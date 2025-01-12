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В Пулково задержали около 50 рейсов из-за погодных условий - РИА Новости, 12.01.2025
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13:32 12.01.2025 (обновлено: 13:34 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/pulkovo-1993340705.html
В Пулково задержали около 50 рейсов из-за погодных условий
В Пулково задержали около 50 рейсов из-за погодных условий - РИА Новости, 12.01.2025
В Пулково задержали около 50 рейсов из-за погодных условий
Около 50 рейсов задержаны в аэропорту "Пулково" из-за погодных условий, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T13:32:00+03:00
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санкт-петербург
архангельск
москва
пулково (аэропорт)
северо-западная транспортная прокуратура
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
атака беспилотников в казани
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Около 50 рейсов задержаны в аэропорту "Пулково" из-за погодных условий, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. Ранее сообщалось, что в воскресенье аэропорт "Пулково" работает в сложных метеоусловиях. Утром для очистки взлетно-посадочной полосы от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов. Как сообщала Росавиация, по данным на 12.35 мск, 33 самолета, совершавших рейсы в Санкт-Петербург, приземлились на запасных аэродромах. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками авиарейсов в аэропорту "Пулково". "Сегодня из-за погодных условий аэропорт Пулково временно приостановил вылет и прием авиарейсов до улучшения ситуации. 26 самолетов направлены на запасные аэродромы в Архангельск, Москву и Череповец. На вылет из Санкт-Петербурга задержано около 50 рейсов, в том числе в Архангельск, Калининград, Красноярск, Москву, Казань, Саратов", - говорится в сообщении. Как сообщает ведомство, в аэропорт выехала помощник Санкт-Петербургского транспортного прокурора Софья Щепелева.
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санкт-петербург, архангельск, москва, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), атака беспилотников в казани, общество
Санкт-Петербург, Архангельск, Москва, Пулково (аэропорт), Северо-Западная транспортная прокуратура, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Атака беспилотников в Казани, Общество
В Пулково задержали около 50 рейсов из-за погодных условий

Прокуратура: в Пулково задержали около 50 рейсов из-за погодных условий

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкТерминал "Пулково-1" в Санкт-Петербурге
Терминал Пулково-1 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Терминал "Пулково-1" в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Около 50 рейсов задержаны в аэропорту "Пулково" из-за погодных условий, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Ранее сообщалось, что в воскресенье аэропорт "Пулково" работает в сложных метеоусловиях. Утром для очистки взлетно-посадочной полосы от снега аэропорт приостановил прием и отправку воздушных судов. Как сообщала Росавиация, по данным на 12.35 мск, 33 самолета, совершавших рейсы в Санкт-Петербург, приземлились на запасных аэродромах.
Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками авиарейсов в аэропорту "Пулково".
"Сегодня из-за погодных условий аэропорт Пулково временно приостановил вылет и прием авиарейсов до улучшения ситуации. 26 самолетов направлены на запасные аэродромы в Архангельск, Москву и Череповец. На вылет из Санкт-Петербурга задержано около 50 рейсов, в том числе в Архангельск, Калининград, Красноярск, Москву, Казань, Саратов", - говорится в сообщении.
Как сообщает ведомство, в аэропорт выехала помощник Санкт-Петербургского транспортного прокурора Софья Щепелева.
Самолет в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Три рейса "Аэрофлота" в Пулково ушли на запасной аэродром в Шереметьево
12:52
 
Санкт-ПетербургАрхангельскМоскваПулково (аэропорт)Северо-Западная транспортная прокуратураФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Атака беспилотников в КазаниОбщество
 
 
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