https://ria.ru/20250109/pentagon-1992996640.html

Пентагон назвал объем военной помощи Украине при Байдене

Пентагон назвал объем военной помощи Украине при Байдене - РИА Новости, 09.01.2025

Пентагон назвал объем военной помощи Украине при Байдене

Общий объем военной помощи Украине со стороны США за время администрации американского президента Джо Байдена превысил 66,5 миллиарда долларов, а с начала... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T18:19:00+03:00

2025-01-09T18:19:00+03:00

2025-01-09T18:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Общий объем военной помощи Украине со стороны США за время администрации американского президента Джо Байдена превысил 66,5 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - 65,9 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне. "Соединенные Штаты выделили более чем 66,5 миллиарда долларов в помощи для безопасности Украине с начала администрации Байдена, включая около 65,9 миллиарда долларов… с 24 февраля 2022 года", - указано в заявлении ведомства. В четверг глава Пентагона Ллойд Остин на авиабазе Рамштайн в Германии заявил о выделении Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов, который включает ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы. Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил журналистам, что администрация Байдена не успеет выделить Украине военную помощь на сумму более 2 миллиардов долларов и рассчитывает на продолжение поставок при следующем президенте США Дональде Трампе. По словам представителя Пентагона, США круглосуточно работают над отправкой помощи Киеву, включая праздничные дни и выходные, стремясь предоставить Украине максимально возможный объем поддержки. Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250108/ssha-1992855564.html

https://ria.ru/20241208/tramp-1988022749.html

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в мире, украина, сша, германия, джо байден, ллойд остин, дональд трамп, министерство обороны сша, нато, f-16