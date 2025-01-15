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СК изучает переговоры диспетчеров с экипажем разбившегося самолета AZAL - РИА Новости, 15.01.2025
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20:18 15.01.2025 (обновлено: 20:45 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/azal-1993911966.html
СК изучает переговоры диспетчеров с экипажем разбившегося самолета AZAL
СК изучает переговоры диспетчеров с экипажем разбившегося самолета AZAL - РИА Новости, 15.01.2025
СК изучает переговоры диспетчеров с экипажем разбившегося самолета AZAL
Следствие анализирует переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром потерпевшего крушение самолета AZAL, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 15.01.2025
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2025-01-15T20:45:00+03:00
грозный
махачкала
минеральные воды
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
россия
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Следствие анализирует переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром потерпевшего крушение самолета AZAL, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко."Анализируются переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром воздушного судна. Назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза. Изучаются состояние всех систем воздушного судна и вещественные доказательства", — говорится в сообщении.По ее словам, Следственный комитет прорабатывает все возможные версии причин крушения борта. Эксперты изучают системы разбившегося самолета, а также вещественные доказательства.В связи с ЧП назначили комплексную экспертизу для оценки действий диспетчерских служб, системы организации воздушного движения и ПВО. Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии. По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек.В конце декабря глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл подробности крушения самолета.Основные заявления:
https://ria.ru/20250109/aktau-1992918717.html
https://ria.ru/20250114/aktau-1993649949.html
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грозный
махачкала
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грозный, махачкала, минеральные воды, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, россия, происшествия, актау, казахстан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Грозный, Махачкала, Минеральные Воды, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный, Россия, Происшествия, Актау, Казахстан, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
СК изучает переговоры диспетчеров с экипажем разбившегося самолета AZAL

СК изучает переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минвод с бортом AZAL

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Следствие анализирует переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром потерпевшего крушение самолета AZAL, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Анализируются переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром воздушного судна. Назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза. Изучаются состояние всех систем воздушного судна и вещественные доказательства", — говорится в сообщении.
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По ее словам, Следственный комитет прорабатывает все возможные версии причин крушения борта. Эксперты изучают системы разбившегося самолета, а также вещественные доказательства.
В связи с ЧП назначили комплексную экспертизу для оценки действий диспетчерских служб, системы организации воздушного движения и ПВО.

Крушение самолета AZAL

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии. По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек.
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В конце декабря глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл подробности крушения самолета.
Основные заявления:
  • Самолет AZAL не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
  • Его ввели из-за попытки украинских боевиков совершить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в Грозном и во Владикавказе.
  • В день катастрофы погодная обстановка в районе аэропорта Грозный была сложной: плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости.
  • Командир воздушного судна дважды пытался посадить самолет, а затем принял решение следовать в аэропорт Актау.
  • Россия немедленно сообщила казахстанским и азербайджанским коллегам о полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию крушения лайнера.
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ГрозныйМахачкалаМинеральные ВодыСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение рейса Баку — ГрозныйРоссияПроисшествияАктауКазахстанФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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