https://ria.ru/20250113/usa-1993081121.html
"Они делят мир". "Мафия" Трампа грозит секретным оружием главному союзнику
"Они делят мир". "Мафия" Трампа грозит секретным оружием главному союзнику - РИА Новости, 13.01.2025
"Они делят мир". "Мафия" Трампа грозит секретным оружием главному союзнику
Пока избранный президент США грозится лишить независимости Гренландию и Канаду, его ближайший соратник Илон Маск занялся свержением правительства Британии — и,... РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T08:00:00+03:00
2025-01-13T08:00:00+03:00
2025-01-13T08:02:00+03:00
в мире
технологии
гренландия
илон маск
кир стармер
дональд трамп
paypal
spacex
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Захар Андреев. Пока избранный президент США грозится лишить независимости Гренландию и Канаду, его ближайший соратник Илон Маск занялся свержением правительства Британии — и, похоже, отнюдь не из спортивного интереса. Кто стоит за внезапной активностью бизнесмена на внешней арене — в материале РИА Новости.Пудинг в опасностиНа голове у Трампа — двууголка. Ножом и вилкой он отрезает от планеты жирный кусок — Гренландию. Илон Маск, чья шляпа украшена павлиньими перьями, кромсает Землю саблей где-то в районе Ла-Манша. Подпись к картинке гласит: "Пудинг под угрозой! Целого земного шара и всех его жителей не хватит, чтобы утолить настолько ненасытные аппетиты".Такую карикатуру опубликовали в The Times. Это ремейк знаменитого сатирического рисунка начала XIX века, где планету за обеденным столом делили между собой тогдашний британский премьер и Наполеон.Не успев вступить в должность, Трамп, а вслед за ним и главное медийное лицо его команды — владелец Tesla и SpaceX умудрились напугать или по крайней мере оскорбить несколько зарубежных правительств, в том числе партнеров по НАТО.Избранный президент пригрозил присоединить к США Канаду, Мексику, Панамский канал и — кажется, всерьез — Гренландию, которая пока находится под суверенитетом Дании. Маск в рамках этой кампании выполняет роль подпевалы: радушно приглашает жителей самого большого в мире острова стать американскими гражданами и отпускает шпильки в адрес уходящего канадского премьера Джастина Трюдо (в одном из твитов назвал его "девочкой").Собственные же усилия миллиардер сосредоточил на Британии. В первых числах января посвятил целую серию постов нынешнему лейбористскому правительству Кира Стармера. В одном из сообщений предложил пользователям оценить утверждение: "Америка должна освободить народ Британии от его тиранического правительства". Большая часть аудитории Маска (58 процентов) тезис, разумеется, поддержала.Вина прокурораК правящим лейбористам у миллиардера две главные претензии. Во-первых, те душат свободу слова и совести. За идеологически неправильный твит в стране дают реальные сроки, хоть и небольшие. Для Маска как владельца соцсети Х это особенно болезненно. Во-вторых — на этом фоне реальные преступления остаются безнаказанными. Даже самые чудовищные.Маск поднял историю массовых и систематических изнасилований несовершеннолетних девочек в Англии этническими группировками, в основном пакистанцами. Преступления совершались на протяжении десятилетий, с 1980-х до 2010-х, при полном попустительстве властей.Покопавшись в судебных документах, он опубликовал шокирующие подробности групповых изнасилований. Напомнил, что когда отцы девочек приходили жаловаться в полицию, то под арест брали именно их, а расследование даже не начинали. И Кир Стармер, по мнению Маска, несет за это прямую личную ответственность."Кто возглавлял Королевскую прокурорскую службу, когда бандам насильников позволили эксплуатировать юных девушек, не привлекая преступников к ответственности?" — спрашивает бизнесмен. И сам же отвечает: "Кир Стармер, 2008-2013-е".Отметим, что в 2010-х за насильников все же взялись, некоторых осудили, самый большой срок — 35 лет. Однако по заслугам получили далеко не все. Неизвестно и точное число пострадавших. Маск считает, что надругательствам подвергались сотни тысяч детей.Консерваторы в британском парламенте подхватили кампанию и инициировали голосование за новое общенациональное расследование. Лейбористское большинство идею ожидаемо провалило."