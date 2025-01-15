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Черные ящики самолета AZAL привезли в Казахстан - РИА Новости, 15.01.2025
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11:14 15.01.2025 (обновлено: 13:42 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/aktau-1993803559.html
Черные ящики самолета AZAL привезли в Казахстан
Черные ящики самолета AZAL привезли в Казахстан - РИА Новости, 15.01.2025
Черные ящики самолета AZAL привезли в Казахстан
Черные ящики самолета AZAL вернули в Казахстан из Бразилии и передали комиссии, чтобы дать заключение об авиакатастрофе, сообщили РИА Новости в генеральной... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T11:14:00+03:00
2025-01-15T13:42:00+03:00
крушение рейса баку — грозный
казахстан
в мире
бразилия
баку
генеральная прокуратура рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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АЛМА-АТА, 15 янв – РИА Новости. Черные ящики самолета AZAL вернули в Казахстан из Бразилии и передали комиссии, чтобы дать заключение об авиакатастрофе, сообщили РИА Новости в генеральной прокуратуре республики.Летевший из Баку в Грозный самолет бразильского производства Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан."В тот же день (в день авиакатастрофы – ред.) создана государственная комиссия по расследованию крушения воздушного судна, в компетенции которой входит расшифровка бортовых самописцев. В соответствии Чикагской комиссии о международной гражданской авиации" от 7. 12. 1944 года и иными международными стандартами, бортовые самописцы получены от бразильской стороны и переданы комиссии для дачи заключения", - сообщили в Генпрокуратуре.По данным ведомства, в настоящее время в целях обеспечения полноты и всесторонности по делу проводятся необходимые следственно оперативные мероприятия. В рамках правового сотрудничества направлены международные следственные поручения в Азербайджан и Российскую Федерацию.Как пояснил РИА Новости передачу самописцев бразильской стороне исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, по нормам ИКАО расследование проводит та страна, на территории которой случилось авиапроисшествие. Однако для проведения различных экспертиз могут привлекаться эксперты из других государств."Учитывая, что потерпевший катастрофу самолёт Embraer был разработан и произведён в Бразилии, было принято решение о привлечении к расшифровке бортовых самописцев именно Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии", - продолжил эксперт.Это было сделано, по его словам, так как там во взаимодействии с разработчиком и производителем воздушного судна можно было максимально полно восстановить данные, содержащиеся в чёрных ящиках, и впоследствии достоверно воссоздать картину происшествия."Что касается возвращения бортовых самописцев стороне, проводящей расследование, это мировая практика, так как до окончания расследования все объекты авиационной техники, прошедшие экспертизы и исследования, должны быть у расследователя. Впоследствии, спустя некоторое время после публикации отчёта, может быть принято решение об утилизации обломков, но только по решению владельца воздушного судна. При этом по российским правилам бортовые самописцы должны храниться у организации, проводившей расследование, постоянно", - добавил Пантелеев.
https://ria.ru/20250109/aktau-1992918717.html
https://ria.ru/20241229/aliev-1991993367.html
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крушение рейса баку — грозный, казахстан, в мире, бразилия, баку, генеральная прокуратура рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Крушение рейса Баку — Грозный, Казахстан, В мире, Бразилия, Баку, Генеральная прокуратура РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Черные ящики самолета AZAL привезли в Казахстан

Черные ящики самолета AZAL привезли в Казахстан из Бразилии

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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Крушение самолета в Актау
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АЛМА-АТА, 15 янв – РИА Новости. Черные ящики самолета AZAL вернули в Казахстан из Бразилии и передали комиссии, чтобы дать заключение об авиакатастрофе, сообщили РИА Новости в генеральной прокуратуре республики.
Летевший из Баку в Грозный самолет бразильского производства Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
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"В тот же день (в день авиакатастрофы – ред.) создана государственная комиссия по расследованию крушения воздушного судна, в компетенции которой входит расшифровка бортовых самописцев. В соответствии Чикагской комиссии о международной гражданской авиации" от 7. 12. 1944 года и иными международными стандартами, бортовые самописцы получены от бразильской стороны и переданы комиссии для дачи заключения", - сообщили в Генпрокуратуре.
По данным ведомства, в настоящее время в целях обеспечения полноты и всесторонности по делу проводятся необходимые следственно оперативные мероприятия. В рамках правового сотрудничества направлены международные следственные поручения в Азербайджан и Российскую Федерацию.
Как пояснил РИА Новости передачу самописцев бразильской стороне исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, по нормам ИКАО расследование проводит та страна, на территории которой случилось авиапроисшествие. Однако для проведения различных экспертиз могут привлекаться эксперты из других государств.
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"Учитывая, что потерпевший катастрофу самолёт Embraer был разработан и произведён в Бразилии, было принято решение о привлечении к расшифровке бортовых самописцев именно Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии", - продолжил эксперт.
Это было сделано, по его словам, так как там во взаимодействии с разработчиком и производителем воздушного судна можно было максимально полно восстановить данные, содержащиеся в чёрных ящиках, и впоследствии достоверно воссоздать картину происшествия.
"Что касается возвращения бортовых самописцев стороне, проводящей расследование, это мировая практика, так как до окончания расследования все объекты авиационной техники, прошедшие экспертизы и исследования, должны быть у расследователя. Впоследствии, спустя некоторое время после публикации отчёта, может быть принято решение об утилизации обломков, но только по решению владельца воздушного судна. При этом по российским правилам бортовые самописцы должны храниться у организации, проводившей расследование, постоянно", - добавил Пантелеев.
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Крушение рейса Баку — ГрозныйКазахстанВ миреБразилияБакуГенеральная прокуратура РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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