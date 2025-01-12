https://ria.ru/20250112/mvd-1993344985.html

В Ленинградской области пассажирка такси погибла в ДТП с электричкой

В Ленинградской области пассажирка такси погибла в ДТП с электричкой - РИА Новости, 12.01.2025

В Ленинградской области пассажирка такси погибла в ДТП с электричкой

Водитель такси в воскресенье утром в Ленинградской области выехал на железнодорожный переезд в момент проезда электрички, в результате столкновения погибла его... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T14:15:00+03:00

2025-01-12T14:15:00+03:00

2025-01-12T14:45:00+03:00

происшествия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Водитель такси в воскресенье утром в Ленинградской области выехал на железнодорожный переезд в момент проезда электрички, в результате столкновения погибла его пассажирка, пассажиры поезда не пострадали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в воскресенье в 7.45 мск во Всеволожском районе Ленинградской области на железнодорожном переезде Щеглово - Кирпичный завод неустановленный водитель такси не справился с управлением и выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, где в этот момент проезжал пассажирский поезд. "В результате столкновения в электропоезде пострадавших нет. В ДТП погибла неустановленная женщина - пассажир такси. Она скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении. По факту аварии проводится проверка, личность таксиста устанавливается.

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происшествия, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия