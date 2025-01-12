https://ria.ru/20250112/nato-1993328952.html

На Западе обратились к НАТО со срочным призывом по России

На Западе обратились к НАТО со срочным призывом по России - РИА Новости, 12.01.2025

На Западе обратились к НАТО со срочным призывом по России

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X призвал Североатлантический альянс начать переговоры с Москвой по соглашению о... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T11:34:00+03:00

2025-01-12T11:34:00+03:00

2025-01-12T11:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

донецкая народная республика

нато

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831871284_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_295a113d306153c6136b0e2ae31b9719.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X призвал Североатлантический альянс начать переговоры с Москвой по соглашению о безопасности на фоне продвижения российских войск в ДНР."НАТО следует сегодня начать переговоры с Россией о заключении соглашения о европейской безопасности, основанного на принципах ее неделимости", — написал он.В субботу председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские военные стремительно приближаются к границе ДНР с Днепропетровской областью. По его словам, противник спешит в срочном порядке выстроить линию обороны в районе сел Богатырь-Алексеевка в западной части ДНР.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность альянса у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250112/vstrecha-1993315057.html

днепропетровская область

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровская область, донецкая народная республика, нато, россия, в мире