Стармер — зло", — заключил в одном из твитов Маск. По данным Financial Times, сейчас он изучает способы отстранения британского премьера. Cо ссылкой на источники сообщается, что Маск планирует дестабилизировать лейбористское правительство. К власти хочет привести правые политсилы. Один из вариантов — партия Reform UK. Но действующий лидер Найджел Фарадж не устраивает. По мнению главы SpaceX, у политика "нет того, что нужно". Не исключено, что американский предприниматель попробует подыскать ему замену."Это произойдет в Америке"Точные мотивы Маска неизвестны. С одной стороны, он искренний идеалист, который видит в леволиберальной идеологии (ее придерживается в том числе Стармер) ни много ни мало угрозу для существования человечества. Именно этим объясняют неприязнь к британскому премьеру источники из окружения Маска в статье Financial Times. С другой — за трогательной заботой о судьбе несчастных британских девочек могут стоять чисто меркантильные интересы.Не исключено, что, обвиняя Стармера в потакании чудовищным преступлениям, Маск преследует сразу две вполне практические цели. Во-первых, защищает свой главный медиаресурс — соцсеть Х, а во-вторых — расчищает дорогу для молодой, но крайне амбициозной финансово-промышленной группы, известной как "мафия PayPal". Лучше понять Маска поможет история небольшой страны по другую сторону океана.Миллиардер последовательно критикует британское и целый ряд других иностранных правительств. Однако есть государственный лидер, который удостаивается от него только лестных слов — это президент Сальвадора Найибе Букеле. Илон называет его не иначе как "потрясающим".До недавнего времени небольшое (менее семи миллионов населения) центральноамериканское государство служило базой для могущественных преступных группировок. Как пишет Marca, в 2015-м в стране совершили свыше 6,6 тысячи убийств. Улицы городов представляли собой "зону боевых действий". Однако с 2022-го ситуация резко изменилась. Количество убийств снизилось до 114 в год. Сальвадор превратился в одно из самых безопасных мест региона."Это должно произойти и произойдет в Америке", — прокомментировал успехи политика Маск.Каким образом Букеле удалось одолеть бандитов в столь короткие сроки, точно неизвестно. СМИ утверждают, что его так называемый План территориального контроля предполагал крайне жесткие полицейские меры, использование регулярных войск, нулевую толерантность в отношении подозреваемых и отказ от формальностей вроде соблюдения прав человека. Но есть намеки на то, что не обошлось без высоких технологий специального назначения.Тайные помощникиБукеле всячески поддерживает IT-отрасль, в том числе развитие искусственного интеллекта. Сальвадор одним из первых стал заполнять казну биткоинами. То есть в стране проводят идеальную внутреннюю политику, с точки зрения Маска и его ближайших соратников.Речь идет прежде всего о Питере Тиле, бывшем коллеге Илона по интернет-сервису PayPal и основателе Palantir. Эта компания занимается сбором и анализом больших данных в интересах спецслужб. Также в портфеле Тиля — производители суперсовременных оборонных и полицейских систем, главным образом беспилотных, с широким применением ИИ.Возможно, блицкриг против сальвадорских преступных кланов обеспечивался этими технологиями, хотя прямых доказательств нет. Тиль редко афиширует использование своих алгоритмов в специальных операциях — вероятно, потому, что такие дела зачастую связаны с нарушением не только моральных норм, но и писаных законов.Сегодня Тиль, Маск и другие участники "мафии PayPal" претендуют на значительную долю в крупнейшем оборонном бюджете мира — американском. Если же Маску удастся привести к власти своего человека в Британии, то его компаньоны смогут взять на себя обеспечение безопасности и в этой стране.Неслучайно миллиардер напирает на беспомощность правоохранительной и политической систем Соединенного Королевства перед бандами насильников. С помощью нужных людей в правительстве и "боевого" искусственного интеллекта IT-предприниматели надеются дать "угнетенному" народу чувство защищенности, а себе — практически безграничное влияние в стране. По крайней мере, в Сальвадоре получилось именно так.
