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Три рейса "Аэрофлота" в Пулково ушли на запасной аэродром в Шереметьево - РИА Новости, 12.01.2025
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12:52 12.01.2025 (обновлено: 12:56 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/samolety-1993336084.html
Три рейса "Аэрофлота" в Пулково ушли на запасной аэродром в Шереметьево
Три рейса "Аэрофлота" в Пулково ушли на запасной аэродром в Шереметьево - РИА Новости, 12.01.2025
Три рейса "Аэрофлота" в Пулково ушли на запасной аэродром в Шереметьево
Три рейса ушли на запасной аэродром в "Шереметьево" в связи с погодными условиями в Санкт-Петербурге, еще три задержаны, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота". РИА Новости, 12.01.2025
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Три рейса ушли на запасной аэродром в "Шереметьево" в связи с погодными условиями в Санкт-Петербурге, еще три задержаны, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота". Ранее сообщалось, что в воскресенье утром для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт Петербурга приостановил прием и отправку воздушных судов. "В связи с неблагоприятными погодными условиями и ожиданием готовности взлетно-посадочных полос аэропорта Пулково для приема и выпуска воздушных судов Аэрофлот вынужден скорректировать расписание ряда рейсов в в/из Санкт-Петербурга. Ушли на запасной аэродром в Шереметьево: SU2853 Оренбург - Санкт-Петербург, SU2811 Новосибирск - Санкт-Петербург, SU006 Москва - Санкт-Петербург", - говорится в сообщении. Также в пресс-службе авиакомпании уточнили, что еще три рейса задержаны: SU010 Москва - Санкт-Петербург, SU007 Санкт-Петербург - Москва, SU011 Санкт-Петербург - Москва. Время вылета данных рейсов перенесено до открытия аэропорта "Пулково".
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Три рейса "Аэрофлота" в Пулково ушли на запасной аэродром в Шереметьево

Три рейса "Аэрофлота" в Пулково перенаправили в Шереметьево из-за непогоды

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСамолет в Международном аэропорту Шереметьево
Самолет в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Самолет в Международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Три рейса ушли на запасной аэродром в "Шереметьево" в связи с погодными условиями в Санкт-Петербурге, еще три задержаны, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".
Ранее сообщалось, что в воскресенье утром для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт Петербурга приостановил прием и отправку воздушных судов.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями и ожиданием готовности взлетно-посадочных полос аэропорта Пулково для приема и выпуска воздушных судов Аэрофлот вынужден скорректировать расписание ряда рейсов в в/из Санкт-Петербурга. Ушли на запасной аэродром в Шереметьево: SU2853 Оренбург - Санкт-Петербург, SU2811 Новосибирск - Санкт-Петербург, SU006 Москва - Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе авиакомпании уточнили, что еще три рейса задержаны: SU010 Москва - Санкт-Петербург, SU007 Санкт-Петербург - Москва, SU011 Санкт-Петербург - Москва. Время вылета данных рейсов перенесено до открытия аэропорта "Пулково".
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Санкт-ПетербургМоскваОренбургШереметьево (аэропорт)АэрофлотПулково (аэропорт)Новости - Туризм
 
 
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