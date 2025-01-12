https://ria.ru/20250112/ukraina-1993360473.html

Глава МИД Украины назвал главные дипломатические задачи на 2025 год

Глава МИД Украины назвал главные дипломатические задачи на 2025 год - РИА Новости, 12.01.2025

Глава МИД Украины назвал главные дипломатические задачи на 2025 год

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обнародовал список главных задач на 2025 год, переговоров с Россией среди них нет, несмотря на заявления Владимира РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T16:54:00+03:00

2025-01-12T16:54:00+03:00

2025-01-12T16:55:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обнародовал список главных задач на 2025 год, переговоров с Россией среди них нет, несмотря на заявления Владимира Зеленского о желании Киева завершить конфликт в этом году. Зеленский в пятницу заявил, что Украина хочет получить гарантии безопасности от США и закончить конфликт с РФ в 2025 году. "Хочу поделиться с вами топ-7 главных задач украинской дипломатии, очерченных Владимиром Зеленским на 2025 год", - написал Сибига на своей странице в соцсети Facebook*.Согласно им, Киев и дальше намерен выпрашивать оружие у Запада, добиваться снятия всех запретов на его применение, продвигать так называемый "план победы" Зеленского. Также Украина надеется на продвижение переговоров о вступлении в ЕС и на пути в НАТО. При этом среди приведенных задач нет ни слова о переговорах для завершения конфликта. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.

https://ria.ru/20250110/peregovory-1993183451.html

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