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в мире, технологии, гренландия, илон маск, кир стармер, дональд трамп, paypal, spacex, tesla motors
В мире, Технологии, Гренландия, Илон Маск, Кир Стармер, Дональд Трамп, PayPal, SpaceX, Tesla motors
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Захар Андреев. Пока избранный президент США грозится лишить независимости Гренландию и Канаду, его ближайший соратник Илон Маск занялся свержением правительства Британии — и, похоже, отнюдь не из спортивного интереса. Кто стоит за внезапной активностью бизнесмена на внешней арене — в материале РИА Новости.
На голове у Трампа — двууголка. Ножом и вилкой он отрезает от планеты жирный кусок — Гренландию. Илон Маск, чья шляпа украшена павлиньими перьями, кромсает Землю саблей где-то в районе Ла-Манша. Подпись к картинке гласит: "Пудинг под угрозой! Целого земного шара и всех его жителей не хватит, чтобы утолить настолько ненасытные аппетиты".
Такую карикатуру опубликовали в The Times. Это ремейк знаменитого сатирического рисунка начала XIX века, где планету за обеденным столом делили между собой тогдашний британский премьер и Наполеон.
Не успев вступить в должность, Трамп, а вслед за ним и главное медийное лицо его команды — владелец Tesla и SpaceX умудрились напугать или по крайней мере оскорбить несколько зарубежных правительств, в том числе партнеров по НАТО.
Избранный президент пригрозил присоединить к США Канаду, Мексику, Панамский канал и — кажется, всерьез — Гренландию, которая пока находится под суверенитетом Дании. Маск в рамках этой кампании выполняет роль подпевалы: радушно приглашает жителей самого большого в мире острова стать американскими гражданами и отпускает шпильки в адрес уходящего канадского премьера Джастина Трюдо (в одном из твитов назвал его "девочкой").
Собственные же усилия миллиардер сосредоточил на Британии. В первых числах января посвятил целую серию постов нынешнему лейбористскому правительству Кира Стармера. В одном из сообщений предложил пользователям оценить утверждение: "Америка должна освободить народ Британии от его тиранического правительства". Большая часть аудитории Маска (58 процентов) тезис, разумеется, поддержала.
К правящим лейбористам у миллиардера две главные претензии. Во-первых, те душат свободу слова и совести. За идеологически неправильный твит в стране дают реальные сроки, хоть и небольшие. Для Маска как владельца соцсети Х это особенно болезненно. Во-вторых — на этом фоне реальные преступления остаются безнаказанными. Даже самые чудовищные.
Маск поднял историю массовых и систематических изнасилований несовершеннолетних девочек в Англии этническими группировками, в основном пакистанцами. Преступления совершались на протяжении десятилетий, с 1980-х до 2010-х, при полном попустительстве властей.
Покопавшись в судебных документах, он опубликовал шокирующие подробности групповых изнасилований. Напомнил, что когда отцы девочек приходили жаловаться в полицию, то под арест брали именно их, а расследование даже не начинали. И Кир Стармер, по мнению Маска, несет за это прямую личную ответственность.
"Кто возглавлял Королевскую прокурорскую службу, когда бандам насильников позволили эксплуатировать юных девушек, не привлекая преступников к ответственности?" — спрашивает бизнесмен. И сам же отвечает: "Кир Стармер, 2008-2013-е".
Отметим, что в 2010-х за насильников все же взялись, некоторых осудили, самый большой срок — 35 лет. Однако по заслугам получили далеко не все. Неизвестно и точное число пострадавших. Маск считает, что надругательствам подвергались сотни тысяч детей.
Консерваторы в британском парламенте подхватили кампанию и инициировали голосование за новое общенациональное расследование. Лейбористское большинство идею ожидаемо провалило
.
