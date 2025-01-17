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В Азербайджане начался суд над представителями бывшего руководства Карабаха - РИА Новости, 17.01.2025
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12:51 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/azerbaydzhan-1994177768.html
В Азербайджане начался суд над представителями бывшего руководства Карабаха
В Азербайджане начался суд над представителями бывшего руководства Карабаха - РИА Новости, 17.01.2025
В Азербайджане начался суд над представителями бывшего руководства Карабаха
В Бакинском военном суде начался судебный процесс над представителями бывшего руководства Карабаха, сообщает Sputnik Азербайджан. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:51:00+03:00
2025-01-17T12:51:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Бакинском военном суде начался судебный процесс над представителями бывшего руководства Карабаха, сообщает Sputnik Азербайджан."В настоящее время обвиняемые, адвокаты и потерпевшие знакомятся с материалами уголовного дела. После завершения этапа ознакомления обвинительное заключение будет направлено в суд", — привели в публикации слова генпрокурора.В материале указали, что перед судом предстанут 15 членов бывшего руководства Карабаха, всем им гарантированы права в соответствии с законодательством Азербайджана и международной концепции, а также предоставлены адвокат и переводчик.В преступлениях против мира и человечества, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма, убийствах, создании незаконных вооруженных объединений и других преступных деяниях обвиняются Рубен Варданян, Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, Давид Бабаян, Давид Ишханян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, подчеркнули в статье.Почти 37 лет назад Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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в мире, азербайджан, ереван, ссср, рубен варданян, бако саакян, араик арутюнян, евросоюз, sputnik азербайджан
В мире, Азербайджан, Ереван, СССР, Рубен Варданян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, Евросоюз, Sputnik Азербайджан
В Азербайджане начался суд над представителями бывшего руководства Карабаха

В Баку начался суд над представителями бывшего руководства Карабаха

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНабережная в Баку
Набережная в Баку - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Набережная в Баку. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Бакинском военном суде начался судебный процесс над представителями бывшего руководства Карабаха, сообщает Sputnik Азербайджан.
«
"В настоящее время обвиняемые, адвокаты и потерпевшие знакомятся с материалами уголовного дела. После завершения этапа ознакомления обвинительное заключение будет направлено в суд", — привели в публикации слова генпрокурора.
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В материале указали, что перед судом предстанут 15 членов бывшего руководства Карабаха, всем им гарантированы права в соответствии с законодательством Азербайджана и международной концепции, а также предоставлены адвокат и переводчик.
В преступлениях против мира и человечества, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма, убийствах, создании незаконных вооруженных объединений и других преступных деяниях обвиняются Рубен Варданян, Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, Давид Бабаян, Давид Ишханян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, подчеркнули в статье.
Почти 37 лет назад Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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