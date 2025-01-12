https://ria.ru/20250112/pulkovo-1993340705.html

В Пулково задержали около 50 рейсов из-за погодных условий

В Пулково задержали около 50 рейсов из-за погодных условий - РИА Новости, 12.01.2025

В Пулково задержали около 50 рейсов из-за погодных условий

Около 50 рейсов задержаны в аэропорту "Пулково" из-за погодных условий, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 12.01.2025

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2025-01-12T13:32:00+03:00

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санкт-петербург

архангельск

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пулково (аэропорт)

северо-западная транспортная прокуратура

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

атака беспилотников в казани

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Около 50 рейсов задержаны в аэропорту "Пулково" из-за погодных условий, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. Ранее сообщалось, что в воскресенье аэропорт "Пулково" работает в сложных метеоусловиях. Утром для очистки взлетно-посадочной полосы от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов. Как сообщала Росавиация, по данным на 12.35 мск, 33 самолета, совершавших рейсы в Санкт-Петербург, приземлились на запасных аэродромах. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками авиарейсов в аэропорту "Пулково". "Сегодня из-за погодных условий аэропорт Пулково временно приостановил вылет и прием авиарейсов до улучшения ситуации. 26 самолетов направлены на запасные аэродромы в Архангельск, Москву и Череповец. На вылет из Санкт-Петербурга задержано около 50 рейсов, в том числе в Архангельск, Калининград, Красноярск, Москву, Казань, Саратов", - говорится в сообщении. Как сообщает ведомство, в аэропорт выехала помощник Санкт-Петербургского транспортного прокурора Софья Щепелева.

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Ольга Фомченкова

санкт-петербург, архангельск, москва, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), атака беспилотников в казани, общество