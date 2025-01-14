Минобрнауки предложило учредить стипендии имени Жириновского
Минобрнауки предложило учредить стипендии имени Владимира Жириновского
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦветы и портрет Владимира Жириновского в здании Государственной Думы РФ в Москве
Цветы и портрет Владимира Жириновского в здании Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Минобрнауки РФ предложило учредить стипендии имени Владимира Жириновского студентам и аспирантам, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Проект постановления правительства Российской Федерации "О стипендиях имени В.В. Жириновского" (далее - проект постановления) подготовлен во исполнение пункта 2 поручения Правительства Российской Федерации от 2 октября 2024 г. № ДЧ-П8-32859 и на основании части 13 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Проектом постановления предлагается учредить стипендии имени В.В. Жириновского (далее - стипендии), утвердить Правила назначения и выплаты стипендий", - говорится в пояснительной записке к документу.
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Уточняется, что стипендии предлагаются назначить студентам (курсантам) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования, имеющим значительные достижения в области востоковедения и государственного управления.
Также стипендии предлагаются назначить аспирантам (адъюнктам) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), имеющим значительные достижения в области государственного управления.
Подчеркивается, что выплачивать стипендии предлагается с 1 сентября 2025 года: 10 стипендий в размере 15000 рублей в месяц каждая студентам и 10 стипендий в размере 20000 рублей в месяц каждая аспирантам.
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