовлечение всех трех стран Южного Кавказа в различные сферы", - сказал Кобахидзе.

https://ria.ru/20241230/gruziya-1992061636.html

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в мире, грузия, баку, азербайджан, ираклий кобахидзе