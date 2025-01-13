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Заявление на отгул: как написать правильно, образец и оформление
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20:31 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/otgul-1762021677.html
Как правильно попросить отгул: кто имеет право и образец заявления
Заявление на отгул: как написать правильно, образец и оформление
Как правильно попросить отгул: кто имеет право и образец заявления
Любой работник имеет право на отгул. Но просто так устроить себе дополнительный выходной не получится. В каких ситуациях день отдыха положен по закону, нужно ли РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T20:31:00+03:00
2025-01-13T20:31:00+03:00
общество
работа
россия
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Любой работник имеет право на отгул. Но просто так устроить себе дополнительный выходной не получится. В каких ситуациях день отдыха положен по закону, нужно ли его отрабатывать и как написать заявление на отгул, а также образец — в материале РИА Новости.ОтгулТакого термина, как "отгул", нет в трудовом законодательстве Российской Федерации, это народное название понятия "дополнительный день отдыха". Соответственно, нет и формы документов под названием "заявление на отгул". Тем не менее сотрудник имеет право обратиться к руководителю с письменной просьбой предоставить ему внеурочный выходной.Законные основанияОтгул положен за переработки или работу в праздники. Можно также взять выходной в счет будущего отпуска или оформить его как отпуск за свой счет. Все эти ситуации регламентирует Трудовой кодекс РФ (ТК РФ). О дополнительном дне отдыха за сверхурочную работу говорится в ст. 152 ТК РФ, за работу в выходные или праздники — в ст. 153 ТК РФ. Все случаи, когда можно взять отпуск без сохранения зарплаты, приведены в ст. 128 ТК РФ, оплачиваемый отпуск — в ст. 122 ТК РФ.Кроме того, на дополнительный оплачиваемый выходной имеют право доноры крови и ее компонентов (ст. 186 ТК РФ) и проходящие диспансеризацию сотрудники (ст. 185.1 ТК РФ). В этих случаях есть свои нюансы, которые подробно описаны в законе.ОсобенностиВ некоторых случаях, например, "в связи с производственной необходимостью" работодатель может отказать сотруднику в дополнительном выходном дне, и это не будет нарушением закона – отгул предоставляют только по обоюдному согласию обеих сторон."Если сотрудник работал в выходной день, то он может взять отгул в будни или получить материальную компенсацию, которая равна двойной оплате дня работы, — объясняет Инна Анисимова, генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner. — Отгул путают с днем отпуска за свой счет — это разные вещи. Дополнительный выходной в ряде случаев положен сотруднику по Трудовому кодексу (руководитель не может в нем отказать), а отпуск без сохранения зарплаты — нет. Однако беспрепятственно можно взять до пяти дней отпуска за свой счет в случае рождения ребенка, свадьбы, утраты близкого. В других ситуациях решать руководителю".Стоит отметить, что закон не ограничивает время, в течение которого нужно потратить отгул за сверхурочную работу или работу в праздники.Как оформить отгулЧтобы получить отгул, нужно написать заявление на дополнительный день отдыха на имя руководителя организации. Бланк нужно передать в приемную, секретарю или другому сотруднику, принимающему и регистрирующему входящую документацию, или в отдел кадров.СогласованиеРуководитель ставит визу на заявление, затем выпускает приказ об освобождении от работы по утвержденной форме, с которым сотрудник знакомится под подпись.Важно помнить, что если заявления и соответствующего приказа нет, работодатель может расценивать отсутствие подчиненного на месте как прогул, то есть прямое нарушение ТК РФ, и наложить на него дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения (в случае систематических нарушений). Этого можно избежать при условии, что сотрудник в течение нескольких дней после "прогула" предоставит руководителю доказательства уважительных причин своего отсутствия или отработает отведенное время.СрокиВ законе не сказано, за какой именно срок работник должен уведомить руководителя о дополнительном дне отдыха, но это может быть прописано в уставе или другом локальном акте самой организации. Даже если таких условий во внутренних документах нет, лучше предупредить начальство заранее, например, за несколько дней. Если у работника внезапно появилась уважительная причина просить отгул, он может написать заявление в тот же день. Заявление на отпуск положено писать за две недели, и если отгул берут как день в счет отпуска, к нему можно применить те же правила.Длительность отсутствия на работе в счет отпуска не может превышать 14 календарных дней, которые подлежат оплате. Дни эти можно делить на любые промежутки, на которые согласится руководство. Важно соблюдать общее правило о том, что неделимая обязательная часть отпуска не может быть меньше 14 дней.ЗаявлениеВ шапке заявления — в верхнем правом углу — нужно указать, кому оно адресовано и от кого. Здесь пишут должность руководителя, его фамилию и инициалы, название компании, должность, подразделение, фамилию и инициалы работника. В основной части — дату, на которые сотрудник просит дополнительный выходной, и причины, по которым он ему требуется. В конце нужно поставить дату и подпись и добавить расшифровку.Особенности составленияПричины, по которым работник просит дополнительный выходной, приводить необязательно. Но надо помнить, что в некоторых случаях (рождение ребенка, свадьба, похороны) работодатель по закону не имеет права отказать.ОбразецТак как единой формы заявления на отгул не существует, любые образцы будут примерными. Главное, чтобы в документе была вся необходимая информация об адресате, заявителе и сути вопроса.За свой счетВ счет отпускаОтгул по семейным обстоятельствамФормулировка "по семейным обстоятельствам" в заявлении на отгул возможна, если работник не хочет называть конкретную причину, но в таком случае руководитель вправе отказать. Если выходной нужен из-за рождения ребенка, свадьбы или похорон близкого родственника, это обязательно нужно указать и постараться подтвердить документально — по закону такую просьбу работодатель обязан удовлетворить.Когда работодатель обязан предоставить отпуск за свой счетКак было сказано выше, по ст. 128 ТК РФ до пяти календарных дней отпуска за свой счет положены любому сотруднику, у которого родился ребенок, умер родственник или назначена регистрация брака.Кроме того, есть категории граждан, которым работодатели обязаны предоставить неоплачиваемый отпуск в любое время. Это:То есть такой работник может оформить отгул как отпуск за свой счет, и руководитель будет обязан его отпустить.
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РИА Новости
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4.7
96
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общество, работа, россия, удаленная работа
Общество, Работа, Россия, Удаленная работа

