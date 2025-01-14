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"Это устроит не всех". Какое решение по Украине готовит Трамп - РИА Новости, 14.01.2025
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08:00 14.01.2025 (обновлено: 08:02 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/tramp-1993151904.html
"Это устроит не всех". Какое решение по Украине готовит Трамп
"Это устроит не всех". Какое решение по Украине готовит Трамп - РИА Новости, 14.01.2025
"Это устроит не всех". Какое решение по Украине готовит Трамп
Высказывания избранного президента США по поводу украинского конфликта заметно изменились. Команда Трампа не допустит капитуляции Киева, и союзники рассчитывают РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T08:00:00+03:00
2025-01-14T08:02:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
дональд трамп
джо байден
кит келлог
нато
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Высказывания избранного президента США по поводу украинского конфликта заметно изменились. Команда Трампа не допустит капитуляции Киева, и союзники рассчитывают на продолжение американской военной помощи. Впрочем, кое в чем Вашингтон уже готов уступить Москве.Ветер переменРазница между словами Трампа, сказанными сразу после победы на выборах, и тем, что он говорит сейчас, очевидна. Остановить конфликт в первые 24 часа президентства — слишком амбициозная задача, но политик раз за разом повторял, что у него это получится.Для того чтобы закончить украинский кризис 21 января, потребовалась бы большая подготовительная работа до инаугурации. Однако сейчас Трамп подчеркивает, что проводить важные международные встречи раньше официального вступления в должность "неуместно". Таким образом, теперь он надеется управиться за полгода.В начале января Киев должен был посетить будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог. Однако он внезапно отложил поездку до инаугурации Трампа. Киевские власти вздохнули с облегчением. Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал это признаком, что в переходной администрации "глубже представляют, что это за война и какие решения могут быть реализованы". Дипломата ждут в украинской столице после официального вступления в должность, заявил глава МИД страны Андрей Сибига.В команде избранного президента признают: у Трампа еще нет конкретного плана по Украине. Келлог полагает, что Москва и Вашингтон придут к решению уже в ближайшем будущем, а сам конфликт завершится в течение ста дней, то есть до 30 апреля. Он считает, что отказ Джо Байдена вести диалог с Владимиром Путиным был ошибкой. Впрочем, насколько конструктивными будут возможные переговоры, исходя из высказываний чиновника определить сложно. Но вряд ли стоит ждать больших уступок с американской стороны."Важно понимать, что он (Трамп. — Прим. ред.) не пытается что-то отдать Путину или россиянам. На самом деле он хочет спасти Украину и ее суверенитет", — сказал Келлог. Условия же мира, по его словам, должны быть "справедливыми и честными".Афганский синдромЕвропа видит в подобных высказываниях сигнал готовности продолжать поддержку Киева. Два европейских чиновника сообщили Financial Times, что это подтвердилось в ходе недавних переговоров с окружением Трампа. "Вся команда (Трампа. — Прим. ред.) одержима идеей силы и выглядит сильной, поэтому они пересматривают свой подход к Украине", — заявил один из чиновников.Союзники надеются уговорить нового хозяина Белого дома "укрепить" Украину для максимально выгодных условий. Некоторые лидеры не сомневаются, что у них это получится."Я не предвижу выхода США из игры, — заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони после встречи с избранным президентом США на прошлой неделе. — Что касается мира, то Трамп, возможно, движется к решению, но я не думаю, что это означает отказ от Украины".Сторонники избранного президента не хотели бы видеть на Украине ситуацию, аналогичную бегству США из Афганистана в 2021-м. Так или иначе Белый дом вложил немало ресурсов для укрепления позиций на украинском направлении. За четыре года правления Джо Байдена Вашингтон потратил на военную помощь Киеву 66,5 миллиарда долларов. Из них 600 миллионов — еще до конфликта."Мы постарались, чтобы задолго до начала российской &lt;...&gt; (спецоперации. — Прим. ред.), начиная с сентября (2021 года. — Прим. ред.) и затем еще раз в декабре, незаметно поставить Украине большое количество оружия, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое для обороны — такие вещи, как (зенитные комплексы. — Прим. ред.) Stinger, (противотанковые ракетные комплексы. — Прим. ред.) Javelin", — признался недавно госсекретарь Блинкен. При этом он уверен, что его преемники из команды Трампа стремятся обеспечить Киеву наилучшую сделку.Отказ от ответственностиПолностью покинуть Украину для США просто невыгодно. Отказ от военных поставок Киеву потребует резкого увеличения расходов Пентагона более чем на 800 миллиардов долларов до 2029-го, считают в аналитическом докладе Американского института предпринимательства."Мы приходим к выводу, что поддержка Украины отвечает интересам Америки с финансовой точки зрения", — подчеркивают эксперты института. Якобы краткосрочные затраты на военную помощь Киеву — это гораздо дешевле, чем долгосрочные на усиление других направлений, чтобы противостоять окрепшей после победы России.В ходе очередной пресс-конференции Трамп отказался отвечать на вопрос о продолжении спонсирования Киева. При этом он вполне конкретно высказался об украинском будущем в Североатлантическом альянсе."Долгие годы, еще до Путина, Россия говорила, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной. Это как будто было высечено в камне. А затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу", — заявил избранный президент.Эти слова встревожили Киев, который ожидает приглашения либо в альянс, либо гарантий безопасности перед тем, как сесть за стол переговоров. Зеленский надеется, что в следующий раз сможет обсудить это с Трампом лично. Впрочем, глава киевского режима сам не питает иллюзий насчет НАТО. "Нужно обратить внимание и сказать честно: нас там не видят. &lt;…&gt; и это факт", — отметил он. По его словам, против членства Украины в блоке также Германия и Венгрия.Насколько далеко будет готов зайти Трамп, возможно, не знает даже он сам. Но очевидно, что признавать поражения он не станет — по крайней мере, не возьмет его на себя. В контексте украинского кризиса он неоднократно возлагал всю ответственность на администрацию Байдена. Видимо, и последствия будут записаны на чужой счет.
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в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, джо байден, кит келлог, нато, министерство обороны сша, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Кит Келлог, НАТО, Министерство обороны США, Владимир Путин, Владимир Зеленский
"Это устроит не всех". Какое решение по Украине готовит Трамп

