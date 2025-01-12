В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу
© Getty Images / Anadolu/Marek M. BerezowskiБетонное укрытие. Украина
© Getty Images / Anadolu/Marek M. Berezowski
Бетонное укрытие. Украина . Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги включили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, в Сумской области тревогу объявили в 10:07 мск, в остальных — в 10:34 мск.
Минувшей ночью и рано утром в разных городах Украины гремели взрывы. По информации координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в Сумской области наносились удары районе таможенных складов и бывшего завода химреактивов в городе Шостка, в Полтавской целью был район механического завода в городе Хорол. Под удар попали также склады железнодорожной станции рядом с топливными резервуарами в городе Староконстантинове Хмельницкой области и военный аэродром в пригороде Запорожья.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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