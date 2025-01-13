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МИД назвал фейком письмо якобы Лаврова азербайджанскому коллеге - РИА Новости, 13.01.2025
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21:25 13.01.2025
https://ria.ru/20250113/mid-1993546889.html
МИД назвал фейком письмо якобы Лаврова азербайджанскому коллеге
МИД назвал фейком письмо якобы Лаврова азербайджанскому коллеге - РИА Новости, 13.01.2025
МИД назвал фейком письмо якобы Лаврова азербайджанскому коллеге
МИД России назвал грубой фальшивкой письмо якобы от имени министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на имя его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-13T21:25:00+03:00
2025-01-13T21:25:00+03:00
в мире
азербайджан
джейхун байрамов
мид азербайджана
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. МИД России назвал грубой фальшивкой письмо якобы от имени министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на имя его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что за этой дезинформацией стоит политический заказ и попытка спекулировать на теме крушения самолёта авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" в Актау. "Это циничная и грубая фальшивка. Данный вброс – пример примитивного фейка, рассчитанного на эмоциональную реакцию. Авторы подделки даже не удосужились придать ей официальные атрибуты, отправив с обычного почтового домена и рядового адреса электронной почты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского дипведомства. "Это далеко не первый вброс на данную тему. Напомним, что расследование причин авиакатастрофы осуществляется профильными ведомствами", - подчеркнули в министерстве. МИД РФ призвал представителей СМИ и блогеров "критически относиться к любым непроверенным данным и материалам". "Настоятельно рекомендуем проявлять бдительность, не доверять подделкам, ориентироваться только на верифицированную информацию. Официальные материалы и заявления МИД России, стенограммы выступлений Сергея Лаврова и сообщения по итогам телефонных разговоров с зарубежными коллегами размещаются на веб-портале и в аккаунтах МИД в социальных сетях", - заключили в МИД России. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявлял, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. Пресс-служба Кремля 28 декабря сообщала, что по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны подробно обсудили вопросы, связанные с крушением. Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ. Как указали в Кремле, в разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный, в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотники, а российские средства ПВО отражали эти нападения. Отмечалось, что профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют на месте авиакатастрофы. Следственный комитет России после ЧП в Актау возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, допрашиваются гражданские и военные специалисты. В воскресенье, 29 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Алиев провели еще один телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний".
https://ria.ru/20250110/aviakatastrofa-1993055226.html
https://ria.ru/20250109/rossija-1992920193.html
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в мире, азербайджан, джейхун байрамов, мид азербайджана, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Азербайджан, Джейхун Байрамов, МИД Азербайджана, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД назвал фейком письмо якобы Лаврова азербайджанскому коллеге

МИД назвал фейком письмо якобы от Лаврова министру иностранных дел Азербайджана

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. МИД России назвал грубой фальшивкой письмо якобы от имени министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на имя его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что за этой дезинформацией стоит политический заказ и попытка спекулировать на теме крушения самолёта авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" в Актау.
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"Это циничная и грубая фальшивка. Данный вброс – пример примитивного фейка, рассчитанного на эмоциональную реакцию. Авторы подделки даже не удосужились придать ей официальные атрибуты, отправив с обычного почтового домена и рядового адреса электронной почты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского дипведомства.
"Это далеко не первый вброс на данную тему. Напомним, что расследование причин авиакатастрофы осуществляется профильными ведомствами", - подчеркнули в министерстве.
МИД РФ призвал представителей СМИ и блогеров "критически относиться к любым непроверенным данным и материалам".
"Настоятельно рекомендуем проявлять бдительность, не доверять подделкам, ориентироваться только на верифицированную информацию. Официальные материалы и заявления МИД России, стенограммы выступлений Сергея Лаврова и сообщения по итогам телефонных разговоров с зарубежными коллегами размещаются на веб-портале и в аккаунтах МИД в социальных сетях", - заключили в МИД России.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
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Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявлял, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.
Пресс-служба Кремля 28 декабря сообщала, что по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны подробно обсудили вопросы, связанные с крушением. Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что трагический инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве РФ. Как указали в Кремле, в разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный, в это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотники, а российские средства ПВО отражали эти нападения. Отмечалось, что профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют на месте авиакатастрофы.
Следственный комитет России после ЧП в Актау возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, допрашиваются гражданские и военные специалисты.
В воскресенье, 29 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Алиев провели еще один телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний".
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