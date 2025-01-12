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Эксперт прокомментировал фото девушки с амурским тигром на горе в Приморье - РИА Новости, 12.01.2025
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09:40 12.01.2025 (обновлено: 15:22 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/tigr-1993318917.html
Эксперт прокомментировал фото девушки с амурским тигром на горе в Приморье
Эксперт прокомментировал фото девушки с амурским тигром на горе в Приморье - РИА Новости, 12.01.2025
Эксперт прокомментировал фото девушки с амурским тигром на горе в Приморье
Фотографии, где краснокнижный амурский тигр якобы запечатлен рядом с девушкой на горе в Приморье, являются абсолютно недостоверными, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T09:40:00+03:00
2025-01-12T15:22:00+03:00
россия
хабаровский край
сергей арамилев
центр "амурский тигр"
общество
амурские тигры
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ВЛАДИВОСТОК, 12 янв — РИА Новости. Фотографии, где краснокнижный амурский тигр якобы запечатлен рядом с девушкой на горе в Приморье, являются абсолютно недостоверными, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. &quot;Это недостоверное фото — с уверенностью можно сказать&quot;, — подчеркнул Арамилев.Накануне в соцсетях и Telegram-каналах распространилось фото девушки, за спиной которой находился амурский тигр. Утверждалось, что краснокнижный хищник якобы попал в кадр во время съемок красот в ущелье Дарданеллы в Партизанском округе Приморья, а самого зверя увидели только тогда, когда рассмотрели фотографию, сделанную мамой девушки. Параллельно расходилась информация и о том, что это фото якобы сделал папа девушки в Приморье, но на другой горе — Пидан. И там хищника якобы заметили во время съемки. Информация вызвала резонанс. Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в России — около 750 особей.
https://ria.ru/20240802/tigr-1963575141.html
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россия, хабаровский край, сергей арамилев, центр "амурский тигр", общество, амурские тигры
Россия, Хабаровский край, Сергей Арамилев, Центр "Амурский тигр", Общество, Амурские тигры
Эксперт прокомментировал фото девушки с амурским тигром на горе в Приморье

Глава Центра "Амурский тигр" назвал фото девушки и хищника на горе недостоверным

© Фото : соцсетиФото девушки в ущелье Дарданеллы в Приморье
Фото девушки в ущелье Дарданеллы в Приморье - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Фото : соцсети
Фото девушки в ущелье Дарданеллы в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 12 янв — РИА Новости. Фотографии, где краснокнижный амурский тигр якобы запечатлен рядом с девушкой на горе в Приморье, являются абсолютно недостоверными, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
«

"Это недостоверное фото — с уверенностью можно сказать", — подчеркнул Арамилев.

Накануне в соцсетях и Telegram-каналах распространилось фото девушки, за спиной которой находился амурский тигр. Утверждалось, что краснокнижный хищник якобы попал в кадр во время съемок красот в ущелье Дарданеллы в Партизанском округе Приморья, а самого зверя увидели только тогда, когда рассмотрели фотографию, сделанную мамой девушки. Параллельно расходилась информация и о том, что это фото якобы сделал папа девушки в Приморье, но на другой горе — Пидан. И там хищника якобы заметили во время съемки. Информация вызвала резонанс.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в России — около 750 особей.
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