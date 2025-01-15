Не узнать! "Россия" открывает новый сезон популярного телешоу "Один в один"

Клава Кока впервые станет ведущей канала "Россия" в новом сезоне "Один в один"
Сезон приготовили грандиозный, отметили в пресс-службе телеканала. Формат программы останется неизменным, но будут приятные сюрпризы.
Сезон приготовили грандиозный, отметили в пресс-службе телеканала. Формат программы останется неизменным, но будут приятные сюрпризы.
Одна из неожиданностей — новые ведущие, народный артист России Николай Басков и Клава Кока. Популярная певица впервые выступила в таком амплуа.
Одна из неожиданностей — новые ведущие, народный артист России Николай Басков и Клава Кока. Популярная певица впервые выступила в таком амплуа.
"Хотя все участники проекта знамениты, талантливы, уже состоявшиеся артисты, они все равно переживают, когда их оценивают", — говорит Николай Басков. — Стать ведущим "Один в один" было моей мечтой, я обожаю это шоу".
По его словам, программа интересна не только с точки зрения перевоплощения, но и тем, что участники показывают себя разноплановыми артистами.
"Им надо подготовить множество образов. От каждой легендарной звезды, которой они подражают на сцене, можно взять что-то полезное для себя, многое себе присвоить", — поясняет певец.
"Хотя все участники проекта знамениты, талантливы, уже состоявшиеся артисты, они все равно переживают, когда их оценивают", — говорит Николай Басков. — Стать ведущим "Один в один" было моей мечтой, я обожаю это шоу".
По его словам, программа интересна не только с точки зрения перевоплощения, но и тем, что участники показывают себя разноплановыми артистами.
"Им надо подготовить множество образов. От каждой легендарной звезды, которой они подражают на сцене, можно взять что-то полезное для себя, многое себе присвоить", — поясняет певец.
Задача участников — преобразиться настолько, чтобы члены жюри не раздумывая поставили наивысшую оценку, поверив в то, что перед ними поют легенды российской эстрады Людмила Гурченко, Клавдия Шульженко или мировые звезды, к примеру, Adele, Lady Gaga, Элвис Пресли.
Задача участников — преобразиться настолько, чтобы члены жюри не раздумывая поставили наивысшую оценку, поверив в то, что перед ними поют легенды российской эстрады Людмила Гурченко, Клавдия Шульженко или мировые звезды, к примеру, Adele, Lady Gaga, Элвис Пресли.
Соревноваться в мастерстве будут телеведущий Вячеслав Макаров, певцы Жан Милимеров, Родион Газманов, Арсений Бородин, Нодар Ревия, певицы Юлия Савичева, Алиса Мон, Мария Зайцева, актриса театра и кино Валерия Ланская, актриса и телеведущая Надежда Ангарская.
Соревноваться в мастерстве будут телеведущий Вячеслав Макаров, певцы Жан Милимеров, Родион Газманов, Арсений Бородин, Нодар Ревия, певицы Юлия Савичева, Алиса Мон, Мария Зайцева, актриса театра и кино Валерия Ланская, актриса и телеведущая Надежда Ангарская.
"Меня восхищает работа наших артистов в шоу "Один в один". Я бы не смогла сделать то, что они делают на этой сцене: постоянно, неделя за неделей, настолько ярко перевоплощаться, петь незнакомый материал, перенимать на себя "фишки" артиста, которые он создает на протяжении всего творческого пути", — признается Клава Кока.
"Меня восхищает работа наших артистов в шоу "Один в один". Я бы не смогла сделать то, что они делают на этой сцене: постоянно, неделя за неделей, настолько ярко перевоплощаться, петь незнакомый материал, перенимать на себя "фишки" артиста, которые он создает на протяжении всего творческого пути", — признается Клава Кока.
Кресла постоянных судей займут мастер перевоплощений, народный артист России Юрий Стоянов, двукратный победитель шоу, певец Алексей Чумаков и заслуженная артистка России, оперная певица Марина Мещерякова.
Кресла постоянных судей займут мастер перевоплощений, народный артист России Юрий Стоянов, двукратный победитель шоу, певец Алексей Чумаков и заслуженная артистка России, оперная певица Марина Мещерякова.
"Прелесть судейства в том, что каждый раз ждешь изумления, той невероятной секунды, когда ты удивишься и вообще забудешь о том, что ты судья. И получишь невероятное удовольствие от того, что творят люди на твоих глазах, — объясняет Юрий Стоянов. — Их несколько часов гримировали, а они выходят и живьем начинают петь".
"Прелесть судейства в том, что каждый раз ждешь изумления, той невероятной секунды, когда ты удивишься и вообще забудешь о том, что ты судья. И получишь невероятное удовольствие от того, что творят люди на твоих глазах, — объясняет Юрий Стоянов. — Их несколько часов гримировали, а они выходят и живьем начинают петь".
Четвертое место в жюри — для приглашенного судьи, меняющегося от выпуска к выпуску. Среди гостей — Игорь Николаев, Лариса Долина, Александр Буйнов, Людмила Артемьева, Валерия, Сергей Лазарев, Наташа Королева, IOWA и Игорь Саруханов.
Четвертое место в жюри — для приглашенного судьи, меняющегося от выпуска к выпуску. Среди гостей — Игорь Николаев, Лариса Долина, Александр Буйнов, Людмила Артемьева, Валерия, Сергей Лазарев, Наташа Королева, IOWA и Игорь Саруханов.
Жюри оценивают участников по шкале от одного до десяти. Турнирную таблицу показывают в конце каждого выпуска.
Как и прежде, участники смогут отдать свои пять дополнительных баллов одному из соперников, которого захотят поддержать.
Жюри оценивают участников по шкале от одного до десяти. Турнирную таблицу показывают в конце каждого выпуска.
Как и прежде, участники смогут отдать свои пять дополнительных баллов одному из соперников, которого захотят поддержать.
Зрителей ждут яркие постановочные номера, ведь для того, чтобы перевоплощение свершилось, необходимо продумать и правильно соединить все составляющие образа — голос, грим, костюмы, хореографию и даже декорации, которые постоянно меняют.
Зрителей ждут яркие постановочные номера, ведь для того, чтобы перевоплощение свершилось, необходимо продумать и правильно соединить все составляющие образа — голос, грим, костюмы, хореографию и даже декорации, которые постоянно меняют.
В конце сезона определится победитель — лучший мастер перевоплощений, искусно владеющий голосом и актерским мастерством.
В конце сезона определится победитель — лучший мастер перевоплощений, искусно владеющий голосом и актерским мастерством.
Выпуски шоу будут доступны на медиаплатформе "Смотрим". Премьера — 17 января в 21:30 на канале "Россия".
Выпуски шоу будут доступны на медиаплатформе "Смотрим". Премьера — 17 января в 21:30 на канале "Россия".