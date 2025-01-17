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В ДТП на Шри-Ланке пострадали 12 россиян
В ДТП на Шри-Ланке пострадали 12 россиян - РИА Новости, 17.01.2025
В ДТП на Шри-Ланке пострадали 12 россиян
В ДТП с автобусом на Шри-Ланке пострадали 12 россиян, сообщил РИА Новости глава пресс-службы посольства Герман Федоров. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T10:09:00+03:00
2025-01-17T10:09:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 янв — РИА Новости. В ДТП с автобусом на Шри-Ланке пострадали 12 россиян, сообщил РИА Новости глава пресс-службы посольства Герман Федоров."Двенадцать туристов пострадали, из них двое в тяжелом состоянии. Направлялись на экскурсию, организованную местным туроператором", — рассказал дипломат.В субботу по поручению посла заведующий консульским отделом загранучреждения посетит больницу в Тангалле, где находятся россияне.В Ассоциации туроператоров России уточнили, что пострадавшие проходят первичное обследование."Их сопровождают представители принимающей компании, оказывают необходимую помощь", — сказали в организации.По данным ланкийского издания Ada Derana, авария произошла на Южном скоростном шоссе, где туристический автобус на высокой скорости врезался в грузовик. Водитель микроавтобуса погиб.
https://ria.ru/20250102/avariya-1992337503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шри-ланка, россия, в мире
Шри-Ланка, Россия, В мире, Туризм
В ДТП на Шри-Ланке пострадали 12 россиян
В ДТП на Шри-Ланке пострадали 12 россиян, двое находятся в тяжелом состоянии
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 янв — РИА Новости. В ДТП с автобусом на Шри-Ланке пострадали 12 россиян, сообщил РИА Новости глава пресс-службы посольства Герман Федоров.
"Двенадцать туристов пострадали, из них двое в тяжелом состоянии. Направлялись на экскурсию, организованную местным туроператором", — рассказал дипломат.
В субботу по поручению посла заведующий консульским отделом загранучреждения посетит больницу в Тангалле, где находятся россияне.
В Ассоциации туроператоров России
уточнили, что пострадавшие проходят первичное обследование.
«
"Их сопровождают представители принимающей компании, оказывают необходимую помощь", — сказали в организации.
По данным ланкийского издания Ada Derana, авария произошла на Южном скоростном шоссе, где туристический автобус на высокой скорости врезался в грузовик. Водитель микроавтобуса погиб.