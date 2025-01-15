https://ria.ru/20250115/koreya-1993755262.html

СМИ: полиция Южной Кореи пыталась арестовать и.о. главы охраны президента

СМИ: полиция Южной Кореи пыталась арестовать и.о. главы охраны президента - РИА Новости, 15.01.2025

СМИ: полиция Южной Кореи пыталась арестовать и.о. главы охраны президента

Полиция Южной Кореи попыталась арестовать исполняющего обязанности главы Службы охраны президента за попытку помешать аресту лидера страны Юн Сок Ёля, передает... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T03:01:00+03:00

2025-01-15T03:01:00+03:00

2025-01-15T05:05:00+03:00

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СЕУЛ, 15 янв - РИА Новости. Полиция Южной Кореи попыталась арестовать исполняющего обязанности главы Службы охраны президента за попытку помешать аресту лидера страны Юн Сок Ёля, передает агентство Рёнхап.Изначально агентство сообщило со ссылкой на источники, что заместитель главы службы охраны и сейчас и.о. ее главы, Ким Сон Хун, якобы был задержан полицией за действия, направленные на предотвращение исполнения ордера на арест президента Юн Сок Ёля.По данным полиции и других источников агентства, ордер на арест якобы был исполнен внутри резиденции президента, где Ким Сон Хун был задержан сотрудниками управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) и полиции, которые пытаются исполнить ордер на арест Юн Сок Ёля.Позже агентство Рёнхап внесло исправления в новость, сообщив, что произошла только попытка задержать Ким Сон Хуна. Ему был предъявлен ордер. Он обвиняется в воспрепятствовании исполнению служебных обязанностей особым должностным лицом. Удалось ли в итоге задержать Ким Сон Хуна, точно не сообщается.Ким Сон Хун считается представителем "жесткой линии" внутри охраны президента. Он возглавлял противодействие первому исполнению ордера и, как сообщается, руководил силовыми действиями по предотвращению исполнения второго ордера.Ранее следователи прибыли к резиденции временно отстраненного президента Республики Корея Юн Сок Ёля для исполнения ордера на его арест, но вступили в противостояние с его службой безопасности после предъявления ордера. Спустя около двух с половиной часов, применив лестницы, сотрудники полиции и Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) проникли в резиденцию примерно в 7.30 (1.30 мск).Внутри резиденции они прошли ряд заграждений, возле каждого из которых были выстроены охраной президента линии из машин и автобусов. Для исполнения ареста были мобилизованы около 200 полицейских и 40 следователей из CIO.Экс-глава службы охраны Пак Чон Чжун, подозреваемый в противодействии исполнению особых служебных обязанностей из-за сопротивления исполнению ордера на арест президента, 10 января подал прошение об отставке и явился на допрос в полицию. Перед посещением отделения полиции Пак Чон Чжун заявил журналистам, что он откликнулся на требование полиции, чтобы предотвратить ситуацию "физических столкновений и кровопролития" при попытке силового ареста временно отстраненного президента.Ранее оппозиционная Объединенная демократическая партия обвинила службу охраны лидера Южной Кореи Юн Сок Ёля в подготовке к использованию боевых патронов для противодействия попыткам следователей исполнить первый ордер суда на арест президента.Служба охраны президента в ответ назвала обвинения в свой адрес "абсолютно не соответствующими действительности" и пригрозила привлечением к юридической ответственности за распространение ложной информации. Пак Чон Чжун в отдельном заявлении отмечал, что исполнение ордера на арест проводится "с нарушением законности и норм" и отказ от обеспечения абсолютной безопасности президента будет равносилен "служебной халатности". В то же время он указал, что готов понести ответственность, если его оценка ситуации была ошибочной.Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест президента и обыск его резиденции по запросу следственной группы, состоящей из управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела министерства обороны. Действие ордера закончилось 6 января, но следствие запросило его продление. Новый срок действия ордера пока не сообщается.Южнокорейские следователи 3 января попытались исполнить ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля, но были вынуждены сдаться после более пяти часов противостояния с президентской охраной. Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц объяснило журналистам, что исполнять ордер на арест президента не стали из-за угрозы безопасности присутствующих на месте сотрудников.

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https://ria.ru/20250105/sluzhba-1992568995.html

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в мире, южная корея, сеул, юн сок ель, обстановка в южной корее, арест президента южной кореи