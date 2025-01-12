Появились новые спутниковые снимки масштабных пожаров в Лос-Анджелесе

"Роскосмос" опубликовал новые снимки пожаров в Лос-Анджелесе
В Калифорнии бушуют четыре крупных пожара.
В Калифорнии бушуют четыре крупных пожара.
Они унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие.
Они унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие.
Лесной пожар на западе округа Лос-Анджелес начался в районе, где проживают около 27 тысяч человек.
Лесной пожар на западе округа Лос-Анджелес начался в районе, где проживают около 27 тысяч человек.
Возгорание охватило более трех квадратных километров, но огонь быстро распространился из-за сильного ветра.
Возгорание охватило более трех квадратных километров, но огонь быстро распространился из-за сильного ветра.
Наиболее разрушительным стал пожар в районе Палисейдс.
Наиболее разрушительным стал пожар в районе Палисейдс.
Он уничтожил около тысячи строений и охватил более двух тысяч гектаров.
Он уничтожил около тысячи строений и охватил более двух тысяч гектаров.
В округе введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей.
В округе введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей.
Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.
Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.
Пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
Пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
На фото: пожарные во время тушения пожара в здании в Алтадине
На фото: пожарные во время тушения пожара в здании в Алтадине
По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов.
По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов.
Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес
Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне смертоносных пожаров в Лос-Анджелесе.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне смертоносных пожаров в Лос-Анджелесе.
В Калифорнии бушуют четыре крупных пожара.
Они унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие.
Лесной пожар на западе округа Лос-Анджелес начался в районе, где проживают около 27 тысяч человек.
Возгорание охватило более трех квадратных километров, но огонь быстро распространился из-за сильного ветра.
Наиболее разрушительным стал пожар в районе Палисейдс.
Он уничтожил около тысячи строений и охватил более двух тысяч гектаров.
В округе введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей.
Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.
Пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
На фото: пожарные во время тушения пожара в здании в Алтадине
По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов.
Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне смертоносных пожаров в Лос-Анджелесе.