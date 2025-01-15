https://ria.ru/20250115/koreya-1993761809.html

Президент Южной Кореи заявил, что правовая система в стране разрушена

Президент Южной Кореи заявил, что правовая система в стране разрушена - РИА Новости, 15.01.2025

Президент Южной Кореи заявил, что правовая система в стране разрушена

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что правовая система в стране "полностью разрушена", указав на незаконность расследования в своем отношении, говорится... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T05:29:00+03:00

2025-01-15T05:29:00+03:00

2025-01-15T06:02:00+03:00

в мире

южная корея

сеул

юн сок ель

арест президента южной кореи

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СЕУЛ, 15 янв – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что правовая система в стране "полностью разрушена", указав на незаконность расследования в своем отношении, говорится в его заявлении, распространенном президентской администрацией. Ранее сообщалось, что следователи впервые в истории Южной Кореи арестовали временно отстраненного, но действующего президента Юн Сок Ёля по обвинению в мятеже. Сам же президент назвал это "добровольной явкой" на допрос, чтобы избежать "кровопролития", подчеркнул, что не признает законность расследования. "К сожалению, в нашей стране правовая система полностью разрушена. Мы видим, как ордера выдаются органам, не имеющим полномочий на проведение расследований, а суды, не обладающие правом на рассмотрение ордеров, выдают ордера на арест и обыски. Более того, следственные органы издают поддельные официальные документы, вводя граждан в заблуждение", - заявил президент. Сторона президента считает, что ордера на арест и обыск, выданные по запросу Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), которое не обладает полномочиями расследовать дела о мятеже, являются незаконными. Ранее адвокаты Юн Сок Ёля заявляли, что судьи Западного районного суда Сеула при выдаче ордеров на арест президента руководствовались "умозаключениями и расширительным толкованием текста законов". По их мнению, судья, который выдал ордера, самовольно постановил, что уголовное законодательство, запрещающее выдачу ордеров на обыск или арест в зонах ограниченного военного доступа и зонах безопасности, таких как президентская резиденция, не применимо в данном случае. Суд протесты адвокатов отклонил. Президент Юн Сок Ёль пожелал гражданам, чтобы они в будущем не сталкивались с подобной "несправедливостью" при рассмотрении уголовных дел. Он добавил, что сейчас молодежь Южной Кореи осознает важность свободы и демократии, что внушает ему надежду. "И хотя сейчас закон разрушен, и наша страна переживает мрачные времена, я верю, что наше будущее полнится надеждой", - заявил Юн Сок Ёль. Президент также поблагодарил граждан за поддержку и "огромную помощь", пожелал им здоровья и сил. Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря 2024 года объявил о введении военного положения якобы "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Первым же указом командования военным положением в стране была введена цензура и запрещена любая политическая деятельность, к парламенту были направлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию. Однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в национальное собрание, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за свои действия и заявил, что не намерен избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. Парламент Южной Кореи 14 декабря поддержал импичмент президенту за нарушение конституционных принципов народовластия и разделения властей, а также другие преступления. Полномочия Юн Сок Ёля были приостановлены до окончательного решения конституционного суда, которое должно быть вынесено не позднее 11 июня.

https://ria.ru/20250115/koreya-1993761354.html

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в мире, южная корея, сеул, юн сок ель, арест президента южной кореи