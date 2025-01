"Они делят мир". "Мафия" Трампа грозит секретным оружием главному союзнику

https://ria.ru/20250113/usa-1993081121.html

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Захар Андреев. Пока избранный президент США грозится лишить независимости Гренландию и Канаду, его ближайший соратник Илон Маск занялся свержением правительства Британии — и, похоже, отнюдь не из спортивного интереса. Кто стоит за внезапной активностью бизнесмена на внешней арене — в материале РИА Новости.Пудинг в опасностиНа голове у Трампа — двууголка. Ножом и вилкой он отрезает от планеты жирный кусок — Гренландию. Илон Маск, чья шляпа украшена павлиньими перьями, кромсает Землю саблей где-то в районе Ла-Манша. Подпись к картинке гласит: "Пудинг под угрозой! Целого земного шара и всех его жителей не хватит, чтобы утолить настолько ненасытные аппетиты".Такую карикатуру опубликовали в The Times. Это ремейк знаменитого сатирического рисунка начала XIX века, где планету за обеденным столом делили между собой тогдашний британский премьер и Наполеон.Не успев вступить в должность, Трамп, а вслед за ним и главное медийное лицо его команды — владелец Tesla и SpaceX умудрились напугать или по крайней мере оскорбить несколько зарубежных правительств, в том числе партнеров по НАТО.Избранный президент пригрозил присоединить к США Канаду, Мексику, Панамский канал и — кажется, всерьез — Гренландию, которая пока находится под суверенитетом Дании. Маск в рамках этой кампании выполняет роль подпевалы: радушно приглашает жителей самого большого в мире острова стать американскими гражданами и отпускает шпильки в адрес уходящего канадского премьера Джастина Трюдо (в одном из твитов назвал его "девочкой").Собственные же усилия миллиардер сосредоточил на Британии. В первых числах января посвятил целую серию постов нынешнему лейбористскому правительству Кира Стармера. В одном из сообщений предложил пользователям оценить утверждение: "Америка должна освободить народ Британии от его тиранического правительства". Большая часть аудитории Маска (58 процентов) тезис, разумеется, поддержала.Вина прокурораК правящим лейбористам у миллиардера две главные претензии. Во-первых, те душат свободу слова и совести. За идеологически неправильный твит в стране дают реальные сроки, хоть и небольшие. Для Маска как владельца соцсети Х это особенно болезненно. Во-вторых — на этом фоне реальные преступления остаются безнаказанными. Даже самые чудовищные.Маск поднял историю массовых и систематических изнасилований несовершеннолетних девочек в Англии этническими группировками, в основном пакистанцами. Преступления совершались на протяжении десятилетий, с 1980-х до 2010-х, при полном попустительстве властей.Покопавшись в судебных документах, он опубликовал шокирующие подробности групповых изнасилований. Напомнил, что когда отцы девочек приходили жаловаться в полицию, то под арест брали именно их, а расследование даже не начинали. И Кир Стармер, по мнению Маска, несет за это прямую личную ответственность."Кто возглавлял Королевскую прокурорскую службу, когда бандам насильников позволили эксплуатировать юных девушек, не привлекая преступников к ответственности?" — спрашивает бизнесмен. И сам же отвечает: "Кир Стармер, 2008-2013-е".Отметим, что в 2010-х за насильников все же взялись, некоторых осудили, самый большой срок — 35 лет. Однако по заслугам получили далеко не все. Неизвестно и точное число пострадавших. Маск считает, что надругательствам подвергались сотни тысяч детей.Консерваторы в британском парламенте подхватили кампанию и инициировали голосование за новое общенациональное расследование. Лейбористское большинство идею ожидаемо провалило."Стармер — зло", — заключил в одном из твитов Маск. По данным Financial Times, сейчас он изучает способы отстранения британского премьера. Cо ссылкой на источники сообщается, что Маск планирует дестабилизировать лейбористское правительство. К власти хочет привести правые политсилы. Один из вариантов — партия Reform UK. Но действующий лидер Найджел Фарадж не устраивает. По мнению главы SpaceX, у политика "нет того, что нужно". Не исключено, что американский предприниматель попробует подыскать ему замену."Это произойдет в Америке"Точные мотивы Маска неизвестны. С одной стороны, он искренний идеалист, который видит в леволиберальной идеологии (ее придерживается в том числе Стармер) ни много ни мало угрозу для существования человечества. Именно этим объясняют неприязнь к британскому премьеру источники из окружения Маска в статье Financial Times. С другой — за трогательной заботой о судьбе несчастных британских девочек могут стоять чисто меркантильные интересы.Не исключено, что, обвиняя Стармера в потакании чудовищным преступлениям, Маск преследует сразу две вполне практические цели. Во-первых, защищает свой главный медиаресурс — соцсеть Х, а во-вторых — расчищает дорогу для молодой, но крайне амбициозной финансово-промышленной группы, известной как "мафия PayPal". Лучше понять Маска поможет история небольшой страны по другую сторону океана.Миллиардер последовательно критикует британское и целый ряд других иностранных правительств. Однако есть государственный лидер, который удостаивается от него только лестных слов — это президент Сальвадора Найибе Букеле. Илон называет его не иначе как "потрясающим".До недавнего времени небольшое (менее семи миллионов населения) центральноамериканское государство служило базой для могущественных преступных группировок. Как пишет Marca, в 2015-м в стране совершили свыше 6,6 тысячи убийств. Улицы городов представляли собой "зону боевых действий". Однако с 2022-го ситуация резко изменилась. Количество убийств снизилось до 114 в год. Сальвадор превратился в одно из самых безопасных мест региона."Это должно произойти и произойдет в Америке", — прокомментировал успехи политика Маск.Каким образом Букеле удалось одолеть бандитов в столь короткие сроки, точно неизвестно. СМИ утверждают, что его так называемый План территориального контроля предполагал крайне жесткие полицейские меры, использование регулярных войск, нулевую толерантность в отношении подозреваемых и отказ от формальностей вроде соблюдения прав человека. Но есть намеки на то, что не обошлось без высоких технологий специального назначения.Тайные помощникиБукеле всячески поддерживает IT-отрасль, в том числе развитие искусственного интеллекта. Сальвадор одним из первых стал заполнять казну биткоинами. То есть в стране проводят идеальную внутреннюю политику, с точки зрения Маска и его ближайших соратников.Речь идет прежде всего о Питере Тиле, бывшем коллеге Илона по интернет-сервису PayPal и основателе Palantir. Эта компания занимается сбором и анализом больших данных в интересах спецслужб. Также в портфеле Тиля — производители суперсовременных оборонных и полицейских систем, главным образом беспилотных, с широким применением ИИ.Возможно, блицкриг против сальвадорских преступных кланов обеспечивался этими технологиями, хотя прямых доказательств нет. Тиль редко афиширует использование своих алгоритмов в специальных операциях — вероятно, потому, что такие дела зачастую связаны с нарушением не только моральных норм, но и писаных законов.Сегодня Тиль, Маск и другие участники "мафии PayPal" претендуют на значительную долю в крупнейшем оборонном бюджете мира — американском. Если же Маску удастся привести к власти своего человека в Британии, то его компаньоны смогут взять на себя обеспечение безопасности и в этой стране.Неслучайно миллиардер напирает на беспомощность правоохранительной и политической систем Соединенного Королевства перед бандами насильников. С помощью нужных людей в правительстве и "боевого" искусственного интеллекта IT-предприниматели надеются дать "угнетенному" народу чувство защищенности, а себе — практически безграничное влияние в стране. По крайней мере, в Сальвадоре получилось именно так.

гренландия