FT: Трамп отказался от обещания закончить конфликт на Украине за 24 часа

© AP Photo / Evan VucciИзбранный президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго
Избранный президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Высказывания избранного президента США по поводу украинского конфликта заметно изменились. Команда Трампа не допустит капитуляции Киева, и союзники рассчитывают на продолжение американской военной помощи. Впрочем, кое в чем Вашингтон уже готов уступить Москве.

Ветер перемен

Разница между словами Трампа, сказанными сразу после победы на выборах, и тем, что он говорит сейчас, очевидна. Остановить конфликт в первые 24 часа президентства — слишком амбициозная задача, но политик раз за разом повторял, что у него это получится.
Для того чтобы закончить украинский кризис 21 января, потребовалась бы большая подготовительная работа до инаугурации. Однако сейчас Трамп подчеркивает, что проводить важные международные встречи раньше официального вступления в должность "неуместно". Таким образом, теперь он надеется управиться за полгода.
© AP Photo / Mariam ZuhaibКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Кит Келлог
В начале января Киев должен был посетить будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог. Однако он внезапно отложил поездку до инаугурации Трампа. Киевские власти вздохнули с облегчением. Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал это признаком, что в переходной администрации "глубже представляют, что это за война и какие решения могут быть реализованы". Дипломата ждут в украинской столице после официального вступления в должность, заявил глава МИД страны Андрей Сибига.
В команде избранного президента признают: у Трампа еще нет конкретного плана по Украине. Келлог полагает, что Москва и Вашингтон придут к решению уже в ближайшем будущем, а сам конфликт завершится в течение ста дней, то есть до 30 апреля. Он считает, что отказ Джо Байдена вести диалог с Владимиром Путиным был ошибкой. Впрочем, насколько конструктивными будут возможные переговоры, исходя из высказываний чиновника определить сложно. Но вряд ли стоит ждать больших уступок с американской стороны.
"Важно понимать, что он (Трамп. — Прим. ред.) не пытается что-то отдать Путину или россиянам. На самом деле он хочет спасти Украину и ее суверенитет", — сказал Келлог. Условия же мира, по его словам, должны быть "справедливыми и честными".
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке в 2019 году
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке в 2019 году

