https://ria.ru/20250114/uchitelya-1993574914.html

Число вакансий для учителей в России за пять лет выросло вдвое

Число вакансий для учителей в России за пять лет выросло вдвое - РИА Новости, 14.01.2025

Число вакансий для учителей в России за пять лет выросло вдвое

Количество вакансий для учителей в России за год увеличилось на 15%, а за пять лет их стало вдвое больше, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob, изучив... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T06:45:00+03:00

2025-01-14T06:45:00+03:00

2025-01-14T11:47:00+03:00

общество

россия

москва

социальный навигатор

сн_образование

кем стать

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Количество вакансий для учителей в России за год увеличилось на 15%, а за пять лет их стало вдвое больше, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob, изучив собственную базу объявлений о поиске работы. "Количество вакансий для учителей государственных и частных школ по России в целом за год увеличилось на 15%, а за пять лет вакансий стало в два раза больше. Нехватка педагогических кадров больше характерна для регионов, чем для Москвы: количество педагогических вакансий в столице за пять лет не изменилось", - отмечают аналитики. Согласно данным аналитиков, число вакансий учителей в Москве за пять лет снизилось всего на 1%. В число наиболее востребованных специалистов, отмечают они, вошли учителя математики, русского языка и литературы, начальных классов, физики и информатики.

https://ria.ru/20250110/podmoskove-1993154969.html

https://ria.ru/20241216/professii-1989357010.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, социальный навигатор, сн_образование, кем стать