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Россияне ночью массово жаловались на работу TikTok - РИА Новости, 16.01.2025
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09:48 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/tiktok-1993957834.html
Россияне ночью массово жаловались на работу TikTok
Россияне ночью массово жаловались на работу TikTok - РИА Новости, 16.01.2025
Россияне ночью массово жаловались на работу TikTok
Россияне с 00.00 до 01.00 мск массово жаловались на работу TikTok, больше всего жалоб пришлось на 00.45 - более 4,1 тысячи, следует из данных детектора по... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T09:48:00+03:00
2025-01-16T09:48:00+03:00
технологии
санкт-петербург
ленинградская область
москва
tiktok
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россияне с 00.00 до 01.00 мск массово жаловались на работу TikTok, больше всего жалоб пришлось на 00.45 - более 4,1 тысячи, следует из данных детектора по отслеживаю сбоев Downdetector.su. Жалобы возникли неожиданно: до полуночи, как и после кратковременного сбоя, их не было. На текущий момент жалоб не зарегистрировано. Почти половина россиян сообщала о сбое сайта, 37% - о сбое мобильного приложения. Также жаловались на сбой личного кабинета и оповещения. Больше всего жалоб поступало из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Москвы, Московской и Нижегородской областей.
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технологии, санкт-петербург, ленинградская область, москва, tiktok
Технологии, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, TikTok
Россияне ночью массово жаловались на работу TikTok

Downdetector: россияне ночью массово жаловались на работу TikTok

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россияне с 00.00 до 01.00 мск массово жаловались на работу TikTok, больше всего жалоб пришлось на 00.45 - более 4,1 тысячи, следует из данных детектора по отслеживаю сбоев Downdetector.su.
Жалобы возникли неожиданно: до полуночи, как и после кратковременного сбоя, их не было. На текущий момент жалоб не зарегистрировано.
Почти половина россиян сообщала о сбое сайта, 37% - о сбое мобильного приложения. Также жаловались на сбой личного кабинета и оповещения.
Больше всего жалоб поступало из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Москвы, Московской и Нижегородской областей.
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