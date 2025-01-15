https://ria.ru/20250115/azal-1993912782.html

СК изучает системы разбившегося под Актау самолета

СК изучает системы разбившегося под Актау самолета - РИА Новости, 15.01.2025

СК изучает системы разбившегося под Актау самолета

Следствие изучает все системы разбившегося под Актау самолета авиакомпании AZAL, а также вещественные доказательства, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T20:26:00+03:00

2025-01-15T20:26:00+03:00

2025-01-15T20:26:00+03:00

в мире

актау

россия

баку

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следствие изучает все системы разбившегося под Актау самолета авиакомпании AZAL, а также вещественные доказательства, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Следствием налажено взаимодействие с компетентными органами Азербайджанской Республики и Республики Казахстан. Во взаимодействии со специалистами Межгосударственного авиационного комитета изучаются полученные в Бразильском центре расследования и предотвращения авиационных происшествий (SENIPA) данные с самописцев воздушного судна", - говорится в сообщении. Летевший из Баку в Грозный самолет бразильского производства Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20241228/samolet-1991918455.html

актау

россия

баку

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, актау, россия, баку, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный