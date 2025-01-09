СМИ: в Британии проголосовали против расследования изнасилований детей
Sky News: в Британии проголосовали против расследования изнасилований детей
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Парламент Великобритании проголосовал против расследования массовых случаев изнасилований детей в стране бандами, сообщает телеканал Sky News.
Газета Telegraph ранее сообщала о призывах к публичному расследованию длительной систематической сексуальной эксплуатации детей в Великобритании. По данным издания, "бедственное положение" тысяч молодых девушек замалчивалось в течение двух десятилетий.
"Депутаты проголосовали против нового национального расследования в отношении банд, насилующих детей... Предложение тори начать новое национальное расследование скандала с бандами насильников было отклонено депутатами на фоне критики "политических игр", — говорится в сообщении.
По данным телеканала, 364 депутата выступили против расследования, поддержали его лишь 111 депутатов. Как отмечает телеканал, голосование носило в основном символический характер.
Ранее Telegraph сообщала, что по меньшей мере тысяча девочек подверглись изнасилованиям со стороны банд в городе Телфорд, при этом аналогичные преступления были раскрыты и в других городах по всей Великобритании. Как отмечает газета, ни начальники полиции, ни прокуроры не были привлечены к ответственности из-за неспособности это остановить.
На проблему обратил внимание и американский предприниматель Илон Маск, который в соцсети Х подчеркнул, что в Великобритании для предъявления обвинений в совершении серьезных преступлений, таких как изнасилование, полиции требуется одобрение Королевской прокурорской службы, а в период, когда происходили изнасилования бандами, ее главой был нынешний премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Бизнесмен выразил мнение, что настоящая причина, по которой это дело все еще не расследовано, заключается в том, что это повлекло бы за собой обвинения в адрес самого Стармера. Согласно Telegraph, под руководством Стармера Королевская прокуратура прекратила дело против банды насильников, несмотря на неопровержимые доказательства их вины.