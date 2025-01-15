https://ria.ru/20250115/kreml-1993819585.html

Кремль проинформирует о подготовке контактов Путина и Ким Чен Ына

Кремль проинформирует о подготовке контактов Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 15.01.2025

Кремль проинформирует о подготовке контактов Путина и Ким Чен Ына

Кремль своевременно проинформирует о подготовке контактов президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, когда будут согласованы детали, заявил... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T12:39:00+03:00

2025-01-15T12:39:00+03:00

2025-01-15T12:39:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Кремль своевременно проинформирует о подготовке контактов президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, когда будут согласованы детали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейскую разведку сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Россию в первой половине нынешнего года. Южнокорейские СМИ в этой связи предполагают, что визит может состояться в мае и будет приурочен к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "В тот момент, когда появится какая-то конкретная информация по продолжению контактов на высшем уровне, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, обсуждается ли сейчас возможность такого визита и ведется ли к нему подготовка. В октябре прошлого года Песков, комментируя возможность визита Ким Чен Ына в Россию в 2025 году, заявлял, что страны-близкие соседи постоянно обмениваются визитами на высоком и высшем уровне. В ноябре в ходе визита в Москву министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в здании Ярославского вокзала была открыта мемориальная доска, посвященная первому визиту в СССР председателя кабинета министров КНДР Ким Ир Сена, который состоялся в марте 1949 года. После завершения стратегических консультаций в МИД РФ Цой Сон Хи была принята президентом России Владимиром Путиным и передала ему "глубоко искреннее, теплое, товарищеское приветствие" от председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. В декабре Пхеньян посетил министр обороны РФ Андрей Белоусов. После ряда встреч с военным руководством КНДР он провел переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, также передав ему дружеский привет от российского президента. На встрече Белоусов заявил, что в Москве ожидают положительного решения Пхеньяна в ответ на приглашение направить подразделение вооруженных сил КНДР для участия в военном параде на Красной площади 9 мая следующего года, когда будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Кореи от японской оккупации. Ранее Ким Чен Ын уже дважды официально приглашался российской стороной для участия в праздничных мероприятиях по случаю 70- и 75-летия Победы. Однако в 2015 году, как сообщал Песков, реализации визита, предварительно одобренного северокорейской стороной, помешали "внутрикорейские дела". В 2020 году поездка не состоялась из-за пандемии коронавируса. Ким Чен Ын посещал Россию дважды. В 2019 году переговоры лидеров РФ и КНДР состоялись во Владивостоке, а в 2023 году президент РФ Владимир Путин и Ким Чен Ын вместе посетили космодром "Восточный" в Амурской области. Во время обоих визитов северокорейский лидер, как и его отец Ким Чен Ир и дед Ким Ир Сен, использовал для перемещений собственный литерный поезд. При этом первый официальный визит Ким Чен Ира в Россию в июле-августе 2001 года, проходивший после визита Путина в Пхеньян 19-20 июля 2000 года, продлился 24 дня и включал посещение не только Москвы, но и Омска, Новосибирска и Санкт-Петербурга. По итогам переговоров с Путиным тогда была подписана Московская декларация, согласно которой стороны обязались содействовать формированию новой справедливой системы мироустройства и договорились расширять и развивать дружественные отношения на основе ранее подписанных документов.

https://ria.ru/20241226/poezdki-1991365463.html

https://ria.ru/20250113/kndr-1993457088.html

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