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Кобахидзе предложил Азербайджану и Армении многостороннее сотрудничество - РИА Новости, 17.01.2025
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12:56 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/gruzija-1994179673.html
Кобахидзе предложил Азербайджану и Армении многостороннее сотрудничество
Кобахидзе предложил Азербайджану и Армении многостороннее сотрудничество - РИА Новости, 17.01.2025
Кобахидзе предложил Азербайджану и Армении многостороннее сотрудничество
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время визита в Баку предложил Азербайджану и Армении инициативу трехстороннего сотрудничества в различных сферах,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:56:00+03:00
2025-01-17T12:56:00+03:00
в мире
грузия
баку
азербайджан
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время визита в Баку предложил Азербайджану и Армении инициативу трехстороннего сотрудничества в различных сферах, передает пресс-служба грузинского правительства. Кобахидзе заявил об этом на заседании межправительственной грузино-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку. Он находится с визитом в столице Азербайджана вместе с правительственной делегацией. "Я уверен, что совместными усилиями мы преодолеем все трудности, но при этом будем использовать существующие возможности для еще более эффективного сотрудничества. Мы искренне заинтересованы в реализации конкретных практических шагов и продвижении сотрудничества в регионе. Грузия предлагает сторонам инициативу трехстороннего сотрудничества, которая предусматривает вовлечение всех трех стран Южного Кавказа в различные сферы", - сказал Кобахидзе.
https://ria.ru/20241230/gruziya-1992061636.html
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в мире, грузия, баку, азербайджан, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Баку, Азербайджан, Ираклий Кобахидзе
Кобахидзе предложил Азербайджану и Армении многостороннее сотрудничество

Кобахидзе предложил Баку и Еревану инициативу сотрудничества в различных сферах

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время визита в Баку предложил Азербайджану и Армении инициативу трехстороннего сотрудничества в различных сферах, передает пресс-служба грузинского правительства.
Кобахидзе заявил об этом на заседании межправительственной грузино-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку. Он находится с визитом в столице Азербайджана вместе с правительственной делегацией.
"Я уверен, что совместными усилиями мы преодолеем все трудности, но при этом будем использовать существующие возможности для еще более эффективного сотрудничества. Мы искренне заинтересованы в реализации конкретных практических шагов и продвижении сотрудничества в регионе. Грузия предлагает сторонам инициативу трехстороннего сотрудничества, которая предусматривает вовлечение всех трех стран Южного Кавказа в различные сферы", - сказал Кобахидзе.
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В миреГрузияБакуАзербайджанИраклий Кобахидзе
 
 
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