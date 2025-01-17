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В Петербурге эвакуировали более 700 человек из-за звонков из США - РИА Новости, 18.01.2025
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19:51 17.01.2025 (обновлено: 00:00 18.01.2025)
https://ria.ru/20250117/evakuirovali-1994284425.html
В Петербурге эвакуировали более 700 человек из-за звонков из США
В Петербурге эвакуировали более 700 человек из-за звонков из США - РИА Новости, 18.01.2025
В Петербурге эвакуировали более 700 человек из-за звонков из США
В Санкт-Петербурге зафиксировали волну лжеминирований, сообщает портал 78.ru. РИА Новости, 18.01.2025
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происшествия
санкт-петербург
сша
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге зафиксировали волну лжеминирований, сообщает портал 78.ru."В четверг на электронную почту и телефонные номера различных учреждений города поступили сообщения из США о заминировании 21 объекта, в том числе 16 объектов образования и одного — торговли", — говорится в материале.По данным портала, всего было эвакуировано 755 человек, однако за 21 час проверки никаких мин полиция не обнаружила.Как сообщается, в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел.Ранее в четверг в Петербурге из-за лжеминеров за сутки эвакуировали 1817 человек. Проверять объекты закончили в 1 час ночи. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220721/lzheminirovanie-1803927195.html
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происшествия, санкт-петербург, сша
Происшествия, Санкт-Петербург, США
В Петербурге эвакуировали более 700 человек из-за звонков из США

В Петербурге почти 1000 человек эвакуировали после ложных звонков о минах из США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге зафиксировали волну лжеминирований, сообщает портал 78.ru.
"В четверг на электронную почту и телефонные номера различных учреждений города поступили сообщения из США о заминировании 21 объекта, в том числе 16 объектов образования и одного — торговли", — говорится в материале.
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По данным портала, всего было эвакуировано 755 человек, однако за 21 час проверки никаких мин полиция не обнаружила.
Как сообщается, в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Ранее в четверг в Петербурге из-за лжеминеров за сутки эвакуировали 1817 человек. Проверять объекты закончили в 1 час ночи. Возбуждено уголовное дело.
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