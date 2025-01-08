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Блинкен заявил, что Трамп стремится обеспечить Киеву наилучшую сделку - РИА Новости, 08.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:52 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/tramp-1992845593.html
Блинкен заявил, что Трамп стремится обеспечить Киеву наилучшую сделку
Блинкен заявил, что Трамп стремится обеспечить Киеву наилучшую сделку - РИА Новости, 08.01.2025
Блинкен заявил, что Трамп стремится обеспечить Киеву наилучшую сделку
Американский госсекретарь Энтони Блинкен в среду выразил уверенность в том, что будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа стремится... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T19:52:00+03:00
2025-01-08T19:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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владимир путин
энтони блинкен
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен в среду выразил уверенность в том, что будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа стремится обеспечить Киеву наилучшую возможную сделку по урегулированию конфликта на Украине. "Я уверен в том, что приходящая администрация хочет сделать так, чтобы они (Украина - ред.) договорились о наилучшей возможной сделке", - сообщил он журналистам на пресс-конференции в ходе своего визита во Францию, комментируя возможность завершения украинского конфликта. Госсекретарь добавил, что будущая администрация будет решать, какую роль сыграют США в рамках подобной будущей сделки. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20250108/vystrel-1992826494.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, энтони блинкен, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины, Киев
Блинкен заявил, что Трамп стремится обеспечить Киеву наилучшую сделку

Блинкен: администрация Трампа стремится обеспечить Украине наилучшую сделку

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Американский госсекретарь Энтони Блинкен в среду выразил уверенность в том, что будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа стремится обеспечить Киеву наилучшую возможную сделку по урегулированию конфликта на Украине.
"Я уверен в том, что приходящая администрация хочет сделать так, чтобы они (Украина - ред.) договорились о наилучшей возможной сделке", - сообщил он журналистам на пресс-конференции в ходе своего визита во Францию, комментируя возможность завершения украинского конфликта.
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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Госсекретарь добавил, что будущая администрация будет решать, какую роль сыграют США в рамках подобной будущей сделки.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинЭнтони БлинкенДональд ТрампНАТОВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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