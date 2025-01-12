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В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 12.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:55 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/povrezhdeniya-1993316053.html
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 12.01.2025
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры
Административное здание, предприятие и инфраструктура повреждены после взрывов в минувшие сутки в Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областного... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T08:55:00+03:00
2025-01-12T08:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
россия
украина
николай лукашук
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Административное здание, предприятие и инфраструктура повреждены после взрывов в минувшие сутки в Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в его Telegram-канале. Согласно опубликованной им информации, в минувшие сутки после взрывов в Никополе повреждено предприятие. Инфраструктура поражена в Криворожском районе, а административное здание разрушено в Синельниковском районе области, после чего произошел пожар. Других деталей чиновник не приводит. В ночь на воскресенье в Днепропетровской области объявлялась воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, днепропетровская область, россия, украина, николай лукашук, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Украина, Николай Лукашук, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Лукашук заявил о повреждении здания и инфраструктуры в Днепропетровской области

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Административное здание, предприятие и инфраструктура повреждены после взрывов в минувшие сутки в Днепропетровской области на Украине, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в его Telegram-канале.
Согласно опубликованной им информации, в минувшие сутки после взрывов в Никополе повреждено предприятие. Инфраструктура поражена в Криворожском районе, а административное здание разрушено в Синельниковском районе области, после чего произошел пожар. Других деталей чиновник не приводит.
В ночь на воскресенье в Днепропетровской области объявлялась воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьРоссияУкраинаНиколай ЛукашукВооруженные силы Украины
 
 
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