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СМИ: адвокаты президента Южной Кореи договариваются о его добровольной явке - РИА Новости, 15.01.2025
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03:32 15.01.2025 (обновлено: 05:06 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/koreya-1993757475.html
СМИ: адвокаты президента Южной Кореи договариваются о его добровольной явке
СМИ: адвокаты президента Южной Кореи договариваются о его добровольной явке - РИА Новости, 15.01.2025
СМИ: адвокаты президента Южной Кореи договариваются о его добровольной явке
Адвокаты президента Южной Кореи Юн Сок Ёля заявили, что ведут переговоры с управлением по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц о... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T03:32:00+03:00
2025-01-15T05:06:00+03:00
в мире
южная корея
сеул
юн сок ель
арест президента южной кореи
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СЕУЛ, 15 янв - РИА Новости. Адвокаты президента Южной Кореи Юн Сок Ёля заявили, что ведут переговоры с управлением по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц о возможности добровольной явки президента на допрос, передает агентство Рёнхап. "Адвокаты ведут переговоры с управлением по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) о добровольной явке президента Юн Сок Ёля", - сообщил представитель президента Сок Дон Хён. Ранее следствие начало вторую попытку ареста президента. Сотрудники полиции и CIO проникли в резиденцию президента примерно в 7.30 (1.30 мск). Внутри резиденции они прошли ряд заграждений, возле каждого из которых были выстроены охраной президента линии из машин и автобусов. Для исполнения ареста были мобилизованы около 200 полицейских и 40 следователей из CIO. Изначально Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест президента и обыск его резиденции по запросу следственной группы, состоящей из управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела министерства обороны. Причиной выдачи ордера стало как раз то, что президент Юн Сок Ёль игнорировал запросы прийти на допрос.
https://ria.ru/20250115/arest-1993749233.html
https://ria.ru/20250115/koreya-1993754925.html
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в мире, южная корея, сеул, юн сок ель, арест президента южной кореи
В мире, Южная Корея, Сеул, Юн Сок Ель, Арест президента Южной Кореи
СМИ: адвокаты президента Южной Кореи договариваются о его добровольной явке

YNA: адвокаты Юн Сок Еля договариваются о его добровольной явке

© AP Photo / Lee Jin-manПолицейские собираются у ворот президентской резиденции в Сеуле
Полицейские собираются у ворот президентской резиденции в Сеуле - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
Полицейские собираются у ворот президентской резиденции в Сеуле. Архивное фото
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СЕУЛ, 15 янв - РИА Новости. Адвокаты президента Южной Кореи Юн Сок Ёля заявили, что ведут переговоры с управлением по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц о возможности добровольной явки президента на допрос, передает агентство Рёнхап.
"Адвокаты ведут переговоры с управлением по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) о добровольной явке президента Юн Сок Ёля", - сообщил представитель президента Сок Дон Хён.
Полиция возле ворот президентской резиденции в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Охрана Юн Сок Ёля оказала сопротивление при попытке его ареста
00:04
Ранее следствие начало вторую попытку ареста президента. Сотрудники полиции и CIO проникли в резиденцию президента примерно в 7.30 (1.30 мск). Внутри резиденции они прошли ряд заграждений, возле каждого из которых были выстроены охраной президента линии из машин и автобусов. Для исполнения ареста были мобилизованы около 200 полицейских и 40 следователей из CIO.
Изначально Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест президента и обыск его резиденции по запросу следственной группы, состоящей из управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела министерства обороны. Причиной выдачи ордера стало как раз то, что президент Юн Сок Ёль игнорировал запросы прийти на допрос.
Полицейские пытаются пройти через членов правящей партии Гражданская сила, стоящих напротив ворот в президентскую резиденцию в Сеуле - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
СМИ: следователи прошли три линии заграждения внутри резиденции Юн Сок Еля
02:58
 
В миреЮжная КореяСеулЮн Сок ЕльАрест президента Южной Кореи
 
 
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