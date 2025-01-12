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Три рейса "Аэрофлота" в Пулково ушли на запасной аэродром в Шереметьево

Три рейса "Аэрофлота" в Пулково ушли на запасной аэродром в Шереметьево - РИА Новости, 12.01.2025

Три рейса "Аэрофлота" в Пулково ушли на запасной аэродром в Шереметьево

Три рейса ушли на запасной аэродром в "Шереметьево" в связи с погодными условиями в Санкт-Петербурге, еще три задержаны, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота". РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T12:52:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Три рейса ушли на запасной аэродром в "Шереметьево" в связи с погодными условиями в Санкт-Петербурге, еще три задержаны, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота". Ранее сообщалось, что в воскресенье утром для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт Петербурга приостановил прием и отправку воздушных судов. "В связи с неблагоприятными погодными условиями и ожиданием готовности взлетно-посадочных полос аэропорта Пулково для приема и выпуска воздушных судов Аэрофлот вынужден скорректировать расписание ряда рейсов в в/из Санкт-Петербурга. Ушли на запасной аэродром в Шереметьево: SU2853 Оренбург - Санкт-Петербург, SU2811 Новосибирск - Санкт-Петербург, SU006 Москва - Санкт-Петербург", - говорится в сообщении. Также в пресс-службе авиакомпании уточнили, что еще три рейса задержаны: SU010 Москва - Санкт-Петербург, SU007 Санкт-Петербург - Москва, SU011 Санкт-Петербург - Москва. Время вылета данных рейсов перенесено до открытия аэропорта "Пулково".

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Ольга Фомченкова

санкт-петербург, москва, оренбург, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, пулково (аэропорт), новости - туризм