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СМИ: в Британии проголосовали против расследования изнасилований детей - РИА Новости, 09.01.2025
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04:59 09.01.2025 (обновлено: 06:20 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/britaniya-1992873773.html
СМИ: в Британии проголосовали против расследования изнасилований детей
СМИ: в Британии проголосовали против расследования изнасилований детей - РИА Новости, 09.01.2025
СМИ: в Британии проголосовали против расследования изнасилований детей
Парламент Великобритании проголосовал против расследования массовых случаев изнасилований детей в стране бандами, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T04:59:00+03:00
2025-01-09T06:20:00+03:00
в мире
великобритания
кир стармер
илон маск
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Парламент Великобритании проголосовал против расследования массовых случаев изнасилований детей в стране бандами, сообщает телеканал Sky News.Газета Telegraph ранее сообщала о призывах к публичному расследованию длительной систематической сексуальной эксплуатации детей в Великобритании. По данным издания, "бедственное положение" тысяч молодых девушек замалчивалось в течение двух десятилетий. "Депутаты проголосовали против нового национального расследования в отношении банд, насилующих детей... Предложение тори начать новое национальное расследование скандала с бандами насильников было отклонено депутатами на фоне критики "политических игр", — говорится в сообщении. По данным телеканала, 364 депутата выступили против расследования, поддержали его лишь 111 депутатов. Как отмечает телеканал, голосование носило в основном символический характер. Ранее Telegraph сообщала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности из-за неспособности это остановить. На проблему обратил внимание и американский предприниматель Илон Маск, который в соцсети Х подчеркнул, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а в период, когда происходили изнасилования бандами, ее главой был нынешний премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Бизнесмен выразил мнение, что настоящая причина, по которой это дело все еще не расследовано, заключается в том, что это повлекло бы за собой обвинения в адрес самого Стармера. Согласно Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.
https://ria.ru/20250108/britaniya-1992778301.html
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РИА Новости
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353
60
353
60
в мире, великобритания, кир стармер, илон маск
В мире, Великобритания, Кир Стармер, Илон Маск
СМИ: в Британии проголосовали против расследования изнасилований детей

Sky News: в Британии проголосовали против расследования изнасилований детей

CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / WestminsterЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / Westminster
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Парламент Великобритании проголосовал против расследования массовых случаев изнасилований детей в стране бандами, сообщает телеканал Sky News.
Газета Telegraph ранее сообщала о призывах к публичному расследованию длительной систематической сексуальной эксплуатации детей в Великобритании. По данным издания, "бедственное положение" тысяч молодых девушек замалчивалось в течение двух десятилетий.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Главарь банды насильников в Британии избежал депортации, пишет Times
Вчера, 01:50
"Депутаты проголосовали против нового национального расследования в отношении банд, насилующих детей... Предложение тори начать новое национальное расследование скандала с бандами насильников было отклонено депутатами на фоне критики "политических игр", — говорится в сообщении.
По данным телеканала, 364 депутата выступили против расследования, поддержали его лишь 111 депутатов. Как отмечает телеканал, голосование носило в основном символический характер.
Ранее Telegraph сообщала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности из-за неспособности это остановить.
На проблему обратил внимание и американский предприниматель Илон Маск, который в соцсети Х подчеркнул, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а в период, когда происходили изнасилования бандами, ее главой был нынешний премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Бизнесмен выразил мнение, что настоящая причина, по которой это дело все еще не расследовано, заключается в том, что это повлекло бы за собой обвинения в адрес самого Стармера. Согласно Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Фараж призвал расследовать роль Стармера в сокрытии массовых изнасилований
5 января, 16:30
 
В миреВеликобританияКир СтармерИлон Маск
 
 
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