https://ria.ru/20250116/tiktok-1993957834.html

Россияне ночью массово жаловались на работу TikTok

Россияне ночью массово жаловались на работу TikTok - РИА Новости, 16.01.2025

Россияне ночью массово жаловались на работу TikTok

Россияне с 00.00 до 01.00 мск массово жаловались на работу TikTok, больше всего жалоб пришлось на 00.45 - более 4,1 тысячи, следует из данных детектора по... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T09:48:00+03:00

2025-01-16T09:48:00+03:00

2025-01-16T09:48:00+03:00

технологии

санкт-петербург

ленинградская область

москва

tiktok

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россияне с 00.00 до 01.00 мск массово жаловались на работу TikTok, больше всего жалоб пришлось на 00.45 - более 4,1 тысячи, следует из данных детектора по отслеживаю сбоев Downdetector.su. Жалобы возникли неожиданно: до полуночи, как и после кратковременного сбоя, их не было. На текущий момент жалоб не зарегистрировано. Почти половина россиян сообщала о сбое сайта, 37% - о сбое мобильного приложения. Также жаловались на сбой личного кабинета и оповещения. Больше всего жалоб поступало из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Москвы, Московской и Нижегородской областей.

https://ria.ru/20250115/rkn-1993876577.html

санкт-петербург

ленинградская область

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, санкт-петербург, ленинградская область, москва, tiktok