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Появились новые спутниковые снимки масштабных пожаров в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 12.01.2025
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17:00 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/pozhary-1993361177.html
Появились новые спутниковые снимки масштабных пожаров в Лос-Анджелесе
Появились новые спутниковые снимки масштабных пожаров в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 12.01.2025
Появились новые спутниковые снимки масштабных пожаров в Лос-Анджелесе
"Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале новые кадры сильных пожаров, охвативших Лос-Анджелес. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T17:00:00+03:00
2025-01-12T17:00:00+03:00
в мире
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лесные пожары в калифорнии в 2025 году
роскосмос
лос-анджелес
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале новые кадры сильных пожаров, охвативших Лос-Анджелес.Съемка велась со спутника "Ресурс-П". На снимке можно увидеть дым от пожаров.Огонь охватил округ Лос-Анджелес 7 января. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода.По оценке сервиса наблюдения за погодой AccuWeather, ущерб уже составляет около 150 миллиардов долларов. Сгорели дома многих известных голливудских актеров, в том числе Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис, Мела Гибсона и других.При этом, как пишет Daily Mail, мэр Лос-Анджелеса менее чем за неделю до начала пожаров потребовала сократить бюджет пожарных на 49 миллионов долларов, что предполагало закрытие 16 пожарных станций.
https://ria.ru/20250112/amerika-1993290702.html
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в мире, сша, лесные пожары в калифорнии в 2025 году, роскосмос, лос-анджелес
В мире, США, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году, Роскосмос, Лос-Анджелес
Появились новые спутниковые снимки масштабных пожаров в Лос-Анджелесе

"Роскосмос" опубликовал новые снимки пожаров в Лос-Анджелесе

© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramКадр пожаров в Лос-Анджелесе, опубликованный Роскосмосом
Кадр пожаров в Лос-Анджелесе, опубликованный Роскосмосом - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Кадр пожаров в Лос-Анджелесе, опубликованный Роскосмосом
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале новые кадры сильных пожаров, охвативших Лос-Анджелес.
Съемка велась со спутника "Ресурс-П". На снимке можно увидеть дым от пожаров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Америка горит в огне тщеславия, алчности и лицемерия
08:00
Огонь охватил округ Лос-Анджелес 7 января. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода.
По оценке сервиса наблюдения за погодой AccuWeather, ущерб уже составляет около 150 миллиардов долларов. Сгорели дома многих известных голливудских актеров, в том числе Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис, Мела Гибсона и других.
При этом, как пишет Daily Mail, мэр Лос-Анджелеса менее чем за неделю до начала пожаров потребовала сократить бюджет пожарных на 49 миллионов долларов, что предполагало закрытие 16 пожарных станций.
Лос-Анджелес в опасности: лесные пожары в Калифорнии
© Getty Images / Wally Skalij

В Калифорнии бушуют четыре крупных пожара.

Тушение пожара в здании в Малибу, Калифорния

В Калифорнии бушуют четыре крупных пожара.

© Getty Images / Wally Skalij
1 из 13
© Getty Images / AaronP/Bauer-Griffin

Они унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие.

Вертолет тушит пожар в Голливуде, Калифорния

Они унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие.

© Getty Images / AaronP/Bauer-Griffin
2 из 13
© Getty Images / Robert Gauthier

Лесной пожар на западе округа Лос-Анджелес начался в районе, где проживают около 27 тысяч человек.

Мужчина тушит пожар в здании в Алтадине, Калифорния

Лесной пожар на западе округа Лос-Анджелес начался в районе, где проживают около 27 тысяч человек.

© Getty Images / Robert Gauthier
3 из 13
© Getty Images / Mario Tama

Возгорание охватило более трех квадратных километров, но огонь быстро распространился из-за сильного ветра.

Дым от лесного пожара на улице в Алтадине, Калифорния

Возгорание охватило более трех квадратных километров, но огонь быстро распространился из-за сильного ветра.

© Getty Images / Mario Tama
4 из 13
© Getty Images / Robert Gauthier

Наиболее разрушительным стал пожар в районе Палисейдс.

Тушение пожара в Алтадине, Калифорния

Наиболее разрушительным стал пожар в районе Палисейдс.

© Getty Images / Robert Gauthier
5 из 13
© Getty Images / Maxar

Он уничтожил около тысячи строений и охватил более двух тысяч гектаров.

Спутниковый снимок горящих зданий в Алтадине, Калифорния

Он уничтожил около тысячи строений и охватил более двух тысяч гектаров.

© Getty Images / Maxar
6 из 13
© Getty Images / Nick Ut

В округе введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей.

Тушение пожара в здании в Алтадине, Калифорния

В округе введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей.

© Getty Images / Nick Ut
7 из 13
© Getty Images / Anadolu

Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.

Тушение пожара в здании в Пасифик-Палисейдс, Калифорния

Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.

© Getty Images / Anadolu
8 из 13
© Getty Images / Mario Tama

Пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

Сгоревшие здания в Алтадине, Калифорния

Пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

© Getty Images / Mario Tama
9 из 13
© Getty Images / Gina Ferazzi

На фото: пожарные во время тушения пожара в здании в Алтадине

Пожарные во время тушения пожара в здании в Алтадине, Калифорния

На фото: пожарные во время тушения пожара в здании в Алтадине

© Getty Images / Gina Ferazzi
10 из 13
© Getty Images / Justin Sullivan

По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов.

Пожар в Алтадине, Калифорния

По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов.

© Getty Images / Justin Sullivan
11 из 13
© Getty Images / Mario Tama

Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес

Сгоревшие автомобили и здания в Алтадине, Калифорния

Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес

© Getty Images / Mario Tama
12 из 13
© Getty Images / Anadolu

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне смертоносных пожаров в Лос-Анджелесе.

Пожар в Пасифик-Палисейдс, Калифорния

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне смертоносных пожаров в Лос-Анджелесе.

© Getty Images / Anadolu
13 из 13

В Калифорнии бушуют четыре крупных пожара.

© Getty Images / Wally Skalij
1 из 13

Они унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие.

© Getty Images / AaronP/Bauer-Griffin
2 из 13

Лесной пожар на западе округа Лос-Анджелес начался в районе, где проживают около 27 тысяч человек.

© Getty Images / Robert Gauthier
3 из 13

Возгорание охватило более трех квадратных километров, но огонь быстро распространился из-за сильного ветра.

© Getty Images / Mario Tama
4 из 13

Наиболее разрушительным стал пожар в районе Палисейдс.

© Getty Images / Robert Gauthier
5 из 13

Он уничтожил около тысячи строений и охватил более двух тысяч гектаров.

© Getty Images / Maxar
6 из 13

В округе введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей.

© Getty Images / Nick Ut
7 из 13

Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.

© Getty Images / Anadolu
8 из 13

Пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

© Getty Images / Mario Tama
9 из 13

На фото: пожарные во время тушения пожара в здании в Алтадине

© Getty Images / Gina Ferazzi
10 из 13

По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов.

© Getty Images / Justin Sullivan
11 из 13

Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес

© Getty Images / Mario Tama
12 из 13

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне смертоносных пожаров в Лос-Анджелесе.

© Getty Images / Anadolu
13 из 13
 
В миреСШАЛесные пожары в Калифорнии в 2025 годуРоскосмосЛос-Анджелес
 
 
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