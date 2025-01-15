https://ria.ru/20250115/azal-1993911542.html

СК назначил экспертизу после крушения борта AZAL

СК назначил экспертизу после крушения борта AZAL - РИА Новости, 15.01.2025

СК назначил экспертизу после крушения борта AZAL

В связи с ЧП с бортом AZAL назначена комплексная экспертиза для оценки действий диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО, сообщила РИА... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T20:15:00+03:00

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россия

баку

грозный

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В связи с ЧП с бортом AZAL назначена комплексная экспертиза для оценки действий диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Для оценки действий должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО назначена комплексная комиссионная организационно-техническая судебная экспертиза", - говорится в сообщении. Летевший из Баку в Грозный самолет бразильского производства Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20250106/samolet-1992658498.html

россия

баку

грозный

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, баку, грозный, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный