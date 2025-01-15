https://ria.ru/20250115/belousov-1993852074.html
Белоусов предложил ввести в школах курс о подвигах защитников Отечества
Белоусов предложил ввести в школах курс о подвигах защитников Отечества - РИА Новости, 15.01.2025
Белоусов предложил ввести в школах курс о подвигах защитников Отечества
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов предложил ввести в российских школах курс по изучению подвигов защитников Отечества времен Великой Отечественной войны. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:05:00+03:00
2025-01-15T15:05:00+03:00
2025-01-15T16:43:00+03:00
общество
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
великая отечественная война (1941-1945)
поисковое движение россии
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов предложил ввести в российских школах курс по изучению подвигов защитников Отечества времен Великой Отечественной войны."Предлагается... ввести в учебных заведениях курс о защитниках Отечества, участниках Великой Отечественной войны", - сказал Белоусов на заседании Российского оргкомитета "Победа"."Для объединения усилий всех поисковых отрядов считаем важным совместно с "Поисковым движением России" разработать специальную программу поисковых и мемориальных мероприятий. Предлагается максимально привлечь к этой работе школьников и студентов. Результаты использовать в ходе уроков "Разговоры о важном"", - отметил Белоусов.В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250115/parady-1993849178.html
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общество, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, великая отечественная война (1941-1945), поисковое движение россии, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), Поисковое движение России, Социальный навигатор, СН_Образование
Белоусов предложил ввести в школах курс о подвигах защитников Отечества
Белоусов предложил ввести курс о подвигах защитников Отечества времен ВОВ