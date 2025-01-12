https://ria.ru/20250112/pulkovo-1993336540.html

Росавиация сообщила о продлении приостановки работы Пулково

Росавиация сообщила о продлении приостановки работы Пулково - РИА Новости, 12.01.2025

Росавиация сообщила о продлении приостановки работы Пулково

Приостановка работы петербургского аэропорта Пулково из-за непогоды, предварительно, продлится до 13.20 мск, на другие аэродромы ушли уже 33 самолета, сообщила... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T12:54:00+03:00

2025-01-12T12:54:00+03:00

2025-01-12T13:39:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

пулково (аэропорт)

общество

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0c/1993332106_0:113:701:507_1920x0_80_0_0_f55b6bf1d480bd39aaf2b188d20c41e4.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Приостановка работы петербургского аэропорта Пулково из-за непогоды, предварительно, продлится до 13.20 мск, на другие аэродромы ушли уже 33 самолета, сообщила Росавиация.Ранее сообщалось, что в воскресенье утром для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт Петербурга приостановил прием и отправку воздушных судов."Воздушная гавань временно (предварительно, до 13.20 мск) не отправляет и не принимает рейсы", - говорится в Telegram-канале ведомства.По данным на 12.35 мск, 33 самолета, совершавших рейсы в Санкт-Петербург, приземлились на запасных аэродромах, в первую очередь Москвы.

https://ria.ru/20250112/samolety-1993336084.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пулково (аэропорт), общество, новости - туризм