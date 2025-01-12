https://ria.ru/20250112/tigr-1993318917.html

Эксперт прокомментировал фото девушки с амурским тигром на горе в Приморье

Эксперт прокомментировал фото девушки с амурским тигром на горе в Приморье - РИА Новости, 12.01.2025

Эксперт прокомментировал фото девушки с амурским тигром на горе в Приморье

Фотографии, где краснокнижный амурский тигр якобы запечатлен рядом с девушкой на горе в Приморье, являются абсолютно недостоверными, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T09:40:00+03:00

2025-01-12T09:40:00+03:00

2025-01-12T15:22:00+03:00

россия

хабаровский край

сергей арамилев

центр "амурский тигр"

общество

амурские тигры

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ВЛАДИВОСТОК, 12 янв — РИА Новости. Фотографии, где краснокнижный амурский тигр якобы запечатлен рядом с девушкой на горе в Приморье, являются абсолютно недостоверными, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. "Это недостоверное фото — с уверенностью можно сказать", — подчеркнул Арамилев.Накануне в соцсетях и Telegram-каналах распространилось фото девушки, за спиной которой находился амурский тигр. Утверждалось, что краснокнижный хищник якобы попал в кадр во время съемок красот в ущелье Дарданеллы в Партизанском округе Приморья, а самого зверя увидели только тогда, когда рассмотрели фотографию, сделанную мамой девушки. Параллельно расходилась информация и о том, что это фото якобы сделал папа девушки в Приморье, но на другой горе — Пидан. И там хищника якобы заметили во время съемки. Информация вызвала резонанс. Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в России — около 750 особей.

https://ria.ru/20240802/tigr-1963575141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, хабаровский край, сергей арамилев, центр "амурский тигр", общество, амурские тигры