Как правильно попросить отгул: кто имеет право и образец заявления

© Depositphotos.com / stockassoЗаявление на отгул
Заявление на отгул - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© Depositphotos.com / stockasso
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Любой работник имеет право на отгул. Но просто так устроить себе дополнительный выходной не получится. В каких ситуациях день отдыха положен по закону, нужно ли его отрабатывать и как написать заявление на отгул, а также образец — в материале РИА Новости.

Отгул

Такого термина, как "отгул", нет в трудовом законодательстве Российской Федерации, это народное название понятия "дополнительный день отдыха". Соответственно, нет и формы документов под названием "заявление на отгул". Тем не менее сотрудник имеет право обратиться к руководителю с письменной просьбой предоставить ему внеурочный выходной.

Законные основания

Отгул положен за переработки или работу в праздники. Можно также взять выходной в счет будущего отпуска или оформить его как отпуск за свой счет. Все эти ситуации регламентирует Трудовой кодекс РФ (ТК РФ). О дополнительном дне отдыха за сверхурочную работу говорится в ст. 152 ТК РФ, за работу в выходные или праздники — в ст. 153 ТК РФ. Все случаи, когда можно взять отпуск без сохранения зарплаты, приведены в ст. 128 ТК РФ, оплачиваемый отпуск — в ст. 122 ТК РФ.
Кроме того, на дополнительный оплачиваемый выходной имеют право доноры крови и ее компонентов (ст. 186 ТК РФ) и проходящие диспансеризацию сотрудники (ст. 185.1 ТК РФ). В этих случаях есть свои нюансы, которые подробно описаны в законе.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожий на Садовническом мосту в Москве
Прохожий на Садовническом мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожий на Садовническом мосту в Москве

Особенности

В некоторых случаях, например, "в связи с производственной необходимостью" работодатель может отказать сотруднику в дополнительном выходном дне, и это не будет нарушением закона – отгул предоставляют только по обоюдному согласию обеих сторон.
«
"Если сотрудник работал в выходной день, то он может взять отгул в будни или получить материальную компенсацию, которая равна двойной оплате дня работы, — объясняет Инна Анисимова, генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner. — Отгул путают с днем отпуска за свой счет — это разные вещи. Дополнительный выходной в ряде случаев положен сотруднику по Трудовому кодексу (руководитель не может в нем отказать), а отпуск без сохранения зарплаты — нет. Однако беспрепятственно можно взять до пяти дней отпуска за свой счет в случае рождения ребенка, свадьбы, утраты близкого. В других ситуациях решать руководителю".
Стоит отметить, что закон не ограничивает время, в течение которого нужно потратить отгул за сверхурочную работу или работу в праздники.

Как оформить отгул

Чтобы получить отгул, нужно написать заявление на дополнительный день отдыха на имя руководителя организации. Бланк нужно передать в приемную, секретарю или другому сотруднику, принимающему и регистрирующему входящую документацию, или в отдел кадров.

Согласование

Руководитель ставит визу на заявление, затем выпускает приказ об освобождении от работы по утвержденной форме, с которым сотрудник знакомится под подпись.
Важно помнить, что если заявления и соответствующего приказа нет, работодатель может расценивать отсутствие подчиненного на месте как прогул, то есть прямое нарушение ТК РФ, и наложить на него дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения (в случае систематических нарушений). Этого можно избежать при условии, что сотрудник в течение нескольких дней после "прогула" предоставит руководителю доказательства уважительных причин своего отсутствия или отработает отведенное время.
© Depositphotos.com / motortionЖенщина подписывает документы
Женщина подписывает документы - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Depositphotos.com / motortion
Женщина подписывает документы

Сроки

В законе не сказано, за какой именно срок работник должен уведомить руководителя о дополнительном дне отдыха, но это может быть прописано в уставе или другом локальном акте самой организации. Даже если таких условий во внутренних документах нет, лучше предупредить начальство заранее, например, за несколько дней. Если у работника внезапно появилась уважительная причина просить отгул, он может написать заявление в тот же день. Заявление на отпуск положено писать за две недели, и если отгул берут как день в счет отпуска, к нему можно применить те же правила.
Длительность отсутствия на работе в счет отпуска не может превышать 14 календарных дней, которые подлежат оплате. Дни эти можно делить на любые промежутки, на которые согласится руководство. Важно соблюдать общее правило о том, что неделимая обязательная часть отпуска не может быть меньше 14 дней.

Заявление

© РИА Новости / Рамиль СитдиковСовременный офис в Москве
Современный офис в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Современный офис в Москве
В шапке заявления — в верхнем правом углу — нужно указать, кому оно адресовано и от кого. Здесь пишут должность руководителя, его фамилию и инициалы, название компании, должность, подразделение, фамилию и инициалы работника. В основной части — дату, на которые сотрудник просит дополнительный выходной, и причины, по которым он ему требуется. В конце нужно поставить дату и подпись и добавить расшифровку.

Особенности составления

Причины, по которым работник просит дополнительный выходной, приводить необязательно. Но надо помнить, что в некоторых случаях (рождение ребенка, свадьба, похороны) работодатель по закону не имеет права отказать.

Образец

Так как единой формы заявления на отгул не существует, любые образцы будут примерными. Главное, чтобы в документе была вся необходимая информация об адресате, заявителе и сути вопроса.
Образец заявления на отгул за отработанный ранее день
Образец заявления на отгул за отработанный ранее день - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
Образец заявления на отгул за отработанный ранее день

За свой счет

Образец заявления на отгул за свой счет
Образец заявления на отгул за свой счет - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
Образец заявления на отгул за свой счет

В счет отпуска

Образец заявления на отгул в счет отпуска
Образец заявления на отгул в счет отпуска - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
Образец заявления на отгул в счет отпуска

Отгул по семейным обстоятельствам

Формулировка "по семейным обстоятельствам" в заявлении на отгул возможна, если работник не хочет называть конкретную причину, но в таком случае руководитель вправе отказать. Если выходной нужен из-за рождения ребенка, свадьбы или похорон близкого родственника, это обязательно нужно указать и постараться подтвердить документально — по закону такую просьбу работодатель обязан удовлетворить.
Образец заявления на отгул по семейным обстоятельствам
Образец заявления на отгул по семейным обстоятельствам - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
Образец заявления на отгул по семейным обстоятельствам

Когда работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет

Как было сказано выше, по ст. 128 ТК РФ до пяти календарных дней отпуска за свой счет положены любому сотруднику, у которого родился ребенок, умер родственник или назначена регистрация брака.
Кроме того, есть категории граждан, которым работодатели обязаны предоставить неоплачиваемый отпуск в любое время. Это:
  • участники Великой Отечественной войны (до 35 дней);
  • пенсионеры (до 14 дней);
  • инвалиды (до 60 дней);
  • близкие родственники военнослужащих, погибших при исполнении военных обязанностей (до 14 дней).
То есть такой работник может оформить отгул как отпуск за свой счет, и руководитель будет обязан его отпустить.
 
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