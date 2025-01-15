Не узнать! "Россия" открывает новый сезон популярного телешоу "Один в один"

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"Хотя все участники проекта знамениты, талантливы, уже состоявшиеся артисты, они все равно переживают, когда их оценивают", — говорит Николай Басков. — Стать ведущим "Один в один" было моей мечтой, я обожаю это шоу".

По его словам, программа интересна не только с точки зрения перевоплощения, но и тем, что участники показывают себя разноплановыми артистами.

"Им надо подготовить множество образов. От каждой легендарной звезды, которой они подражают на сцене, можно взять что-то полезное для себя, многое себе присвоить", — поясняет певец.