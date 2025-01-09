https://ria.ru/20250109/pozhar-1992893446.html

Лос-Анджелес в опасности: лесные пожары в Калифорнии

Лос-Анджелес в опасности: лесные пожары в Калифорнии - РИА Новости, 09.01.2025

Лос-Анджелес в опасности: лесные пожары в Калифорнии

В США полыхают лесные пожары, есть погибшие. Кадры из Калифорнии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T11:12:00+03:00

2025-01-09T11:12:00+03:00

2025-01-09T11:13:00+03:00

фото

сша

калифорния

лесные пожары в калифорнии в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992890023_0:145:3126:1903_1920x0_80_0_0_315040f495cfa30274da4470fbd434ae.jpg

В США полыхают лесные пожары, есть погибшие. Кадры из Калифорнии — в фотоленте Ria.ru.

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, сша, калифорния, лесные пожары в калифорнии в 2025 году