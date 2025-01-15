https://ria.ru/20250115/nauka-1993436278.html

В Волгограде разработали "зеленую" добавку для полимера ПВХ

В Волгограде разработали "зеленую" добавку для полимера ПВХ - РИА Новости, 15.01.2025

В Волгограде разработали "зеленую" добавку для полимера ПВХ

Экологичную добавку, необходимую для переработки термопластичных полимеров ПВХ в различные пластиковые изделия, создали ученые ВолгГТУ. По их словам, она вдвое... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:00:00+03:00

2025-01-15T09:00:00+03:00

2025-01-15T09:00:00+03:00

наука

наука

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Экологичную добавку, необходимую для переработки термопластичных полимеров ПВХ в различные пластиковые изделия, создали ученые ВолгГТУ. По их словам, она вдвое дешевле импортного аналога. Результаты опубликованы в журнале Reaction Chemistry & Engineering.Производство полимеров в России динамично развивается, рассказали исследователи Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ). По данным открытых источников, в 2023 году было произведено почти 10,8 миллионов тонн полимеров, из которых более миллиона приходится на поливинилхлорид (ПВХ).Для производства конечной продукции из ПВХ его необходимо переработать: расплавить, придать форму и внести специальные вещества, которые улучшают свойства. Характеристики этих добавок варьируются в зависимости от назначения конечного изделия. Например, для производства медицинских изделий, пищевой упаковки или детских игрушек необходимы нетоксичные компоненты.По словам ученых ВолгГТУ, использование растительного сырья может стать одним из подходов к созданию безопасных добавок. Исследователи использовали глицерин и олеиновую кислоту для создания новой технологии производства добавок для переработки ПВХ.В специализированной лаборатории отметили, что замена импортной добавки на отечественную позволила снизить энергозатраты на производство ПВХ-композиции на 15 процентов и улучшить качество поверхности готового изделия. Кроме того, она вдвое дешевле импортного аналога благодаря новому методу получения важного компонента из натуральных веществ, который связан с этерификацией (образование сложных эфиров) высших карбоновых кислот глицерином с использованием глицерата кальция в качестве катализатора. Это позволяет упростить процесс производства, минимизировать отходы и исключить образование кислых сточных вод."Результаты испытаний показали, что наша добавка не уступает импортной по физико-механическим показателям, при этом улучшает технологические параметры. Она снижает внутреннее трение, предотвращает адгезию к оборудованию и увеличивает текучесть расплава", — рассказала начальник отдела координации научных исследований молодых ученых, старший научный сотрудник кафедры "Органическая химия" ВолгГТУ Дарья Заправдина.Разработанная добавка была протестирована в сравнении с импортным аналогом Loxiol G71 (Emery Oleochemicals LLC, США) в составе мебельного ламината, медицинского пластиката, а также мягкого и полужесткого пластика (лаборатория АО "Каустик", г. Волгоград).Технология получения многофункциональных добавок уже запатентована и успешно апробирована. Для проведения промышленных испытаний была получена опытная партия добавки в количестве 230 килограммов.Дальнейшие исследования ученых ВолгГТУ будут направлены на запуск пилотного производства с использованием разработанной технологии и постепенное замещение импортной добавки отечественной разработкой.

https://ria.ru/20241025/toplivo-1979955980.html

https://ri.ria.ru/20240924/nauka-1974258355.html

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наука, университетская наука, волгоград, россия, волгоградский государственный технический университет (волггту), химия, экология, российские инновации, технологическое лидерство, экологическое благополучие