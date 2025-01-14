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Минобрнауки предложило учредить стипендии имени Жириновского - РИА Новости, 14.01.2025
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20:17 14.01.2025
https://ria.ru/20250114/zhirinovskiy-1993732219.html
Минобрнауки предложило учредить стипендии имени Жириновского
Минобрнауки предложило учредить стипендии имени Жириновского - РИА Новости, 14.01.2025
Минобрнауки предложило учредить стипендии имени Жириновского
Минобрнауки РФ предложило учредить стипендии имени Владимира Жириновского студентам и аспирантам, соответствующий документ опубликован на портале проектов... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T20:17:00+03:00
2025-01-14T20:17:00+03:00
общество
россия
владимир жириновский
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Минобрнауки РФ предложило учредить стипендии имени Владимира Жириновского студентам и аспирантам, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Проект постановления правительства Российской Федерации ‎"О стипендиях имени В.В. Жириновского" (далее - проект постановления) подготовлен во исполнение пункта 2 поручения Правительства Российской Федерации от 2 октября 2024 г. № ДЧ-П8-32859 и на основании части 13 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Проектом постановления предлагается учредить стипендии имени В.В. Жириновского (далее - стипендии), утвердить Правила назначения ‎и выплаты стипендий", - говорится в пояснительной записке к документу. Уточняется, что стипендии предлагаются назначить студентам (курсантам) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования, имеющим значительные достижения в области востоковедения и государственного управления. Также стипендии предлагаются назначить аспирантам (адъюнктам) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), имеющим значительные достижения в области государственного управления. Подчеркивается, что выплачивать стипендии предлагается с 1 сентября 2025 года: 10 стипендий в размере 15000 рублей в месяц каждая студентам и 10 стипендий в размере 20000 рублей в месяц каждая аспирантам.
https://ria.ru/20241219/zhirinovskij-1990190897.html
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общество, россия, владимир жириновский
Общество, Россия, Владимир Жириновский
Минобрнауки предложило учредить стипендии имени Жириновского

Минобрнауки предложило учредить стипендии имени Владимира Жириновского

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦветы и портрет Владимира Жириновского в здании Государственной Думы РФ в Москве
Цветы и портрет Владимира Жириновского в здании Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Цветы и портрет Владимира Жириновского в здании Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Минобрнауки РФ предложило учредить стипендии имени Владимира Жириновского студентам и аспирантам, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Проект постановления правительства Российской Федерации ‎"О стипендиях имени В.В. Жириновского" (далее - проект постановления) подготовлен во исполнение пункта 2 поручения Правительства Российской Федерации от 2 октября 2024 г. № ДЧ-П8-32859 и на основании части 13 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Проектом постановления предлагается учредить стипендии имени В.В. Жириновского (далее - стипендии), утвердить Правила назначения ‎и выплаты стипендий", - говорится в пояснительной записке к документу.
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Уточняется, что стипендии предлагаются назначить студентам (курсантам) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования, имеющим значительные достижения в области востоковедения и государственного управления.
Также стипендии предлагаются назначить аспирантам (адъюнктам) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающимся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), имеющим значительные достижения в области государственного управления.
Подчеркивается, что выплачивать стипендии предлагается с 1 сентября 2025 года: 10 стипендий в размере 15000 рублей в месяц каждая студентам и 10 стипендий в размере 20000 рублей в месяц каждая аспирантам.
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