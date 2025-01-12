https://ria.ru/20250112/vov-1990777712.html
Висло-Одерская наступательная операция
Висло-Одерская наступательная операция - РИА Новости, 12.01.2025
Висло-Одерская наступательная операция
Стратегическая наступательная операция советских войск на правом фланге советско-германского фронта началась 12 января 1945 года. Она носила стремительный... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T08:00:00+03:00
2025-01-12T08:00:00+03:00
2025-01-12T08:00:00+03:00
инфографика
польша
германия
великая отечественная война (1941-1945)
ссср
освобождение. путь к победе
вермахт
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Стратегическая наступательная операция советских войск на правом фланге советско-германского фронта началась 12 января 1945 года. Она носила стремительный характер. На протяжении двадцати суток войска продвигались на расстояние до 30 километров в день. Итогом стало освобождение Польши к западу от Вислы, а также созданы благоприятные условия для нанесения решающего удара на столицу Германии — Берлин. Вехи этого сражения смотрите в инфографике Ria.ru.
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польша, германия, инфографика, великая отечественная война (1941-1945), ссср, освобождение. путь к победе, вермахт
Инфографика, Польша, Германия, Великая Отечественная война (1941-1945), СССР, Освобождение. Путь к Победе, Вермахт