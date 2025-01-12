https://ria.ru/20250112/opasnost-1993346459.html

В Воронежской области объявили авиационную опасность

В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 12.01.2025

В Воронежской области объявили авиационную опасность

Губернатор Воронежской области Александр Гусев повторно предупредил в Telegram-канале об авиационной опасности в регионе в воскресенье. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T14:36:00+03:00

2025-01-12T14:36:00+03:00

2025-01-12T14:42:00+03:00

воронежская область

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 12 янв - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев повторно предупредил в Telegram-канале об авиационной опасности в регионе в воскресенье.Авиационная опасность в Воронежской области была объявлена в воскресенье в 13.06 мск. Она длилась 43 минуты, её отменили в 13.49 мск. Повторно опасность была объявлена в 14.35 мск."Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе вновь объявляется авиационная опасность!" - сообщил Гусев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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воронежская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, александр гусев (губернатор)