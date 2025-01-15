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Не узнать! "Россия" открывает новый сезон популярного телешоу "Один в один" - РИА Новости, 15.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 15.01.2025 (обновлено: 08:09 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/teleshou-1993499876.html
Не узнать! "Россия" открывает новый сезон популярного телешоу "Один в один"
Не узнать! "Россия" открывает новый сезон популярного телешоу "Один в один" - РИА Новости, 15.01.2025
Не узнать! "Россия" открывает новый сезон популярного телешоу "Один в один"
Уже известны участники этого года. Среди них — Юлия Савичева, Валерия Ланская, Алиса Мон, Вячеслав Макаров и другие. По пятницам в 21:30 поклонников программы... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T08:00:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Уже известны участники этого года. Среди них — Юлия Савичева, Валерия Ланская, Алиса Мон, Вячеслав Макаров и другие. По пятницам в 21:30 поклонников программы ждут удивительные перевоплощения, неожиданные образы и мировые хиты. Самые яркие кадры со съемок — в фотоленте РИА Новости.
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Мария Селиванова
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Не узнать! "Россия" открывает новый сезон популярного телешоу "Один в один"

Клава Кока впервые станет ведущей канала "Россия" в новом сезоне "Один в один"

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Уже известны участники этого года. Среди них — Юлия Савичева, Валерия Ланская, Алиса Мон, Вячеслав Макаров и другие. По пятницам в 21:30 поклонников программы ждут удивительные перевоплощения, неожиданные образы и мировые хиты. Самые яркие кадры со съемок — в фотоленте РИА Новости.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Сезон приготовили грандиозный, отметили в пресс-службе телеканала. Формат программы останется неизменным, но будут приятные сюрпризы.

 Шоу Один в один

Сезон приготовили грандиозный, отметили в пресс-службе телеканала. Формат программы останется неизменным, но будут приятные сюрпризы.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
1 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Одна из неожиданностей — новые ведущие, народный артист России Николай Басков и Клава Кока. Популярная певица впервые выступила в таком амплуа.

 Шоу Один в один

Одна из неожиданностей — новые ведущие, народный артист России Николай Басков и Клава Кока. Популярная певица впервые выступила в таком амплуа.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
2 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

"Хотя все участники проекта знамениты, талантливы, уже состоявшиеся артисты, они все равно переживают, когда их оценивают", — говорит Николай Басков. — Стать ведущим "Один в один" было моей мечтой, я обожаю это шоу".

По его словам, программа интересна не только с точки зрения перевоплощения, но и тем, что участники показывают себя разноплановыми артистами.

"Им надо подготовить множество образов. От каждой легендарной звезды, которой они подражают на сцене, можно взять что-то полезное для себя, многое себе присвоить", — поясняет певец.

 Шоу Один в один

"Хотя все участники проекта знамениты, талантливы, уже состоявшиеся артисты, они все равно переживают, когда их оценивают", — говорит Николай Басков. — Стать ведущим "Один в один" было моей мечтой, я обожаю это шоу".

По его словам, программа интересна не только с точки зрения перевоплощения, но и тем, что участники показывают себя разноплановыми артистами.

"Им надо подготовить множество образов. От каждой легендарной звезды, которой они подражают на сцене, можно взять что-то полезное для себя, многое себе присвоить", — поясняет певец.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
3 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Задача участников — преобразиться настолько, чтобы члены жюри не раздумывая поставили наивысшую оценку, поверив в то, что перед ними поют легенды российской эстрады Людмила Гурченко, Клавдия Шульженко или мировые звезды, к примеру, Adele, Lady Gaga, Элвис Пресли.

 Шоу Один в один

Задача участников — преобразиться настолько, чтобы члены жюри не раздумывая поставили наивысшую оценку, поверив в то, что перед ними поют легенды российской эстрады Людмила Гурченко, Клавдия Шульженко или мировые звезды, к примеру, Adele, Lady Gaga, Элвис Пресли.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
4 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Соревноваться в мастерстве будут телеведущий Вячеслав Макаров, певцы Жан Милимеров, Родион Газманов, Арсений Бородин, Нодар Ревия, певицы Юлия Савичева, Алиса Мон, Мария Зайцева, актриса театра и кино Валерия Ланская, актриса и телеведущая Надежда Ангарская.

