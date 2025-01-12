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На Западе обратились к НАТО со срочным призывом по России - РИА Новости, 12.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/nato-1993328952.html
На Западе обратились к НАТО со срочным призывом по России
На Западе обратились к НАТО со срочным призывом по России - РИА Новости, 12.01.2025
На Западе обратились к НАТО со срочным призывом по России
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X призвал Североатлантический альянс начать переговоры с Москвой по соглашению о... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T11:34:00+03:00
2025-01-12T11:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
донецкая народная республика
нато
россия
в мире
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X призвал Североатлантический альянс начать переговоры с Москвой по соглашению о безопасности на фоне продвижения российских войск в ДНР."НАТО следует сегодня начать переговоры с Россией о заключении соглашения о европейской безопасности, основанного на принципах ее неделимости", — написал он.В субботу председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские военные стремительно приближаются к границе ДНР с Днепропетровской областью. По его словам, противник спешит в срочном порядке выстроить линию обороны в районе сел Богатырь-Алексеевка в западной части ДНР.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность альянса у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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днепропетровская область, донецкая народная республика, нато, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, НАТО, Россия, В мире
На Западе обратились к НАТО со срочным призывом по России

Профессор Дизен призвал НАТО начать переговоры с Россией по безопасности

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X призвал Североатлантический альянс начать переговоры с Москвой по соглашению о безопасности на фоне продвижения российских войск в ДНР.
«
"НАТО следует сегодня начать переговоры с Россией о заключении соглашения о европейской безопасности, основанного на принципах ее неделимости", — написал он.
В субботу председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские военные стремительно приближаются к границе ДНР с Днепропетровской областью. По его словам, противник спешит в срочном порядке выстроить линию обороны в районе сел Богатырь-Алексеевка в западной части ДНР.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность альянса у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаНАТОРоссияВ мире
 
 
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