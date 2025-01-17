https://ria.ru/20250117/evakuirovali-1994284425.html

В Петербурге эвакуировали более 700 человек из-за звонков из США

В Петербурге эвакуировали более 700 человек из-за звонков из США - РИА Новости, 18.01.2025

В Петербурге эвакуировали более 700 человек из-за звонков из США

В Санкт-Петербурге зафиксировали волну лжеминирований, сообщает портал 78.ru. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-17T19:51:00+03:00

2025-01-17T19:51:00+03:00

2025-01-18T00:00:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

сша

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге зафиксировали волну лжеминирований, сообщает портал 78.ru."В четверг на электронную почту и телефонные номера различных учреждений города поступили сообщения из США о заминировании 21 объекта, в том числе 16 объектов образования и одного — торговли", — говорится в материале.По данным портала, всего было эвакуировано 755 человек, однако за 21 час проверки никаких мин полиция не обнаружила.Как сообщается, в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел.Ранее в четверг в Петербурге из-за лжеминеров за сутки эвакуировали 1817 человек. Проверять объекты закончили в 1 час ночи. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220721/lzheminirovanie-1803927195.html

https://ria.ru/20240911/podrostok-1972162848.html

санкт-петербург

сша

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2025

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происшествия, санкт-петербург, сша