https://ria.ru/20250112/ukraina-1993324544.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.01.2025

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги включили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T10:45:00+03:00

2025-01-12T10:45:00+03:00

2025-01-12T11:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0c/1993328146_0:266:3068:1992_1920x0_80_0_0_d1d758244c4476afbb3df9fdaf345481.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги включили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, в Сумской области тревогу объявили в 10:07 мск, в остальных — в 10:34 мск. Минувшей ночью и рано утром в разных городах Украины гремели взрывы. По информации координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в Сумской области наносились удары районе таможенных складов и бывшего завода химреактивов в городе Шостка, в Полтавской целью был район механического завода в городе Хорол. Под удар попали также склады железнодорожной станции рядом с топливными резервуарами в городе Староконстантинове Хмельницкой области и военный аэродром в пригороде Запорожья.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины