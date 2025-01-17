https://ria.ru/20250117/dubinskiy-1994296025.html

Депутат Рады Дубинский отстоял право выступать в суде на русском языке

Депутат Рады Дубинский отстоял право выступать в суде на русском языке - РИА Новости, 17.01.2025

Депутат Рады Дубинский отстоял право выступать в суде на русском языке

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, во время очередного судебного заседания в Киеве отстоял свое право... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T21:03:00+03:00

2025-01-17T21:03:00+03:00

2025-01-17T21:03:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, во время очередного судебного заседания в Киеве отстоял свое право выступать на русском языке, сославшись на конституцию Украины. "Провел на днях чудесный день в Киевском апелляционном суде. Тройка (судей – ред.) (Андрей – ред.) Дрыга, (Елена – ред.) Ситайло, (Василий ред.) Полосенко пыталась запретить мне выступление на русском языке. Пришлось подучить невежд нормам конституции", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. На сопровождающем публикацию видео трансляции из зала суда судьи с первой секунды выступления призвали Дубинского прекратить выступление на русском языке или продолжать исключительно на государственном языке. Дубинский сослался на статью конституции, согласно которой граждане имеют право выступать в суде как на русском, так и на украинском языке. Речь идет о 10 статье, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины. Упомянутая конституционная норма имеет высшую юридическую силу и является нормой прямого действия. Депутат предложил судьям воспользоваться услугами переводчика русского языка, если они не понимают его речь. Примечательно, что после двухминутного совещания судьи согласились слушать выступление Дубинского на русском языке. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщало Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, россия, александр дубинский, верховная рада украины, еврокомиссия, оон