Афганский синдром

Европа видит в подобных высказываниях сигнал готовности продолжать поддержку Киева. Два европейских чиновника сообщили Financial Times, что это подтвердилось в ходе недавних переговоров с окружением Трампа. "Вся команда (Трампа. — Прим. ред.) одержима идеей силы и выглядит сильной, поэтому они пересматривают свой подход к Украине", — заявил один из чиновников.
Союзники надеются уговорить нового хозяина Белого дома "укрепить" Украину для максимально выгодных условий. Некоторые лидеры не сомневаются, что у них это получится.
"Я не предвижу выхода США из игры, — заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони после встречи с избранным президентом США на прошлой неделе. — Что касается мира, то Трамп, возможно, движется к решению, но я не думаю, что это означает отказ от Украины".
© AP Photo / Gregorio BorgiaВладимир Зеленский и Джорджа Мелони во время встречи
Владимир Зеленский и Джорджа Мелони во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Владимир Зеленский и Джорджа Мелони во время встречи
Сторонники избранного президента не хотели бы видеть на Украине ситуацию, аналогичную бегству США из Афганистана в 2021-м. Так или иначе Белый дом вложил немало ресурсов для укрепления позиций на украинском направлении. За четыре года правления Джо Байдена Вашингтон потратил на военную помощь Киеву 66,5 миллиарда долларов. Из них 600 миллионов — еще до конфликта.
"Мы постарались, чтобы задолго до начала российской <...> (спецоперации. — Прим. ред.), начиная с сентября (2021 года. — Прим. ред.) и затем еще раз в декабре, незаметно поставить Украине большое количество оружия, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое для обороны — такие вещи, как (зенитные комплексы. — Прим. ред.) Stinger, (противотанковые ракетные комплексы. — Прим. ред.) Javelin", — признался недавно госсекретарь Блинкен. При этом он уверен, что его преемники из команды Трампа стремятся обеспечить Киеву наилучшую сделку.

Отказ от ответственности

Полностью покинуть Украину для США просто невыгодно. Отказ от военных поставок Киеву потребует резкого увеличения расходов Пентагона более чем на 800 миллиардов долларов до 2029-го, считают в аналитическом докладе Американского института предпринимательства.
© AP Photo / Matt RourkeПроизводство 155-миллиметровых снарядов на заводе в Скрэнтоне, США
Производство 155-мм снарядов на заводе в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Производство 155-миллиметровых снарядов на заводе в Скрэнтоне, США
"Мы приходим к выводу, что поддержка Украины отвечает интересам Америки с финансовой точки зрения", — подчеркивают эксперты института. Якобы краткосрочные затраты на военную помощь Киеву — это гораздо дешевле, чем долгосрочные на усиление других направлений, чтобы противостоять окрепшей после победы России.
В ходе очередной пресс-конференции Трамп отказался отвечать на вопрос о продолжении спонсирования Киева. При этом он вполне конкретно высказался об украинском будущем в Североатлантическом альянсе.
"Долгие годы, еще до Путина, Россия говорила, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной. Это как будто было высечено в камне. А затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу", — заявил избранный президент.
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
Эти слова встревожили Киев, который ожидает приглашения либо в альянс, либо гарантий безопасности перед тем, как сесть за стол переговоров. Зеленский надеется, что в следующий раз сможет обсудить это с Трампом лично. Впрочем, глава киевского режима сам не питает иллюзий насчет НАТО. "Нужно обратить внимание и сказать честно: нас там не видят. <…> и это факт", — отметил он. По его словам, против членства Украины в блоке также Германия и Венгрия.
Насколько далеко будет готов зайти Трамп, возможно, не знает даже он сам. Но очевидно, что признавать поражения он не станет — по крайней мере, не возьмет его на себя. В контексте украинского кризиса он неоднократно возлагал всю ответственность на администрацию Байдена. Видимо, и последствия будут записаны на чужой счет.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
"Все уже решено". Киев готовится к "особому формату" переговоров с Москвой
22 декабря 2024, 08:00
 
В миреУкраинаКиевСШАДональд ТрампДжо БайденКит КеллогНАТОМинистерство обороны СШАВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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