https://ria.ru/20250112/vov-1990777712.html

Висло-Одерская наступательная операция

Висло-Одерская наступательная операция - РИА Новости, 12.01.2025

Висло-Одерская наступательная операция

Стратегическая наступательная операция советских войск на правом фланге советско-германского фронта началась 12 января 1945 года. Она носила стремительный... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T08:00:00+03:00

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инфографика

польша

германия

великая отечественная война (1941-1945)

ссср

освобождение. путь к победе

вермахт

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Стратегическая наступательная операция советских войск на правом фланге советско-германского фронта началась 12 января 1945 года. Она носила стремительный характер. На протяжении двадцати суток войска продвигались на расстояние до 30 километров в день. Итогом стало освобождение Польши к западу от Вислы, а также созданы благоприятные условия для нанесения решающего удара на столицу Германии — Берлин. Вехи этого сражения смотрите в инфографике Ria.ru.

польша

германия

ссср

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, германия, инфографика, великая отечественная война (1941-1945), ссср, освобождение. путь к победе, вермахт