https://ria.ru/20250115/azal-1993912782.html
СК изучает системы разбившегося под Актау самолета
СК изучает системы разбившегося под Актау самолета - РИА Новости, 15.01.2025
СК изучает системы разбившегося под Актау самолета
Следствие изучает все системы разбившегося под Актау самолета авиакомпании AZAL, а также вещественные доказательства, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T20:26:00+03:00
2025-01-15T20:26:00+03:00
2025-01-15T20:26:00+03:00
в мире
актау
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баку
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следствие изучает все системы разбившегося под Актау самолета авиакомпании AZAL, а также вещественные доказательства, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Следствием налажено взаимодействие с компетентными органами Азербайджанской Республики и Республики Казахстан. Во взаимодействии со специалистами Межгосударственного авиационного комитета изучаются полученные в Бразильском центре расследования и предотвращения авиационных происшествий (SENIPA) данные с самописцев воздушного судна", - говорится в сообщении. Летевший из Баку в Грозный самолет бразильского производства Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20241228/samolet-1991918455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, актау, россия, баку, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
В мире, Актау, Россия, Баку, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
СК изучает системы разбившегося под Актау самолета
СК изучает системы и вещественные доказательства разбившегося под Актау самолета