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Лос-Анджелес в опасности: лесные пожары в Калифорнии - РИА Новости, 09.01.2025
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11:12 09.01.2025 (обновлено: 11:13 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/pozhar-1992893446.html
Лос-Анджелес в опасности: лесные пожары в Калифорнии
Лос-Анджелес в опасности: лесные пожары в Калифорнии - РИА Новости, 09.01.2025
Лос-Анджелес в опасности: лесные пожары в Калифорнии
В США полыхают лесные пожары, есть погибшие. Кадры из Калифорнии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.01.2025
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сша
калифорния
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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В США полыхают лесные пожары, есть погибшие. Кадры из Калифорнии — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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96
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фото, фото, сша, калифорния, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
Фото, США, Калифорния, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году

Лос-Анджелес в опасности: лесные пожары в Калифорнии

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В США полыхают лесные пожары, есть погибшие. Кадры из Калифорнии — в фотоленте Ria.ru.
© Getty Images / Wally Skalij

В Калифорнии бушуют четыре крупных пожара.

Тушение пожара в здании в Малибу, Калифорния

В Калифорнии бушуют четыре крупных пожара.

© Getty Images / Wally Skalij
1 из 13
© Getty Images / AaronP/Bauer-Griffin

Они унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие.

Вертолет тушит пожар в Голливуде, Калифорния

Они унесли жизни пяти человек, есть пострадавшие.

© Getty Images / AaronP/Bauer-Griffin
2 из 13
© Getty Images / Robert Gauthier

Лесной пожар на западе округа Лос-Анджелес начался в районе, где проживают около 27 тысяч человек.

Мужчина тушит пожар в здании в Алтадине, Калифорния

Лесной пожар на западе округа Лос-Анджелес начался в районе, где проживают около 27 тысяч человек.

© Getty Images / Robert Gauthier
3 из 13
© Getty Images / Mario Tama

Возгорание охватило более трех квадратных километров, но огонь быстро распространился из-за сильного ветра.

Дым от лесного пожара на улице в Алтадине, Калифорния

Возгорание охватило более трех квадратных километров, но огонь быстро распространился из-за сильного ветра.

© Getty Images / Mario Tama
4 из 13
© Getty Images / Robert Gauthier

Наиболее разрушительным стал пожар в районе Палисейдс.

Тушение пожара в Алтадине, Калифорния

Наиболее разрушительным стал пожар в районе Палисейдс.

© Getty Images / Robert Gauthier
5 из 13
© Getty Images / Maxar

Он уничтожил около тысячи строений и охватил более двух тысяч гектаров.

Спутниковый снимок горящих зданий в Алтадине, Калифорния

Он уничтожил около тысячи строений и охватил более двух тысяч гектаров.

© Getty Images / Maxar
6 из 13
© Getty Images / Nick Ut

В округе введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей.

Тушение пожара в здании в Алтадине, Калифорния

В округе введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей.

© Getty Images / Nick Ut
7 из 13
© Getty Images / Anadolu

Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.

Тушение пожара в здании в Пасифик-Палисейдс, Калифорния

Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.

© Getty Images / Anadolu
8 из 13
© Getty Images / Mario Tama

Пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

Сгоревшие здания в Алтадине, Калифорния

Пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

© Getty Images / Mario Tama
9 из 13
© Getty Images / Gina Ferazzi

На фото: пожарные во время тушения пожара в здании в Алтадине

Пожарные во время тушения пожара в здании в Алтадине, Калифорния

На фото: пожарные во время тушения пожара в здании в Алтадине

© Getty Images / Gina Ferazzi
10 из 13
© Getty Images / Justin Sullivan

По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов.

Пожар в Алтадине, Калифорния

По предварительной оценке, ущерб от разгула стихии в Лос-Анджелесе уже превысил 50 миллиардов долларов.

© Getty Images / Justin Sullivan
11 из 13
© Getty Images / Mario Tama

Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес

Сгоревшие автомобили и здания в Алтадине, Калифорния

Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес

© Getty Images / Mario Tama
12 из 13
© Getty Images / Anadolu

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне смертоносных пожаров в Лос-Анджелесе.

Пожар в Пасифик-Палисейдс, Калифорния

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому следует уйти в отставку на фоне смертоносных пожаров в Лос-Анджелесе.

© Getty Images / Anadolu
13 из 13
 
ФотоСШАКалифорнияЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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