https://ria.ru/20250117/bajden-1994150922.html

Байден заявил, что обещал Путину не размещать ЯО на Украине

Байден заявил, что обещал Путину не размещать ЯО на Украине - РИА Новости, 17.01.2025

Байден заявил, что обещал Путину не размещать ЯО на Украине

Президент США Джо Байден рассказал, что в ходе одного из разговоров с президентом России Владимиром Путиным в начале спецоперации обещал ему не размещать... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T11:36:00+03:00

2025-01-17T11:36:00+03:00

2025-01-17T11:36:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассказал, что в ходе одного из разговоров с президентом России Владимиром Путиным в начале спецоперации обещал ему не размещать ядерное оружие на Украине и не брать ее в НАТО. Ведущий телеканала MSNBC отметил, что в начале конфликта на Украине существовал риск использования ядерного оружия. Он спросил Байдена, говорил ли он напрямую с Путиным о недопустимости применения ядерного оружия, на что тот ответил утвердительно. Американский лидер утверждает, что в ходе разговора были затронуты темы наличия ядерного оружия на Украине и ее членства в НАТО. При этом он так и не уточнил, когда состоялся описываемый им разговор. "Я сказал, что... мы уже вывезли оттуда (с Украины - ред.) ядерное оружие... Там его нет. Мы не собираемся его возвращать, и она (Украина) не станет частью НАТО до тех пор, пока она в значительной степени не изменит свою систему", - сказал он. Байден добавил, что заявил Путину, что США продолжат помогать Украине "расти", но "эти два события (предоставление ядерного оружия Украине и ее вступление в НАТО - ред.) не состоятся". Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241117/oruzhie-1984186747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины