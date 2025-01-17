https://ria.ru/20250117/gosduma-1994240437.html

Госдума одобрила проект о штрафах за причинение вреда инфраструктуре метро

Госдума одобрила проект о штрафах за причинение вреда инфраструктуре метро - РИА Новости, 17.01.2025

Госдума одобрила проект о штрафах за причинение вреда инфраструктуре метро

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект Московской городской думы о штрафах до 50 тысяч рублей за повреждение объектов... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:07:00+03:00

2025-01-17T17:07:00+03:00

2025-01-17T17:16:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект Московской городской думы о штрафах до 50 тысяч рублей за повреждение объектов инфраструктуры метрополитена.Законопроектом вносятся изменения в статью 11.1 Кодекса об административных правонарушениях. В настоящее время штрафы установлены за повреждение железнодорожного пути, сооружений и устройств сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования, сбрасывание на пути или оставление предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов.Вносимыми изменениями предлагается добавить наказание за повреждение инфраструктуры метрополитена. Оно повлечет наложение штрафа от 3 до 5 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток - для граждан и от 20 до 50 тысяч - для должностных лиц.Также законопроектом предлагается установить штрафы от 1 до 3 тысяч рублей для граждан и от 3 до 5 тысяч рублей - для должностных лиц за повреждение защитных лесонасаждений, снегозащитных ограждений или ограждений вдоль железнодорожных путей, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.В случае, если правонарушение было совершенно в Москве или Санкт-Петербурге, штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей для граждан и от 5 до 7 тысяч - для должностных лиц.Также уточняются штрафы за переход железнодорожных путей в неположенных местах. Устанавливается наказание в размере 500 рублей за переход через железнодорожные пути по пешеходному переходу, железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора.

https://ria.ru/20250110/metro-1993194487.html

https://ria.ru/20250110/moskva-1993041948.html

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общество, россия, москва, санкт-петербург, госдума рф, московская городская дума, метро