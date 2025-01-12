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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 12.01.2025 (обновлено: 11:31 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/ukraina-1993324544.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.01.2025
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги включили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T10:45:00+03:00
2025-01-12T11:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги включили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, в Сумской области тревогу объявили в 10:07 мск, в остальных — в 10:34 мск. Минувшей ночью и рано утром в разных городах Украины гремели взрывы. По информации координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в Сумской области наносились удары районе таможенных складов и бывшего завода химреактивов в городе Шостка, в Полтавской целью был район механического завода в городе Хорол. Под удар попали также склады железнодорожной станции рядом с топливными резервуарами в городе Староконстантинове Хмельницкой области и военный аэродром в пригороде Запорожья.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской, Полтавской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу

© Getty Images / Anadolu/Marek M. BerezowskiБетонное укрытие. Украина
Бетонное укрытие. Украина - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Marek M. Berezowski
Бетонное укрытие. Украина . Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги включили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, в Сумской области тревогу объявили в 10:07 мск, в остальных — в 10:34 мск.
Минувшей ночью и рано утром в разных городах Украины гремели взрывы. По информации координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в Сумской области наносились удары районе таможенных складов и бывшего завода химреактивов в городе Шостка, в Полтавской целью был район механического завода в городе Хорол. Под удар попали также склады железнодорожной станции рядом с топливными резервуарами в городе Староконстантинове Хмельницкой области и военный аэродром в пригороде Запорожья.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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