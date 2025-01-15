https://ria.ru/20250115/koreya-1993758084.html

Следствие рассматривает только арест президента Южной Кореи, сообщают СМИ

Следствие рассматривает только арест президента Южной Кореи, сообщают СМИ - РИА Новости, 15.01.2025

Следствие рассматривает только арест президента Южной Кореи, сообщают СМИ

Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) Южной Кореи заявило, что не рассматривает возможность добровольной явки... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T03:48:00+03:00

2025-01-15T03:48:00+03:00

2025-01-15T05:06:00+03:00

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арест президента южной кореи

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СЕУЛ, 15 янв – РИА Новости. Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) Южной Кореи заявило, что не рассматривает возможность добровольной явки президента, договаривается об исполнении ордера на арест, уже внутри резиденции, передает агентство Рёнхап. Ранее адвокаты президента Южной Кореи Юн Сок Ёля заявили, что ведут переговоры с управлением о возможности добровольной явки президента на допрос. Управление в свою очередь заявило, что ведет переговоры с представителями президента Юн Сок Ёля по вопросу исполнения ордера на арест. "Прокуроры, включая старшего прокурора, вошли внутрь (резиденции – ред), и, насколько нам известно, сейчас идут переговоры по исполнению ордера на арест. Результатов пока нет. На данном этапе возможность добровольной явки не рассматривается, нашей целью является исполнение ордера на арест", - заявил на брифинге представитель управления. Он также отметил, что в отличие от первой попытки исполнения ордера в этот раз не было активного сопротивления со стороны сотрудников Службы охраны президента или других лиц. "Сегодня практически не было физического противостояния", - заявил чиновник. Ранее следствие начало вторую попытку ареста президента. Спустя около двух с половиной часов, применив лестницы, сотрудники полиции и CIO проникли в резиденцию примерно в 07.30 (01.30 мск). Внутри резиденции они прошли ряд заграждений, возле каждого из которых были выстроены охраной президента линии из машин и автобусов. На третьей линии заграждений служба охраны после предупреждения со стороны следствия открыла ворота и пропустила полицию и следователей. Для исполнения ареста были мобилизованы около 200 полицейских и 40 следователей из CIO. Изначально Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест президента и обыск его резиденции по запросу следственной группы, состоящей из Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела министерства обороны. Причиной выдачи ордера стало как раз то, что президент Юн Сок Ёль игнорировал все официальные требования и запросы прийти на допрос, не принимал повестки от следствия. Южнокорейские следователи 3 января попытались исполнить ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля, но были вынуждены сдаться после более пяти часов противостояния с президентской охраной. Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц объяснило журналистам, что исполнять ордер на арест президента не стали из-за угрозы безопасности присутствующих на месте сотрудников.

https://ria.ru/20250115/koreya-1993755262.html

https://ria.ru/20250115/koreya-1993754925.html

https://ria.ru/20250105/sluzhba-1992568995.html

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в мире, южная корея, сеул, юн сок ель, обстановка в южной корее, арест президента южной кореи