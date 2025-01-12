https://ria.ru/20250112/pulkovo-1993336540.html
Росавиация сообщила о продлении приостановки работы Пулково
Росавиация сообщила о продлении приостановки работы Пулково - РИА Новости, 12.01.2025
Росавиация сообщила о продлении приостановки работы Пулково
Приостановка работы петербургского аэропорта Пулково из-за непогоды, предварительно, продлится до 13.20 мск, на другие аэродромы ушли уже 33 самолета, сообщила... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T12:54:00+03:00
2025-01-12T12:54:00+03:00
2025-01-12T13:39:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Приостановка работы петербургского аэропорта Пулково из-за непогоды, предварительно, продлится до 13.20 мск, на другие аэродромы ушли уже 33 самолета, сообщила Росавиация.Ранее сообщалось, что в воскресенье утром для очистки взлетно-посадочных полос от снега аэропорт Петербурга приостановил прием и отправку воздушных судов."Воздушная гавань временно (предварительно, до 13.20 мск) не отправляет и не принимает рейсы", - говорится в Telegram-канале ведомства.По данным на 12.35 мск, 33 самолета, совершавших рейсы в Санкт-Петербург, приземлились на запасных аэродромах, в первую очередь Москвы.
https://ria.ru/20250112/samolety-1993336084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пулково (аэропорт), общество, новости - туризм
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Пулково (аэропорт), Общество, Новости - Туризм
Росавиация сообщила о продлении приостановки работы Пулково
Летевшие в Петербург 33 самолёта ушли на запасные аэродромы из-за непогоды