 Шоу Один в один

Соревноваться в мастерстве будут телеведущий Вячеслав Макаров, певцы Жан Милимеров, Родион Газманов, Арсений Бородин, Нодар Ревия, певицы Юлия Савичева, Алиса Мон, Мария Зайцева, актриса театра и кино Валерия Ланская, актриса и телеведущая Надежда Ангарская.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
5 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

"Меня восхищает работа наших артистов в шоу "Один в один". Я бы не смогла сделать то, что они делают на этой сцене: постоянно, неделя за неделей, настолько ярко перевоплощаться, петь незнакомый материал, перенимать на себя "фишки" артиста, которые он создает на протяжении всего творческого пути", — признается Клава Кока.

Шоу Один в один

"Меня восхищает работа наших артистов в шоу "Один в один". Я бы не смогла сделать то, что они делают на этой сцене: постоянно, неделя за неделей, настолько ярко перевоплощаться, петь незнакомый материал, перенимать на себя "фишки" артиста, которые он создает на протяжении всего творческого пути", — признается Клава Кока.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
6 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Кресла постоянных судей займут мастер перевоплощений, народный артист России Юрий Стоянов, двукратный победитель шоу, певец Алексей Чумаков и заслуженная артистка России, оперная певица Марина Мещерякова.

 Шоу Один в один

Кресла постоянных судей займут мастер перевоплощений, народный артист России Юрий Стоянов, двукратный победитель шоу, певец Алексей Чумаков и заслуженная артистка России, оперная певица Марина Мещерякова.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
7 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

"Прелесть судейства в том, что каждый раз ждешь изумления, той невероятной секунды, когда ты удивишься и вообще забудешь о том, что ты судья. И получишь невероятное удовольствие от того, что творят люди на твоих глазах, — объясняет Юрий Стоянов. — Их несколько часов гримировали, а они выходят и живьем начинают петь".

 Шоу Один в один

"Прелесть судейства в том, что каждый раз ждешь изумления, той невероятной секунды, когда ты удивишься и вообще забудешь о том, что ты судья. И получишь невероятное удовольствие от того, что творят люди на твоих глазах, — объясняет Юрий Стоянов. — Их несколько часов гримировали, а они выходят и живьем начинают петь".

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
8 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Четвертое место в жюри — для приглашенного судьи, меняющегося от выпуска к выпуску. Среди гостей — Игорь Николаев, Лариса Долина, Александр Буйнов, Людмила Артемьева, Валерия, Сергей Лазарев, Наташа Королева, IOWA и Игорь Саруханов.

 Шоу Один в один

Четвертое место в жюри — для приглашенного судьи, меняющегося от выпуска к выпуску. Среди гостей — Игорь Николаев, Лариса Долина, Александр Буйнов, Людмила Артемьева, Валерия, Сергей Лазарев, Наташа Королева, IOWA и Игорь Саруханов.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
9 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Жюри оценивают участников по шкале от одного до десяти. Турнирную таблицу показывают в конце каждого выпуска.

Как и прежде, участники смогут отдать свои пять дополнительных баллов одному из соперников, которого захотят поддержать.

 Шоу Один в один

Жюри оценивают участников по шкале от одного до десяти. Турнирную таблицу показывают в конце каждого выпуска.

Как и прежде, участники смогут отдать свои пять дополнительных баллов одному из соперников, которого захотят поддержать.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
10 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Зрителей ждут яркие постановочные номера, ведь для того, чтобы перевоплощение свершилось, необходимо продумать и правильно соединить все составляющие образа — голос, грим, костюмы, хореографию и даже декорации, которые постоянно меняют.

 Шоу Один в один

Зрителей ждут яркие постановочные номера, ведь для того, чтобы перевоплощение свершилось, необходимо продумать и правильно соединить все составляющие образа — голос, грим, костюмы, хореографию и даже декорации, которые постоянно меняют.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
11 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

В конце сезона определится победитель — лучший мастер перевоплощений, искусно владеющий голосом и актерским мастерством.

 Шоу Один в один

В конце сезона определится победитель — лучший мастер перевоплощений, искусно владеющий голосом и актерским мастерством.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
12 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Выпуски шоу будут доступны на медиаплатформе "Смотрим". Премьера — 17 января в 21:30 на канале "Россия".

 Шоу Один в один

Выпуски шоу будут доступны на медиаплатформе "Смотрим". Премьера — 17 января в 21:30 на канале "Россия".

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
13 из 13
 
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