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Появились новые спутниковые снимки масштабных пожаров в Лос-Анджелесе

Появились новые спутниковые снимки масштабных пожаров в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 12.01.2025

Появились новые спутниковые снимки масштабных пожаров в Лос-Анджелесе

"Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале новые кадры сильных пожаров, охвативших Лос-Анджелес. РИА Новости, 12.01.2025

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале новые кадры сильных пожаров, охвативших Лос-Анджелес.Съемка велась со спутника "Ресурс-П". На снимке можно увидеть дым от пожаров.Огонь охватил округ Лос-Анджелес 7 января. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода.По оценке сервиса наблюдения за погодой AccuWeather, ущерб уже составляет около 150 миллиардов долларов. Сгорели дома многих известных голливудских актеров, в том числе Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис, Мела Гибсона и других.При этом, как пишет Daily Mail, мэр Лос-Анджелеса менее чем за неделю до начала пожаров потребовала сократить бюджет пожарных на 49 миллионов долларов, что предполагало закрытие 16 пожарных станций.

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