"Стармер — зло", — заключил в одном из твитов Маск. По данным Financial Times, сейчас он изучает способы отстранения британского премьера. Cо ссылкой на источники сообщается, что Маск планирует дестабилизировать лейбористское правительство. К власти хочет привести правые политсилы. Один из вариантов — партия Reform UK. Но действующий лидер Найджел Фарадж не устраивает. По мнению главы SpaceX, у политика "нет того, что нужно". Не исключено, что американский предприниматель попробует подыскать ему замену.
"Это произойдет в Америке"
Точные мотивы Маска неизвестны. С одной стороны, он искренний идеалист, который видит в леволиберальной идеологии (ее придерживается в том числе Стармер) ни много ни мало угрозу для существования человечества. Именно этим объясняют неприязнь к британскому премьеру источники из окружения Маска в статье Financial Times. С другой — за трогательной заботой о судьбе несчастных британских девочек могут стоять чисто меркантильные интересы.
Не исключено, что, обвиняя Стармера в потакании чудовищным преступлениям, Маск преследует сразу две вполне практические цели. Во-первых, защищает свой главный медиаресурс — соцсеть Х, а во-вторых — расчищает дорогу для молодой, но крайне амбициозной финансово-промышленной группы, известной как "мафия PayPal". Лучше понять Маска поможет история небольшой страны по другую сторону океана.
Миллиардер последовательно критикует британское и целый ряд других иностранных правительств. Однако есть государственный лидер, который удостаивается от него только лестных слов — это президент Сальвадора Найибе Букеле. Илон называет его не иначе как "потрясающим".
До недавнего времени небольшое (менее семи миллионов населения) центральноамериканское государство служило базой для могущественных преступных группировок. Как пишет Marca, в 2015-м в стране совершили свыше 6,6 тысячи убийств. Улицы городов представляли собой "зону боевых действий". Однако с 2022-го ситуация резко изменилась. Количество убийств снизилось до 114 в год. Сальвадор превратился в одно из самых безопасных мест региона.
"Это должно произойти и произойдет в Америке", — прокомментировал успехи политика Маск.
Каким образом Букеле удалось одолеть бандитов в столь короткие сроки, точно неизвестно. СМИ утверждают, что его так называемый План территориального контроля предполагал крайне жесткие полицейские меры, использование регулярных войск, нулевую толерантность в отношении подозреваемых и отказ от формальностей вроде соблюдения прав человека. Но есть намеки на то, что не обошлось без высоких технологий специального назначения.
Букеле всячески поддерживает IT-отрасль, в том числе развитие искусственного интеллекта. Сальвадор одним из первых стал заполнять казну биткоинами. То есть в стране проводят идеальную внутреннюю политику, с точки зрения Маска и его ближайших соратников.
Речь идет прежде всего о Питере Тиле, бывшем коллеге Илона по интернет-сервису PayPal и основателе Palantir. Эта компания занимается сбором и анализом больших данных в интересах спецслужб. Также в портфеле Тиля — производители суперсовременных оборонных и полицейских систем, главным образом беспилотных, с широким применением ИИ.
Возможно, блицкриг против сальвадорских преступных кланов обеспечивался этими технологиями, хотя прямых доказательств нет. Тиль редко афиширует использование своих алгоритмов в специальных операциях — вероятно, потому, что такие дела зачастую связаны с нарушением не только моральных норм, но и писаных законов.
Сегодня Тиль, Маск и другие участники "мафии PayPal" претендуют
на значительную долю в крупнейшем оборонном бюджете мира — американском. Если же Маску удастся привести к власти своего человека в Британии, то его компаньоны смогут взять на себя обеспечение безопасности и в этой стране.
Неслучайно миллиардер напирает на беспомощность правоохранительной и политической систем Соединенного Королевства перед бандами насильников. С помощью нужных людей в правительстве и "боевого" искусственного интеллекта IT-предприниматели надеются дать "угнетенному" народу чувство защищенности, а себе — практически безграничное влияние в стране. По крайней мере, в Сальвадоре получилось именно так.