https://ria.ru/20250115/azal-1993911966.html

СК изучает переговоры диспетчеров с экипажем разбившегося самолета AZAL

СК изучает переговоры диспетчеров с экипажем разбившегося самолета AZAL - РИА Новости, 15.01.2025

СК изучает переговоры диспетчеров с экипажем разбившегося самолета AZAL

Следствие анализирует переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром потерпевшего крушение самолета AZAL, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 15.01.2025

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грозный

махачкала

минеральные воды

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

россия

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Следствие анализирует переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром потерпевшего крушение самолета AZAL, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко."Анализируются переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром воздушного судна. Назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза. Изучаются состояние всех систем воздушного судна и вещественные доказательства", — говорится в сообщении.По ее словам, Следственный комитет прорабатывает все возможные версии причин крушения борта. Эксперты изучают системы разбившегося самолета, а также вещественные доказательства.В связи с ЧП назначили комплексную экспертизу для оценки действий диспетчерских служб, системы организации воздушного движения и ПВО. Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии. По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек.В конце декабря глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл подробности крушения самолета.Основные заявления:

https://ria.ru/20250109/aktau-1992918717.html

https://ria.ru/20250114/aktau-1993649949.html

https://ria.ru/20250103/tokaev-1992371999.html

грозный

махачкала

минеральные воды

россия

актау

казахстан

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грозный, махачкала, минеральные воды, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, россия, происшествия, актау, казахстан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)