https://ria.ru/20250115/peterburg-1993926729.html
В центре Петербурга столкнулись два автомобиля
В центре Петербурга столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 15.01.2025
В центре Петербурга столкнулись два автомобиля
Два легковых автомобиля столкнулись в центре Санкт-Петербурга, в результате один из автомобилей вынесло на тротуар, где он наехал на пешехода, сообщила... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T23:09:00+03:00
2025-01-15T23:09:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в центре Санкт-Петербурга, в результате один из автомобилей вынесло на тротуар, где он наехал на пешехода, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло у дома 21 по улице Марата. "Установлено, что на перекрестке улиц Марата и Колокольной столкнулись автомобили Kia под управлением 41-летнего водителя, двигавшегося по улице Марата и совершавшего поворот на Колокольную улицу, и Infiniti под управлением 37-летней женщины, двигавшейся по улице Марата к Кузнечному переулку. В результате столкновения Infiniti вынесло на тротуар, где он наехал на 31-летнюю женщину", - говорится в сообщении. Сообщается, что женщина получила ушибы и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку всех обстоятельств ДТП. Отмечается, что при проверке оба водителя оказались трезвы.
https://ria.ru/20250115/dtp-1993917883.html
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происшествия, авто, санкт-петербург, ленинградская область, дтп, россия
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Ленинградская область, ДТП, Россия
В центре Петербурга столкнулись два автомобиля
В Петербурге столкнулись два автомобиля, один из них наехал на пешехода