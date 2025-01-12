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При пожаре в квартире в историческом центре Петербурга пострадал человек
При пожаре в квартире в историческом центре Петербурга пострадал человек - РИА Новости, 12.01.2025
При пожаре в квартире в историческом центре Петербурга пострадал человек
Квартира на улице Марата в историческом центре Санкт-Петербурга в воскресенье загорелась на площади 50 квадратных метров, пострадала пожилая женщина, 37 жильцов РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T16:12:00+03:00
2025-01-12T16:12:00+03:00
2025-01-12T16:13:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Квартира на улице Марата в историческом центре Санкт-Петербурга в воскресенье загорелась на площади 50 квадратных метров, пострадала пожилая женщина, 37 жильцов дома были эвакуированы, сообщило городское управление МЧС РФ в Telegram-канале. Как информирует ведомство, сообщение о возгорании в доме 36-38 на улице Марата, где загорелась квартира на шестом этаже в разноуровневом жилом доме, поступило в 12.24 мск. "Огонь охватил 50 квадратных метров четырехкомнатной квартиры... По уточненным данным, в результате пожара пострадала пожилая женщина. Она госпитализирована. Из задымленных квартир были эвакуированы 37 жильцов", - говорится в сообщении ГУМЧС. Отмечается, что пожар ликвидировали менее чем за час, его причины устанавливаются.
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россия, санкт-петербург, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Санкт-Петербург, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в квартире в историческом центре Петербурга пострадал человек
МЧС: в историческом центре Петербурга горела квартира, пострадала женщина