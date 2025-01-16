https://ria.ru/20250116/kazahstan-1993968899.html

В Казахстане отказались комментировать неофициальные данные по делу AZAL

В Казахстане отказались комментировать неофициальные данные по делу AZAL - РИА Новости, 16.01.2025

В Казахстане отказались комментировать неофициальные данные по делу AZAL

До публикации предварительного отчёта об авиакатастрофе самолета AZAL комиссия министерства транспорта Казахстана не будет комментировать данные из интернета,... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T10:56:00+03:00

2025-01-16T10:56:00+03:00

2025-01-16T10:56:00+03:00

в мире

казахстан

актау

баку

международная организация гражданской авиации

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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АСТАНА, 16 янв - РИА Новости. До публикации предварительного отчёта об авиакатастрофе самолета AZAL комиссия министерства транспорта Казахстана не будет комментировать данные из интернета, не имеющие официального источника, сообщает в четверг пресс-служба минтранса республики. В среду в интернете появилась якобы расшифровка черных ящиков с потерпевшего катастрофу в Актау самолёта азербайджанских авиалиний. "Комиссия по расследованию авиапроисшествия министерства транспорта РК продолжает работу для установления причин произошедшего. До публикации предварительного отчета комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника", - говорится в сообщении. В министерстве напомнили, что комиссия опубликует предварительный отчет в соответствии с требованиями законодательства Казахстана и требованиями приложения 13 ИКАО. Летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20250115/azal-1993911966.html

https://ria.ru/20250106/samolet-1992658498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, казахстан, актау, баку, международная организация гражданской авиации, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный