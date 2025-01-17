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Депутат Рады Дубинский отстоял право выступать в суде на русском языке - РИА Новости, 17.01.2025
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21:03 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/dubinskiy-1994296025.html
Депутат Рады Дубинский отстоял право выступать в суде на русском языке
Депутат Рады Дубинский отстоял право выступать в суде на русском языке - РИА Новости, 17.01.2025
Депутат Рады Дубинский отстоял право выступать в суде на русском языке
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, во время очередного судебного заседания в Киеве отстоял свое право... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T21:03:00+03:00
2025-01-17T21:03:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, во время очередного судебного заседания в Киеве отстоял свое право выступать на русском языке, сославшись на конституцию Украины. "Провел на днях чудесный день в Киевском апелляционном суде. Тройка (судей – ред.) (Андрей – ред.) Дрыга, (Елена – ред.) Ситайло, (Василий ред.) Полосенко пыталась запретить мне выступление на русском языке. Пришлось подучить невежд нормам конституции", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. На сопровождающем публикацию видео трансляции из зала суда судьи с первой секунды выступления призвали Дубинского прекратить выступление на русском языке или продолжать исключительно на государственном языке. Дубинский сослался на статью конституции, согласно которой граждане имеют право выступать в суде как на русском, так и на украинском языке. Речь идет о 10 статье, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины. Упомянутая конституционная норма имеет высшую юридическую силу и является нормой прямого действия. Депутат предложил судьям воспользоваться услугами переводчика русского языка, если они не понимают его речь. Примечательно, что после двухминутного совещания судьи согласились слушать выступление Дубинского на русском языке. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщало Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
https://ria.ru/20250117/plan-1994157796.html
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в мире, украина, киев, россия, александр дубинский, верховная рада украины, еврокомиссия, оон
В мире, Украина, Киев, Россия, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, ООН
Депутат Рады Дубинский отстоял право выступать в суде на русском языке

Депутат Рады сослался на конституцию и отстоял право выступать в суде на русском

© РИА Новости / Стрингер Александр Дубинский
 Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
Александр Дубинский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, во время очередного судебного заседания в Киеве отстоял свое право выступать на русском языке, сославшись на конституцию Украины.
«
"Провел на днях чудесный день в Киевском апелляционном суде. Тройка (судей – ред.) (Андрей – ред.) Дрыга, (Елена – ред.) Ситайло, (Василий ред.) Полосенко пыталась запретить мне выступление на русском языке. Пришлось подучить невежд нормам конституции", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
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На сопровождающем публикацию видео трансляции из зала суда судьи с первой секунды выступления призвали Дубинского прекратить выступление на русском языке или продолжать исключительно на государственном языке. Дубинский сослался на статью конституции, согласно которой граждане имеют право выступать в суде как на русском, так и на украинском языке. Речь идет о 10 статье, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины. Упомянутая конституционная норма имеет высшую юридическую силу и является нормой прямого действия.
Депутат предложил судьям воспользоваться услугами переводчика русского языка, если они не понимают его речь. Примечательно, что после двухминутного совещания судьи согласились слушать выступление Дубинского на русском языке.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщало Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
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