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В Ленинградской области пассажирка такси погибла в ДТП с электричкой
В Ленинградской области пассажирка такси погибла в ДТП с электричкой - РИА Новости, 12.01.2025
В Ленинградской области пассажирка такси погибла в ДТП с электричкой
Водитель такси в воскресенье утром в Ленинградской области выехал на железнодорожный переезд в момент проезда электрички, в результате столкновения погибла его... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T14:15:00+03:00
2025-01-12T14:15:00+03:00
2025-01-12T14:45:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Водитель такси в воскресенье утром в Ленинградской области выехал на железнодорожный переезд в момент проезда электрички, в результате столкновения погибла его пассажирка, пассажиры поезда не пострадали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в воскресенье в 7.45 мск во Всеволожском районе Ленинградской области на железнодорожном переезде Щеглово - Кирпичный завод неустановленный водитель такси не справился с управлением и выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, где в этот момент проезжал пассажирский поезд. "В результате столкновения в электропоезде пострадавших нет. В ДТП погибла неустановленная женщина - пассажир такси. Она скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении. По факту аварии проводится проверка, личность таксиста устанавливается.
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происшествия, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Ленинградской области пассажирка такси погибла в ДТП с электричкой
В Ленобласти таксист столкнулся с электричкой на переезде, погибла пассажирка