https://ria.ru/20250112/povrezhdeniya-1993316053.html

В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 12.01.2025

В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Административное здание, предприятие и инфраструктура повреждены после взрывов в минувшие сутки в Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областного... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T08:55:00+03:00

2025-01-12T08:55:00+03:00

2025-01-12T08:55:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Административное здание, предприятие и инфраструктура повреждены после взрывов в минувшие сутки в Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в его Telegram-канале. Согласно опубликованной им информации, в минувшие сутки после взрывов в Никополе повреждено предприятие. Инфраструктура поражена в Криворожском районе, а административное здание разрушено в Синельниковском районе области, после чего произошел пожар. Других деталей чиновник не приводит. В ночь на воскресенье в Днепропетровской области объявлялась воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

россия

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровская область, россия, украина, николай лукашук, вооруженные силы украины