https://ria.ru/20250115/azal-1993911542.html
СК назначил экспертизу после крушения борта AZAL
СК назначил экспертизу после крушения борта AZAL - РИА Новости, 15.01.2025
СК назначил экспертизу после крушения борта AZAL
В связи с ЧП с бортом AZAL назначена комплексная экспертиза для оценки действий диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО, сообщила РИА... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T20:15:00+03:00
2025-01-15T20:15:00+03:00
2025-01-15T20:20:00+03:00
россия
баку
грозный
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В связи с ЧП с бортом AZAL назначена комплексная экспертиза для оценки действий диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Для оценки действий должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО назначена комплексная комиссионная организационно-техническая судебная экспертиза", - говорится в сообщении. Летевший из Баку в Грозный самолет бразильского производства Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20250106/samolet-1992658498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, баку, грозный, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
Россия, Баку, Грозный, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
СК назначил экспертизу после крушения борта AZAL
СК: после ЧП с AZAL эксперты оценят работу диспетчеров, воздушное движение и ПВО