https://ria.ru/20250115/andreynikitin-1993837517.html

Никитин: стройка ВСМ даст Новгородской области 10 млрд руб инвестиций

Никитин: стройка ВСМ даст Новгородской области 10 млрд руб инвестиций - РИА Новости, 15.01.2025

Никитин: стройка ВСМ даст Новгородской области 10 млрд руб инвестиций

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСМ) даст Новгородской области 10 миллиардов рублей инвестиций, сообщил... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:09:00+03:00

2025-01-15T14:09:00+03:00

2025-01-15T15:08:00+03:00

великий новгород

андрей никитин (политик)

ржд

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСМ) даст Новгородской области 10 миллиардов рублей инвестиций, сообщил губернатор Андрей Никитин. Он уточнил, что в связи с начавшимся строительством ВСМ поручает минтрансу региона совместно с РЖД организовать работу общественных приемных по вопросам выкупа земельных участков. Губернатор также попросил регионального уполномоченного по правам человека контролировать защиту интересов граждан, которые попадают в зону строительства. "Новгородская область выбрана площадкой для возведения заводов, которые будут работать для обеспечения строительства, а впоследствии – для эксплуатации линий высокоскоростной магистрали. Это даст нам более тысячи рабочих мест и около 10 миллиардов дополнительных инвестиций", - сказал Никитин, выступая в областной филармонии с ежегодным посланием. Губернатор также поставил задачу минтрансу региона обеспечить сохранность и восстановление автомобильных дорог. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Время в пути из Москвы до Великого Новгорода - 1 час 41 минута, из Великого Новгорода до Санкт-Петербурга – 27 минут.

https://ria.ru/20250115/novgorod-1993836376.html

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великий новгород, андрей никитин (политик), ржд, новгородская область