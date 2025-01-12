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Главы МИД ЕС могут обсудить возможное снятие санкций с Сирии

Главы МИД ЕС могут обсудить возможное снятие санкций с Сирии - РИА Новости, 12.01.2025

Главы МИД ЕС могут обсудить возможное снятие санкций с Сирии

Главы МИД стран Евросоюза на встрече 27 января могут обсудить возможное снятие санкций с Сирии, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, отправившаяся с... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T14:13:00+03:00

2025-01-12T14:13:00+03:00

2025-01-12T14:13:00+03:00

в мире

сирия

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дамаск (город)

кайя каллас

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жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на встрече 27 января могут обсудить возможное снятие санкций с Сирии, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, отправившаяся с визитом в Саудовскую Аравию. "Мы работаем над тем, чтобы действительно иметь возможность принять там решение, можем ли мы это сделать", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Ранее Каллас заявляла, что ЕС может рассмотреть вопрос отмены или смягчения санкций в случае, если новые сирийские власти продемонстрируют стремление к преобразованиям в стране и уважение к общечеловеческим ценностям. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также ранее высказалась за пересмотр антисирийских экономических санкций после смены власти в этой стране. Ранее Совет Евросоюза принял решение о продлении действия режима санкций против Сирии еще на один год - до 1 июня 2025 года. В настоящее время под европейскими ограничениями, связанными с Сирией, находятся 318 физлиц и 86 организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Евросоюз не контактировал официально с сирийским правительством, против которого он ввел санкции. Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз не планирует снимать санкции и участвовать в восстановлении Сирии, пока сирийское руководство не изменит свою политику. Несмотря на заверения ЕС, что санкции не распространяются на гуманитарную помощь, блокирование платежей в Сирию и отсутствие контактов с госструктурами затрудняют такое содействие. Международный комитет Красного Креста (МККК) ранее призвал сделать постоянные исключения из санкций против Сирии для решения гуманитарных проблем в этой стране. Согласно заявлению МККК, риск развала критически важной инфраструктуры в республике вызывает серьезную обеспокоенность. В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. -0-

https://ria.ru/20241216/siriya-1989549383.html

https://ria.ru/20241220/evrosoyuz-1990283641.html

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сирия

саудовская аравия

дамаск (город)

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в мире, сирия, саудовская аравия, дамаск (город), кайя каллас, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, евросоюз, международный комитет красного креста (мккк), еврокомиссия