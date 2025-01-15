https://ria.ru/20250115/nauka-1993436278.html
В Волгограде разработали "зеленую" добавку для полимера ПВХ
В Волгограде разработали "зеленую" добавку для полимера ПВХ - РИА Новости, 15.01.2025
В Волгограде разработали "зеленую" добавку для полимера ПВХ
Экологичную добавку, необходимую для переработки термопластичных полимеров ПВХ в различные пластиковые изделия, создали ученые ВолгГТУ. По их словам, она вдвое... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:00:00+03:00
2025-01-15T09:00:00+03:00
2025-01-15T09:00:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Экологичную добавку, необходимую для переработки термопластичных полимеров ПВХ в различные пластиковые изделия, создали ученые ВолгГТУ. По их словам, она вдвое дешевле импортного аналога. Результаты опубликованы в журнале Reaction Chemistry & Engineering.Производство полимеров в России динамично развивается, рассказали исследователи Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ). По данным открытых источников, в 2023 году было произведено почти 10,8 миллионов тонн полимеров, из которых более миллиона приходится на поливинилхлорид (ПВХ).Для производства конечной продукции из ПВХ его необходимо переработать: расплавить, придать форму и внести специальные вещества, которые улучшают свойства. Характеристики этих добавок варьируются в зависимости от назначения конечного изделия. Например, для производства медицинских изделий, пищевой упаковки или детских игрушек необходимы нетоксичные компоненты.По словам ученых ВолгГТУ, использование растительного сырья может стать одним из подходов к созданию безопасных добавок. Исследователи использовали глицерин и олеиновую кислоту для создания новой технологии производства добавок для переработки ПВХ.В специализированной лаборатории отметили, что замена импортной добавки на отечественную позволила снизить энергозатраты на производство ПВХ-композиции на 15 процентов и улучшить качество поверхности готового изделия. Кроме того, она вдвое дешевле импортного аналога благодаря новому методу получения важного компонента из натуральных веществ, который связан с этерификацией (образование сложных эфиров) высших карбоновых кислот глицерином с использованием глицерата кальция в качестве катализатора. Это позволяет упростить процесс производства, минимизировать отходы и исключить образование кислых сточных вод."Результаты испытаний показали, что наша добавка не уступает импортной по физико-механическим показателям, при этом улучшает технологические параметры. Она снижает внутреннее трение, предотвращает адгезию к оборудованию и увеличивает текучесть расплава", — рассказала начальник отдела координации научных исследований молодых ученых, старший научный сотрудник кафедры "Органическая химия" ВолгГТУ Дарья Заправдина.Разработанная добавка была протестирована в сравнении с импортным аналогом Loxiol G71 (Emery Oleochemicals LLC, США) в составе мебельного ламината, медицинского пластиката, а также мягкого и полужесткого пластика (лаборатория АО "Каустик", г. Волгоград).Технология получения многофункциональных добавок уже запатентована и успешно апробирована. Для проведения промышленных испытаний была получена опытная партия добавки в количестве 230 килограммов.Дальнейшие исследования ученых ВолгГТУ будут направлены на запуск пилотного производства с использованием разработанной технологии и постепенное замещение импортной добавки отечественной разработкой.
https://ria.ru/20241025/toplivo-1979955980.html
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наука, университетская наука, волгоград, россия, волгоградский государственный технический университет (волггту), химия, экология, российские инновации, технологическое лидерство, экологическое благополучие
Наука, Наука, Университетская наука, Волгоград, Россия, Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ), Химия, Экология, Российские инновации, Технологическое лидерство, Экологическое благополучие
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Экологичную добавку, необходимую для переработки термопластичных полимеров ПВХ в различные пластиковые изделия, создали ученые ВолгГТУ
. По их словам, она вдвое дешевле импортного аналога. Результаты опубликованы
в журнале Reaction Chemistry & Engineering.
Производство полимеров в России динамично развивается, рассказали исследователи Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ). По данным
открытых источников, в 2023 году было произведено почти 10,8 миллионов тонн полимеров, из которых более миллиона приходится на поливинилхлорид (ПВХ).
Для производства конечной продукции из ПВХ его необходимо переработать: расплавить, придать форму и внести специальные вещества, которые улучшают свойства. Характеристики этих добавок варьируются в зависимости от назначения конечного изделия. Например, для производства медицинских изделий, пищевой упаковки или детских игрушек необходимы нетоксичные компоненты.
По словам ученых ВолгГТУ, использование растительного сырья может стать одним из подходов к созданию безопасных добавок. Исследователи использовали глицерин и олеиновую кислоту для создания новой технологии производства добавок для переработки ПВХ.
В специализированной лаборатории отметили, что замена импортной добавки на отечественную позволила снизить энергозатраты на производство ПВХ-композиции на 15 процентов и улучшить качество поверхности готового изделия. Кроме того, она вдвое дешевле импортного аналога благодаря новому методу получения важного компонента из натуральных веществ, который связан с этерификацией (образование сложных эфиров) высших карбоновых кислот глицерином с использованием глицерата кальция в качестве катализатора. Это позволяет упростить процесс производства, минимизировать отходы и исключить образование кислых сточных вод.
«
"Результаты испытаний показали, что наша добавка не уступает импортной по физико-механическим показателям, при этом улучшает технологические параметры. Она снижает внутреннее трение, предотвращает адгезию к оборудованию и увеличивает текучесть расплава", — рассказала начальник отдела координации научных исследований молодых ученых, старший научный сотрудник кафедры "Органическая химия" ВолгГТУ Дарья Заправдина.
Разработанная добавка была протестирована в сравнении с импортным аналогом Loxiol G71 (Emery Oleochemicals LLC, США) в составе мебельного ламината, медицинского пластиката, а также мягкого и полужесткого пластика (лаборатория АО "Каустик", г. Волгоград).
Технология получения многофункциональных добавок уже запатентована и успешно апробирована. Для проведения промышленных испытаний была получена опытная партия добавки в количестве 230 килограммов.
Дальнейшие исследования ученых ВолгГТУ будут направлены на запуск пилотного производства с использованием разработанной технологии и постепенное замещение импортной добавки отечественной разработкой.