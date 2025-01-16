https://ria.ru/20250116/vakansii-1993937588.html

В России зафиксировали заметный рост числа вакансий без опыта

В России зафиксировали заметный рост числа вакансий без опыта - РИА Новости, 16.01.2025

В России зафиксировали заметный рост числа вакансий без опыта

Вакансий для специалистов без опыта за год в России стало больше на 22% - такие сотрудники наиболее востребованы на складах и в производстве, говорится в... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T03:15:00+03:00

2025-01-16T03:15:00+03:00

2025-01-16T10:04:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Вакансий для специалистов без опыта за год в России стало больше на 22% - такие сотрудники наиболее востребованы на складах и в производстве, говорится в исследовании сервиса "Авито Работа", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. "В 2024 году вакансий для них стало больше на 22% по сравнению с 2023 годом. Наибольшая доля вакансий для начинающих специалистов в 2024 году представлена в складской логистике - на этот сегмент пришлась десятая часть (9,48%) от общего числа вакансий без опыта. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей без опыта по сфере составляет 62 355 рублей в месяц при полной занятости", - выяснили аналитики. На втором месте находится пищевая промышленность с долей вакансий для специалистов без опыта в 9,11%. В среднем работодатели предлагают новым сотрудникам 66 376 рублей ежемесячно. Замыкает тройку лидеров сфера производства и сельского хозяйства - 7,93% от всех вакансий, не требующих опыта от кандидатов, приходится на этот сегмент. В среднем соискатели без опыта, планирующие работать в данных сферах деятельности, могут рассчитывать на 63 022 рубля в месяц за полный рабочий день. Анализ вакансий за 2024 год показывает, что работодатели стали активнее привлекать соискателей без опыта за счет корпоративных бонусов и льгот. Значительно чаще начинающим специалистам стали предлагать ДМС - по сравнению с 2023 годом вакансий с упоминанием возможности страхования стало больше на 56%. Также увеличилось количество объявлений, в которых сотрудникам предлагали зоны отдыха (+19%) и компенсацию питания (+12%). Работодатели все чаще создают возможности для внутреннего обучения сотрудников всем необходимым навыкам. Количество вакансий, в которых говорится о переобучении, в 2024 году утроилось (+206%) по сравнению с 2023 годом. Особенно заметен этот тренд в сегменте дефицитных рабочих профессий: например, кратно выросло число вакансий для крановщиков, которым за год в 2,8 раза (+175%) чаще предлагали обучение профессии за счет работодателя. При этом начинающие специалисты после прохождения подготовки могут рассчитывать на среднюю зарплату в 97 620 рублей в месяц.

https://ria.ru/20250114/uchitelya-1993574914.html

https://ria.ru/20241217/vakansii-1989585066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, социальный навигатор, сн_образование, кем стать