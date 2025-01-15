Рейтинг@Mail.ru
Никитин: стройка ВСМ даст Новгородской области 10 млрд руб инвестиций - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 15.01.2025 (обновлено: 15:08 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/andreynikitin-1993837517.html
Никитин: стройка ВСМ даст Новгородской области 10 млрд руб инвестиций
Никитин: стройка ВСМ даст Новгородской области 10 млрд руб инвестиций - РИА Новости, 15.01.2025
Никитин: стройка ВСМ даст Новгородской области 10 млрд руб инвестиций
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСМ) даст Новгородской области 10 миллиардов рублей инвестиций, сообщил... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:09:00+03:00
2025-01-15T15:08:00+03:00
великий новгород
андрей никитин (политик)
ржд
новгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993853085_0:65:1776:1064_1920x0_80_0_0_3882c9f11eafcdb5ed3c8c6d40fe3250.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСМ) даст Новгородской области 10 миллиардов рублей инвестиций, сообщил губернатор Андрей Никитин. Он уточнил, что в связи с начавшимся строительством ВСМ поручает минтрансу региона совместно с РЖД организовать работу общественных приемных по вопросам выкупа земельных участков. Губернатор также попросил регионального уполномоченного по правам человека контролировать защиту интересов граждан, которые попадают в зону строительства. "Новгородская область выбрана площадкой для возведения заводов, которые будут работать для обеспечения строительства, а впоследствии – для эксплуатации линий высокоскоростной магистрали. Это даст нам более тысячи рабочих мест и около 10 миллиардов дополнительных инвестиций", - сказал Никитин, выступая в областной филармонии с ежегодным посланием. Губернатор также поставил задачу минтрансу региона обеспечить сохранность и восстановление автомобильных дорог. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Время в пути из Москвы до Великого Новгорода - 1 час 41 минута, из Великого Новгорода до Санкт-Петербурга – 27 минут.
https://ria.ru/20250115/novgorod-1993836376.html
https://ria.ru/20250115/pilot-1993836111.html
великий новгород
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993853085_197:0:1776:1184_1920x0_80_0_0_6148327194567e28d07ef72ca08d7ae9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великий новгород, андрей никитин (политик), ржд, новгородская область
Великий Новгород, Андрей Никитин (политик), РЖД, Новгородская область
Никитин: стройка ВСМ даст Новгородской области 10 млрд руб инвестиций

Андрей Никитин: стройка ВСМ даст Новгородской области 10 млрд руб инвестиций

© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСМ) даст Новгородской области 10 миллиардов рублей инвестиций, сообщил губернатор Андрей Никитин.
Он уточнил, что в связи с начавшимся строительством ВСМ поручает минтрансу региона совместно с РЖД организовать работу общественных приемных по вопросам выкупа земельных участков. Губернатор также попросил регионального уполномоченного по правам человека контролировать защиту интересов граждан, которые попадают в зону строительства.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Первую очередь поселка для ученых запустят в Великом Новгороде в сентябре
Вчера, 14:04
"Новгородская область выбрана площадкой для возведения заводов, которые будут работать для обеспечения строительства, а впоследствии – для эксплуатации линий высокоскоростной магистрали. Это даст нам более тысячи рабочих мест и около 10 миллиардов дополнительных инвестиций", - сказал Никитин, выступая в областной филармонии с ежегодным посланием.
Губернатор также поставил задачу минтрансу региона обеспечить сохранность и восстановление автомобильных дорог.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Время в пути из Москвы до Великого Новгорода - 1 час 41 минута, из Великого Новгорода до Санкт-Петербурга – 27 минут.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время ежегодного послания к жителям области - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
"Пилот" по повышению рождаемости применят по всей Новгородской области
Вчера, 14:01
 
Великий НовгородАндрей Никитин (политик)РЖДНовгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала