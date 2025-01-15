Никитин: стройка ВСМ даст Новгородской области 10 млрд руб инвестиций
Андрей Никитин: стройка ВСМ даст Новгородской области 10 млрд руб инвестиций
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСМ) даст Новгородской области 10 миллиардов рублей инвестиций, сообщил губернатор Андрей Никитин.
Он уточнил, что в связи с начавшимся строительством ВСМ поручает минтрансу региона совместно с РЖД организовать работу общественных приемных по вопросам выкупа земельных участков. Губернатор также попросил регионального уполномоченного по правам человека контролировать защиту интересов граждан, которые попадают в зону строительства.
"Новгородская область выбрана площадкой для возведения заводов, которые будут работать для обеспечения строительства, а впоследствии – для эксплуатации линий высокоскоростной магистрали. Это даст нам более тысячи рабочих мест и около 10 миллиардов дополнительных инвестиций", - сказал Никитин, выступая в областной филармонии с ежегодным посланием.
Губернатор также поставил задачу минтрансу региона обеспечить сохранность и восстановление автомобильных дорог.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Время в пути из Москвы до Великого Новгорода - 1 час 41 минута, из Великого Новгорода до Санкт-Петербурга – 27 минут.