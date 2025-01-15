https://ria.ru/20250115/koreya-1993757475.html

СМИ: адвокаты президента Южной Кореи договариваются о его добровольной явке

СМИ: адвокаты президента Южной Кореи договариваются о его добровольной явке - РИА Новости, 15.01.2025

СМИ: адвокаты президента Южной Кореи договариваются о его добровольной явке

Адвокаты президента Южной Кореи Юн Сок Ёля заявили, что ведут переговоры с управлением по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц о... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T03:32:00+03:00

2025-01-15T03:32:00+03:00

2025-01-15T05:06:00+03:00

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сеул

юн сок ель

арест президента южной кореи

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СЕУЛ, 15 янв - РИА Новости. Адвокаты президента Южной Кореи Юн Сок Ёля заявили, что ведут переговоры с управлением по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц о возможности добровольной явки президента на допрос, передает агентство Рёнхап. "Адвокаты ведут переговоры с управлением по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) о добровольной явке президента Юн Сок Ёля", - сообщил представитель президента Сок Дон Хён. Ранее следствие начало вторую попытку ареста президента. Сотрудники полиции и CIO проникли в резиденцию президента примерно в 7.30 (1.30 мск). Внутри резиденции они прошли ряд заграждений, возле каждого из которых были выстроены охраной президента линии из машин и автобусов. Для исполнения ареста были мобилизованы около 200 полицейских и 40 следователей из CIO. Изначально Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест президента и обыск его резиденции по запросу следственной группы, состоящей из управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела министерства обороны. Причиной выдачи ордера стало как раз то, что президент Юн Сок Ёль игнорировал запросы прийти на допрос.

https://ria.ru/20250115/arest-1993749233.html

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в мире, южная корея, сеул, юн сок ель, арест президента южной кореи