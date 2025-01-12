Главы МИД ЕС могут обсудить возможное снятие санкций с Сирии
Каллас: главы МИД ЕС могут обсудить возможное снятие санкций с Сирии 27 января
Мечеть в окрестностях Хомса. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на встрече 27 января могут обсудить возможное снятие санкций с Сирии, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, отправившаяся с визитом в Саудовскую Аравию.
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"Мы работаем над тем, чтобы действительно иметь возможность принять там решение, можем ли мы это сделать", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также ранее высказалась за пересмотр антисирийских экономических санкций после смены власти в этой стране.
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Ранее Совет Евросоюза принял решение о продлении действия режима санкций против Сирии еще на один год - до 1 июня 2025 года. В настоящее время под европейскими ограничениями, связанными с Сирией, находятся 318 физлиц и 86 организаций.
Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
Евросоюз не контактировал официально с сирийским правительством, против которого он ввел санкции. Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз не планирует снимать санкции и участвовать в восстановлении Сирии, пока сирийское руководство не изменит свою политику.
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Несмотря на заверения ЕС, что санкции не распространяются на гуманитарную помощь, блокирование платежей в Сирию и отсутствие контактов с госструктурами затрудняют такое содействие. Международный комитет Красного Креста (МККК) ранее призвал сделать постоянные исключения из санкций против Сирии для решения гуманитарных проблем в этой стране. Согласно заявлению МККК, риск развала критически важной инфраструктуры в республике вызывает серьезную обеспокоенность.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. -0-
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