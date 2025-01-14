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Число вакансий для учителей в России за пять лет выросло вдвое - РИА Новости, 14.01.2025
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06:45 14.01.2025 (обновлено: 11:47 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/uchitelya-1993574914.html
Число вакансий для учителей в России за пять лет выросло вдвое
Число вакансий для учителей в России за пять лет выросло вдвое - РИА Новости, 14.01.2025
Число вакансий для учителей в России за пять лет выросло вдвое
Количество вакансий для учителей в России за год увеличилось на 15%, а за пять лет их стало вдвое больше, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob, изучив... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T06:45:00+03:00
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Количество вакансий для учителей в России за год увеличилось на 15%, а за пять лет их стало вдвое больше, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob, изучив собственную базу объявлений о поиске работы. "Количество вакансий для учителей государственных и частных школ по России в целом за год увеличилось на 15%, а за пять лет вакансий стало в два раза больше. Нехватка педагогических кадров больше характерна для регионов, чем для Москвы: количество педагогических вакансий в столице за пять лет не изменилось", - отмечают аналитики. Согласно данным аналитиков, число вакансий учителей в Москве за пять лет снизилось всего на 1%. В число наиболее востребованных специалистов, отмечают они, вошли учителя математики, русского языка и литературы, начальных классов, физики и информатики.
https://ria.ru/20250110/podmoskove-1993154969.html
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общество, россия, москва, социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Общество, Россия, Москва, Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
Число вакансий для учителей в России за пять лет выросло вдвое

Число вакансий для учителей в России за год увеличилось на 15 процентов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкУчитель раскладывает тетради в классе
Учитель раскладывает тетради в классе - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Учитель раскладывает тетради в классе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Количество вакансий для учителей в России за год увеличилось на 15%, а за пять лет их стало вдвое больше, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob, изучив собственную базу объявлений о поиске работы.
"Количество вакансий для учителей государственных и частных школ по России в целом за год увеличилось на 15%, а за пять лет вакансий стало в два раза больше. Нехватка педагогических кадров больше характерна для регионов, чем для Москвы: количество педагогических вакансий в столице за пять лет не изменилось", - отмечают аналитики.
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Согласно данным аналитиков, число вакансий учителей в Москве за пять лет снизилось всего на 1%.
В число наиболее востребованных специалистов, отмечают они, вошли учителя математики, русского языка и литературы, начальных классов, физики и информатики.
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