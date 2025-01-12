Эксперт прокомментировал фото девушки с амурским тигром на горе в Приморье
Глава Центра "Амурский тигр" назвал фото девушки и хищника на горе недостоверным
© Фото : соцсетиФото девушки в ущелье Дарданеллы в Приморье
© Фото : соцсети
Фото девушки в ущелье Дарданеллы в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 12 янв — РИА Новости. Фотографии, где краснокнижный амурский тигр якобы запечатлен рядом с девушкой на горе в Приморье, являются абсолютно недостоверными, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
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"Это недостоверное фото — с уверенностью можно сказать", — подчеркнул Арамилев.
Накануне в соцсетях и Telegram-каналах распространилось фото девушки, за спиной которой находился амурский тигр. Утверждалось, что краснокнижный хищник якобы попал в кадр во время съемок красот в ущелье Дарданеллы в Партизанском округе Приморья, а самого зверя увидели только тогда, когда рассмотрели фотографию, сделанную мамой девушки. Параллельно расходилась информация и о том, что это фото якобы сделал папа девушки в Приморье, но на другой горе — Пидан. И там хищника якобы заметили во время съемки. Информация вызвала резонанс.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в России — около 750 особей.
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