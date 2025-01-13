МИД назвал фейком письмо якобы Лаврова азербайджанскому коллеге
МИД назвал фейком письмо якобы от Лаврова министру иностранных дел Азербайджана
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. МИД России назвал грубой фальшивкой письмо якобы от имени министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на имя его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что за этой дезинформацией стоит политический заказ и попытка спекулировать на теме крушения самолёта авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" в Актау.
"Это циничная и грубая фальшивка. Данный вброс – пример примитивного фейка, рассчитанного на эмоциональную реакцию. Авторы подделки даже не удосужились придать ей официальные атрибуты, отправив с обычного почтового домена и рядового адреса электронной почты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского дипведомства.
"Это далеко не первый вброс на данную тему. Напомним, что расследование причин авиакатастрофы осуществляется профильными ведомствами", - подчеркнули в министерстве.
МИД РФ призвал представителей СМИ и блогеров "критически относиться к любым непроверенным данным и материалам".
"Настоятельно рекомендуем проявлять бдительность, не доверять подделкам, ориентироваться только на верифицированную информацию. Официальные материалы и заявления МИД России, стенограммы выступлений Сергея Лаврова и сообщения по итогам телефонных разговоров с зарубежными коллегами размещаются на веб-портале и в аккаунтах МИД в социальных сетях", - заключили в МИД России.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявлял, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.
Пресс-служба Кремля 28 декабря сообщала, что по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны подробно обсудили вопросы, связанные с крушением. Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ. Как указали в Кремле, в разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный, в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотники, а российские средства ПВО отражали эти нападения. Отмечалось, что профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют на месте авиакатастрофы.
Следственный комитет России после ЧП в Актау возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, допрашиваются гражданские и военные специалисты.
В воскресенье, 29 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Алиев провели еще один телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний".