https://ria.ru/20250112/pozhar-1993355862.html

При пожаре в квартире в историческом центре Петербурга пострадал человек

При пожаре в квартире в историческом центре Петербурга пострадал человек - РИА Новости, 12.01.2025

При пожаре в квартире в историческом центре Петербурга пострадал человек

Квартира на улице Марата в историческом центре Санкт-Петербурга в воскресенье загорелась на площади 50 квадратных метров, пострадала пожилая женщина, 37 жильцов РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T16:12:00+03:00

2025-01-12T16:12:00+03:00

2025-01-12T16:13:00+03:00

россия

санкт-петербург

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Квартира на улице Марата в историческом центре Санкт-Петербурга в воскресенье загорелась на площади 50 квадратных метров, пострадала пожилая женщина, 37 жильцов дома были эвакуированы, сообщило городское управление МЧС РФ в Telegram-канале. Как информирует ведомство, сообщение о возгорании в доме 36-38 на улице Марата, где загорелась квартира на шестом этаже в разноуровневом жилом доме, поступило в 12.24 мск. "Огонь охватил 50 квадратных метров четырехкомнатной квартиры... По уточненным данным, в результате пожара пострадала пожилая женщина. Она госпитализирована. Из задымленных квартир были эвакуированы 37 жильцов", - говорится в сообщении ГУМЧС. Отмечается, что пожар ликвидировали менее чем за час, его причины устанавливаются.

https://ria.ru/20250110/pozhar-1993131745.html

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россия, санкт-петербург, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)